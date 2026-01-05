टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा पंच में अब 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा
- यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा
- इसमें 360 डिग्री कैमरा और नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे नए फीचर्स शामिल हैं
टाटा मोटर्स ने आगामी पंच फेसलिफ्ट का नया टीज़र जारी किया है, और इसमें सबसे बड़ी खबर, एक नया इंजन विकल्प है, जो ग्राहक इस माइक्रो एसयूवी से अधिक पावर और टॉर्क चाहते थे, वे अब स्टैंडर्ड नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी चुन सकेंगे.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट की 13 जनवरी को लॉन्च से पहले दिखी झलक
(ऊपर से देखें तो पहले नंबर की तस्वीर में) नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स; नया कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर; सेंट्रल टचस्क्रीन; अन्य टाटा कारों के समान टच-आधारित एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल शामिल है
माइक्रो एसयूवी के दूसरे टीज़र में कुछ नए एलिमेंट्स की झलक दिखाई गई, जिनमें एक नया रंगीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (पंच ईवी की 10.25 इंच की स्क्रीन से अलग), अलॉय व्हील्स और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण iTurbo बैज शामिल हैं. टाटा ने पहले iTurbo बैज का इस्तेमाल टर्बो-पेट्रोल अल्ट्रोज़ को अपने मानक पेट्रोल और डीजल मॉडलों से अलग करने के लिए किया था, बाद में इस वेरिएंट का नाम बदलकर रेसर कर दिया गया.
पंच के फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरे लगाए जाएंगे
अन्य दिखाई देने वाले एलिमेंट्स में स्वतंत्र रूप से लगा हुआ सेंटर टचस्क्रीन शामिल है, जिसके ग्राफिक्स में कुछ बदलाव किए गए प्रतीत होते हैं, जबकि एयर कंडीशनिंग नियंत्रण वही परिचित टच-आधारित यूनिट है जो नेक्सॉन और कर्व में देखी गई है. दिलचस्प बात यह है कि यूनिट को करीब से देखने पर 360-डिग्री कैमरा फ़ंक्शन की मौजूदगी का पता चलता है - यह सुविधा अब तक केवल पंच ईवी में ही उपलब्ध थी.
यह देखना बाकी है कि टाटा अपनी छोटी एसयूवी में कौन सा टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करेगी, क्योंकि फिलहाल कंपनी बाजार में दो छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश कर रही है. पहला है कंपनी का आजमाया हुआ 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो अब बंद हो चुकी अल्ट्रोज़ आईटर्बो और अल्ट्रोज़ रेसर के साथ-साथ नेक्सन और कर्व के निचले वेरिएंट में इस्तेमाल होता था. यह इंजन 118 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 170 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.
दूसरा इंजन ब्रांड की नई हाइपेरियन इंजन सीरीज़ से है - यह भी 1.2 लीटर का यूनिट है जिसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन की सुविधा है, लेकिन इसमें अधिक शक्ति और टॉर्क उपलब्ध है, जो 123 बीएचपी की ताकत और 225 एनएम का टॉर्क बनाता है.
हाल के अनुप्रयोगों में दोनों यूनिट्स को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है, बेस नेक्सॉन को छोड़कर, जहां रेवोट्रॉन टर्बो इंजन को 5-स्पीड यूनिट के साथ जोड़ा गया है.
पंच फेसलिफ्ट के महंगे वैरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध रहने की उम्मीद है, जबकि निचले वैरिएंट में केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के सभी वैरिएंट में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.
पंच फेसलिफ्ट टाटा की नए कैलेंडर वर्ष की पहली महत्वपूर्ण लॉन्चिंग है, जिसकी कीमतों की घोषणा 13 जनवरी, 2026 को की जाएगी. कार निर्माता ने इस वर्ष के लिए अन्य उल्लेखनीय लॉन्चिंग की भी पुष्टि की है, जैसे कि सिएरा ईवी और पहली अविन्या ईवी, जो क्रमशः 2026 के मध्य और अंत तक बाजार में आएंगी.
