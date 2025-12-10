टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- पंच फेसलिफ्ट से इसकी स्टाइलिंग इलेक्ट्रिक वाहन के अनुरूप हो जाएगी
- इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा
- सीएनजी टैस्टिंग मॉडल में कुछ ऐसी खासियतें नहीं थीं जो अन्य मॉडल्स में देखी गई थीं
आगामी टाटा पंच फेसलिफ्ट के सीएनजी वैरिएंट को अगले साल संभावित लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. तस्वीरों में पूरी तरह से ढका हुआ टैस्टिंग के दौरान सामने से दिखाई दिया है, जिससे अपडेटेड फ्रंट एंड के साथ-साथ कैबिन की झलक भी मिलती है और पिछले पेट्रोल कार टैस्टिंग मॉडलों से कुछ अंतर भी सामने आते हैं.
पिछले टैस्टिंग मॉडल की तस्वीरों की तरह, पंच फेसलिफ्ट को भी इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अनुरूप फ्रंट डिज़ाइन मिलेगा. हमें उम्मीद है कि पंच फेसलिफ्ट में ऊपरी लाइट क्लस्टर के बीच एक ब्लैक पैनल होगा - पेट्रोल-डीज़ल नेक्सॉन की तरह, साथ ही पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर जिसमें एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट और उल्टे त्रिकोणीय साइड वेंट में पतले लाइट क्लस्टर होंगे. हालांकि, सबसे खास बात है लाइटिंग व्यवस्था - टेस्टिंग मॉडल में LED डे-टाइम रनिंग लैंप की जगह ऊपर पायलट लाइटें थीं, जबकि हेडलाइट्स अभी भी LED थीं. फॉग लैंप के कवर कैमॉफ्लाज से ढके हुए हैं, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि टेस्टिंग मॉडल में फॉग लैंप थे या नहीं.
कैबिन की बात करें तो, यह मौजूदा पंच के समान ही है, सिवाय नए डिज़ाइन वाले स्टीयरिंग व्हील के जिस पर लोगो रोशन होता है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले टेस्ट मॉडल के विपरीत, पंच सीएनजी मॉडल में पुराने स्टाइल का एलईडी इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिसके सेंटर में डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल का स्पीडोमीटर डिस्प्ले है - जो मौजूदा पेट्रोल पंच में लगे यूनिट के समान है. इसमें सनरूफ भी मौजूद है.
इन फीचर्स को देखते हुए लगता है कि यह एक अपर मिड-स्पेक वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट नहीं. हालांकि, एलईडी डीआरएल की कमी और एलईडी हेडलाइट्स की मौजूदगी थोड़ी अजीब लगती है. संभवतः इसका कारण यह है कि यह सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है.
पहले की तरह, अपडेटेड पंच भारतीय बाजार में ह्यून्दे एक्सटर को टक्कर देगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.5 - 9.3 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 11.81 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.66 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.54 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 18.49 लाख
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स