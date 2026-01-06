टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने

फेसलिफ्टेड पंच को इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट से प्रेरित स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें अधिक तकनीक और एक नया इंजन विकल्प शामिल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पिछले मॉडल की तुलना में इसका फ्रंट पैनल अधिक चौकोर आकार का है
  • अपडेटेड कैबिन में नए फैब्रिक रंग और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं
  • टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प उपलब्ध है

अपडेटेड पंच की झलक दिखाने के दो दिन बाद, टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी को लॉन्च से पहले इस माइक्रो-एसयूवी को पेश कर दिया है. नई पंच के फ्रंट में पंच ईवी से प्रेरित उल्लेखनीय डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं, हालांकि रियर का अपना अनूठा डिज़ाइन है जो भविष्य में ईवी में भी देखने को मिल सकता है.

 

यह भी पढे़ं: टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प

Tata Punch facelift revealed 1

फ्रंट पैनल से शुरू करें तो, पेट्रोल इंजन वाली पंच का डिज़ाइन इसके बड़े मॉडल्स के अनुरूप कर दिया गया है. पंच पहले से थोड़ा अधिक चौकोर दिखती है, जिसमें एंग्यूलर आकार के ऊंचे सेट वाले एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप के बीच एक कंट्रास्ट ब्लैक पैनल लगा है. नीचे की ओर, बम्पर पर काले रंग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें मुख्य सेंट्रल एयर इनलेट और एक बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट लगा है. हेडलाइट्स और फॉग लैंप अब बम्पर पर परिचित उल्टे त्रिकोणीय हाउसिंग में लगे हैं - यह डिज़ाइन इसके बड़े मॉडल्स के साथ साझा किया गया है.

 

साइड की बात करें तो, इसमें नए अलॉय व्हील्स हैं, जबकि पीछे की तरफ, छोटे ट्राई-एरो पैटर्न वाले टेल लैंप की जगह एक नया कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप लगाया गया है जिसमें एक लाइटबार भी शामिल है.

Tata Punch facelift revealed

कैबिन की बात करें तो, आपको पहले की तरह ही डैशबोर्ड का जाना-पहचाना डिज़ाइन और लेआउट मिलता है, जिसमें सेंटर कंसोल के ऊपर एक बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन और डैशबोर्ड पर हल्के मटीरियल के इंसर्ट शामिल हैं. मुख्य अपडेट्स में सीटों के लिए नए अपहोल्स्ट्री रंग, सेंटर में कलर डिस्प्ले वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया 2-स्पोक वाला टाटा स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं. पिछले टीज़र से 2026 पंच के कुछ नए फीचर्स की भी पुष्टि हुई थी, जैसे कि 360-डिग्री कैमरा, जो पहले इस कार में नहीं मिलता था.

Tata Punch facelift revealed 3

इंजन की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि 2026 पंच में टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. टाटा ने पुष्टि की है कि पंच के iTurbo वैरिएंट, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस होंगे, नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल मॉडल के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प होंगे. लॉन्च के समय फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.

 

प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पंच फेसलिफ्ट का मुकाबला ह्यून्दे एक्स्टर से होगा.

# Tata Motors# Tata Passenger Cars# Tata Punch# Tata Punch SUV# Tata Punch Micro SUV# Tata Punch Interior# Tata Punch facelift# Tata Punch facelift images# Tata Punch facelift interior# Cars# Auto Expo# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2024 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI | 6,594 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 5.87 लाख
    ₹ 13,139/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 फोर्ड फ्रीस्टाइल,
    2021 फोर्ड फ्रीस्टाइल
    Flair Edition | 28,565 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.34 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2023 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 27,750 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.99 लाख
    ₹ 13,413/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI | 80,554 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.06 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 39,751 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.75 लाख
    ₹ 10,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Zeta BS IV | 12,823 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.27 लाख
    ₹ 11,796/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 92,405 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.3 लाख
    ₹ 11,870/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सॉनेट,
    2020 किया सॉनेट
    GTX Plus | 1,03,482 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 6.65 लाख
    ₹ 14,060/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 फॉक्सवैगन पोलो,
    2019 फॉक्सवैगन पोलो
    1.0 L MPI Comfortline BS IV | 81,273 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 26,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.4 लाख
    ₹ 7,615/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
  • नई सेल्टॉस 10 वैरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक वैरिएंट की खासियतों, कीमत, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की जानकारी दी गई है.
    2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • नए टीज़र से पंच माइक्रो एसयूवी के पावरट्रेन लाइन-अप में बड़े बदलाव की पुष्टि हुई है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
  • नई सेल्टॉस 10 वैरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक वैरिएंट की खासियतों, कीमत, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की जानकारी दी गई है.
    2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • नए टीज़र से पंच माइक्रो एसयूवी के पावरट्रेन लाइन-अप में बड़े बदलाव की पुष्टि हुई है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने