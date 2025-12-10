टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा

आगामी टाटा पंच फेसलिफ्ट के सीएनजी वैरिएंट को अगले साल संभावित लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. तस्वीरों में पूरी तरह से ढका हुआ टैस्टिंग के दौरान सामने से दिखाई दिया है, जिससे अपडेटेड फ्रंट एंड के साथ-साथ कैबिन की झलक भी मिलती है और पिछले पेट्रोल कार टैस्टिंग मॉडलों से कुछ अंतर भी सामने आते हैं.

पिछले टैस्टिंग मॉडल की तस्वीरों की तरह, पंच फेसलिफ्ट को भी इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अनुरूप फ्रंट डिज़ाइन मिलेगा. हमें उम्मीद है कि पंच फेसलिफ्ट में ऊपरी लाइट क्लस्टर के बीच एक ब्लैक पैनल होगा - पेट्रोल-डीज़ल नेक्सॉन की तरह, साथ ही पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर जिसमें एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट और उल्टे त्रिकोणीय साइड वेंट में पतले लाइट क्लस्टर होंगे. हालांकि, सबसे खास बात है लाइटिंग व्यवस्था - टेस्टिंग मॉडल में LED डे-टाइम रनिंग लैंप की जगह ऊपर पायलट लाइटें थीं, जबकि हेडलाइट्स अभी भी LED थीं. फॉग लैंप के कवर कैमॉफ्लाज से ढके हुए हैं, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि टेस्टिंग मॉडल में फॉग लैंप थे या नहीं.

कैबिन की बात करें तो, यह मौजूदा पंच के समान ही है, सिवाय नए डिज़ाइन वाले स्टीयरिंग व्हील के जिस पर लोगो रोशन होता है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले टेस्ट मॉडल के विपरीत, पंच सीएनजी मॉडल में पुराने स्टाइल का एलईडी इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिसके सेंटर में डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल का स्पीडोमीटर डिस्प्ले है - जो मौजूदा पेट्रोल पंच में लगे यूनिट के समान है. इसमें सनरूफ भी मौजूद है.

इन फीचर्स को देखते हुए लगता है कि यह एक अपर मिड-स्पेक वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट नहीं. हालांकि, एलईडी डीआरएल की कमी और एलईडी हेडलाइट्स की मौजूदगी थोड़ी अजीब लगती है. संभवतः इसका कारण यह है कि यह सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है.

पहले की तरह, अपडेटेड पंच भारतीय बाजार में ह्यून्दे एक्सटर को टक्कर देगी.