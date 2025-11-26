महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- महिंद्रा चार्जिंग स्टेशनों को चार्ज_इन कहा जाता है
- इनकी फ़ास्ट चार्जिंग क्षमता 180 किलोवाट है
- 2 स्टेशन पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं
महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार, XEV 9S, को बाज़ार में उतारने से कुछ दिन पहले ही अपना स्वयं का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया है. महिंद्रा चार्ज-इन के तहत, ब्रांड ने बेंगलुरु-चेन्नई राजमार्ग पर NH 75 पर होसकोटे और दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग पर NH44 पर मुरथल में दो फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी खोले हैं. दोनों चार्जिंग स्टेशनों में दो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर शामिल हैं जो एक साथ 4 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में सक्षम हैं. वाहनों को 180 किलोवाट तक की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है और ये स्टेशन सभी ब्रांड के वाहनों के लिए खुले हैं.
नए चार्जिंग स्टेशन पर महिंद्रा डिजाइन के प्रमुख प्रताप बोस
महिंद्रा ने 2027 के अंत तक 1,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट के साथ 250 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, प्रत्येक 180 किलोवाट क्षमता के, लगाने की योजना बनाई है. कंपनी के अनुसार, स्टेशनों को प्रमुख राजमार्ग गलियारे के साथ रणनीतिक रूप से लगाया जाएगा और उन्हें रेस्टोरेंट, कैफे जैसी सुविधाओं के साथ सह-स्थित किया जाएगा, जिससे वे यात्रियों के लिए सुविधाजनक रुकने का स्पॉट बन जाए.
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की ओर एक बड़ा बदलाव लाना है. XEV 9e और BE 6, अपनी प्रभावशाली 500 किलोमीटर की रेंज के साथ, लंबी यात्राओं में ड्राइवरों को आत्मविश्वास से भर देते हैं. इस बीच, Charge_IN द्वारा हमारे अल्ट्राफास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ, हम सभी इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला और सुलभ नेटवर्क तैयार करेंगे. हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन से लंबी दूरी की यात्रा को पारंपरिक ड्राइविंग की तरह आसान और विश्वसनीय बनाना है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़े और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाए जा सकें."
