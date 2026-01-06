टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने

अपडेटेड पंच की झलक दिखाने के दो दिन बाद, टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी को लॉन्च से पहले इस माइक्रो-एसयूवी को पेश कर दिया है. नई पंच के फ्रंट में पंच ईवी से प्रेरित उल्लेखनीय डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं, हालांकि रियर का अपना अनूठा डिज़ाइन है जो भविष्य में ईवी में भी देखने को मिल सकता है.

फ्रंट पैनल से शुरू करें तो, पेट्रोल इंजन वाली पंच का डिज़ाइन इसके बड़े मॉडल्स के अनुरूप कर दिया गया है. पंच पहले से थोड़ा अधिक चौकोर दिखती है, जिसमें एंग्यूलर आकार के ऊंचे सेट वाले एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप के बीच एक कंट्रास्ट ब्लैक पैनल लगा है. नीचे की ओर, बम्पर पर काले रंग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें मुख्य सेंट्रल एयर इनलेट और एक बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट लगा है. हेडलाइट्स और फॉग लैंप अब बम्पर पर परिचित उल्टे त्रिकोणीय हाउसिंग में लगे हैं - यह डिज़ाइन इसके बड़े मॉडल्स के साथ साझा किया गया है.

साइड की बात करें तो, इसमें नए अलॉय व्हील्स हैं, जबकि पीछे की तरफ, छोटे ट्राई-एरो पैटर्न वाले टेल लैंप की जगह एक नया कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप लगाया गया है जिसमें एक लाइटबार भी शामिल है.

कैबिन की बात करें तो, आपको पहले की तरह ही डैशबोर्ड का जाना-पहचाना डिज़ाइन और लेआउट मिलता है, जिसमें सेंटर कंसोल के ऊपर एक बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन और डैशबोर्ड पर हल्के मटीरियल के इंसर्ट शामिल हैं. मुख्य अपडेट्स में सीटों के लिए नए अपहोल्स्ट्री रंग, सेंटर में कलर डिस्प्ले वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया 2-स्पोक वाला टाटा स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं. पिछले टीज़र से 2026 पंच के कुछ नए फीचर्स की भी पुष्टि हुई थी, जैसे कि 360-डिग्री कैमरा, जो पहले इस कार में नहीं मिलता था.

इंजन की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि 2026 पंच में टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. टाटा ने पुष्टि की है कि पंच के iTurbo वैरिएंट, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस होंगे, नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल मॉडल के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प होंगे. लॉन्च के समय फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.

प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट का मुकाबला ह्यून्दे एक्स्टर से होगा.