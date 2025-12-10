पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा

पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित दिसंबर 10, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • पंच फेसलिफ्ट से इसकी स्टाइलिंग इलेक्ट्रिक वाहन के अनुरूप हो जाएगी
  • इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा
  • सीएनजी टैस्टिंग मॉडल में कुछ ऐसी खासियतें नहीं थीं जो अन्य मॉडल्स में देखी गई थीं

आगामी टाटा पंच फेसलिफ्ट के सीएनजी वैरिएंट को अगले साल संभावित लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. तस्वीरों में पूरी तरह से ढका  हुआ टैस्टिंग के दौरान सामने से दिखाई दिया है, जिससे अपडेटेड फ्रंट एंड के साथ-साथ कैबिन की झलक भी मिलती है और पिछले पेट्रोल कार टैस्टिंग मॉडलों से कुछ अंतर भी सामने आते हैं.

Tata Punch CNG facelift spied 1

पिछले टैस्टिंग मॉडल की तस्वीरों की तरह, पंच फेसलिफ्ट को भी इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अनुरूप फ्रंट डिज़ाइन मिलेगा. हमें उम्मीद है कि पंच फेसलिफ्ट में ऊपरी लाइट क्लस्टर के बीच एक ब्लैक पैनल होगा - पेट्रोल-डीज़ल नेक्सॉन की तरह, साथ ही पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर जिसमें एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट और उल्टे त्रिकोणीय साइड वेंट में पतले लाइट क्लस्टर होंगे. हालांकि, सबसे खास बात है लाइटिंग व्यवस्था - टेस्टिंग मॉडल में LED डे-टाइम रनिंग लैंप की जगह ऊपर पायलट लाइटें थीं, जबकि हेडलाइट्स अभी भी LED थीं. फॉग लैंप के कवर कैमॉफ्लाज से ढके हुए हैं, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि टेस्टिंग मॉडल में फॉग लैंप थे या नहीं.

 

कैबिन की बात करें तो, यह मौजूदा पंच के समान ही है, सिवाय नए डिज़ाइन वाले स्टीयरिंग व्हील के जिस पर लोगो रोशन होता है. दिलचस्प बात यह है कि पिछले टेस्ट मॉडल के विपरीत, पंच सीएनजी मॉडल में पुराने स्टाइल का एलईडी इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिसके सेंटर में डॉट-मैट्रिक्स स्टाइल का स्पीडोमीटर डिस्प्ले है - जो मौजूदा पेट्रोल पंच में लगे यूनिट के समान है. इसमें सनरूफ भी मौजूद है.

Tata Punch CNG facelift spied 3

इन फीचर्स को देखते हुए लगता है कि यह एक अपर मिड-स्पेक वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट नहीं. हालांकि, एलईडी डीआरएल की कमी और एलईडी हेडलाइट्स की मौजूदगी थोड़ी अजीब लगती है. संभवतः इसका कारण यह है कि यह सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है.

 

पहले की तरह, अपडेटेड पंच भारतीय बाजार में ह्यून्दे एक्सटर को टक्कर देगी.

  • एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  • टाटा सिएरा फिर लौट आई है. 90 के दशक की वह यादगार एसयूवी जिसने कार प्रेमियों के दिल जीत लिए थे अब बिल्कुल नए रूप में पेश हुई है. टाटा मोटर्स ने इसे आर्गोस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जो ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड और सीएनजी जैसे भविष्य के विकल्पों के लिए तैयार माना जा रहा है.
    टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
