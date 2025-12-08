टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम
द्वारा कारएंडबाइक टीम
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- सिएरा, नया आर्गोस प्लेटफॉर्म और भविष्य के सभी पावरट्रेन विकल्पों के लिए तैयार
- इंजन विकल्प: 1.5 लीटर डीज़ल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर NA पेट्रोल
- लेवल-2 एडीएएस, 360° कैमरा और टेरेन मोड्स के साथ सुरक्षित और आरामदायक एसयूवी
पुरानी टाटा सिएरा 90 के दशक में अपनी बॉक्सी डिजाइन बड़ी ग्लास विंडो और दमदार सवारी के कारण लोगों के दिलों पर राज करती थी. उस दौर में यह सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि पहचान और रुतबे का प्रतीक मानी जाती थी. अब सिएरा फिर लौटी है लेकिन सिर्फ यादों का सहारा लेकर नहीं बल्कि बिल्कुल नए और आधुनिक अंदाज़ में.
टाटा मोटर्स ने इसे आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनाया है जो इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड ,ऑल व्हील ड्राइव और सीएनजी जैसे हर तरह के विकल्पों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है. आकार के लिहाज से यह हैरियर और सफारी से छोटी है लेकिन डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं. इसका निशाना उन परिवारों पर है जो क्रेटा और सेल्टॉस जैसी एसयूवी चाहते हैं पर रेट्रो स्टाइल और अलग पहचान भी बरकरार रखना चाहते हैं. हमने नई सिएरा को चंडीगढ़ की सड़कों पर चलाया चौड़ी सड़कें मोड़ ट्रैफिक और रोजमर्रा की ड्राइविंग स्थितियों में. असल प्रदर्शन कैसा रहा यह आप इस रिव्यू में जानेंगे.
डिजाइन
दूर से नजर पड़ते ही सिएरा का चौकोर और मस्कुलर सिल्हूट तुरंत ध्यान खींच लेता है. जैसे ही करीब आते हैं, यह साफ पता चलता है कि अब यह सिर्फ पुरानी यादों वाली एसयूवी नहीं बल्कि पूरी तरह आधुनिक और दमदार अवतार है. आगे की जुड़ी हुई एलईडी डीआरएल पियानो ब्लैक ग्रिल और भारी बंपर सड़क पर इसका रुतबा तय कर देते हैं.
साइड प्रोफाइल पर आते ही 19 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील फ्लश डोर हैंडल और मोटा बी पिलर पुराने दौर की सादगी और नए समय की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल दिखाते हैं. पीछे की ओर सी शेप्ड जुड़ी हुई टेललाइट्स पावर टेलगेट और चौड़ा स्टांस इसे और भी प्रीमियम और उपयोगी बनाते हैं.
खास तौर पर मुन्नार मिस्ट रंग धूप में चमकते हुए सिएरा को ऐसा रूप देता है कि सड़क पर गुजरने वाला हर शख़्स एक पल रुक कर इसे जरूर देखता है.
केबिन और सुविधाएँ
सिएरा का केबिन एक ही नजर में प्रीमियम और आधुनिक अनुभव का एहसास दिलाता है, जहाँ ट्रिपल 12.3 इंच स्क्रीन सेटअप, सेंट्रल टचस्क्रीन, पैसेंजर डिस्प्ले और डिजिटल क्लस्टर एक साथ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो लक्ज़री और तकनीक का बेहतरीन मेल लगता है.
इंजन और ड्राइविंग अनुभव
नई सिएरा में 1.5 लीटर क्रायोटेक डीज़ल ऑटोमैटिक इंजन मिलता है, जो 116 बीएचपी शक्ति और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है. यह निचले रेंज में जबरदस्त खिंचाव देता है, जिससे शहर की भीड़भाड़ में ओवरटेक करना बिल्कुल तनावमुक्त हो जाता है और हाईवे के कर्व पर भी संतुलित नियंत्रण मिलता है.
स्पोर्ट मोड में इसका रेस्पॉन्स और तेज हो जाता है, जबकि 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसे परिवार और लंबी दूरी दोनों के लिए आदर्श बनाता है. हालांकि हैरियर के 2.0 लीटर इंजन से शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन सस्पेंशन सेटिंग और कर्व पर नियंत्रण के मामले में यह बेहतर संतुलन देता है.
टर्बो पेट्रोल वर्ज़न में 1.5 लीटर GDi टर्बो इंजन है, जो 156 बीएचपी शक्ति और 255 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. यह हाईवे पर 2000 RPM से ही टर्बो का झटका महसूस कराता है और लंबे क्रूज़ को बेहद सहज बनाता है, जबकि शहर में भी उत्साह बनाए रखता है. पेट्रोल इंजन की शांति और कम कंपन इसे ड्राइविंग प्रेमियों का पसंदीदा विकल्प बनाते हैं, हालांकि माइलेज डीज़ल के मुकाबले थोड़ी कम रहती है.
इसके अलावा, सिएरा में 1.5 लीटर का नैचुरल एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है, लेकिन हमने इसका अनुभव अभी तक नहीं किया है.
सवारी और नियंत्रण
सिएरा की फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैंपिंग कम गति पर सोफे जैसी नरमी देती है और हाईवे पर स्थिरता बनाए रखती है. शहर की सड़क पर हल्का इंजन शोर और टायर हवा का हल्का शोर नियंत्रण में रहता है, जबकि पेट्रोल वर्ज़न पूरी तरह शांत सवारी देता है. ड्राइवर सीट पर बैठते ही सड़क पर नियंत्रण का अहसास मिलता है, बोनट विजिबिलिटी शानदार है और पतला ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट को काफी कम करता है. आठ दिशाओं वाली पावर सीट, बढ़ने वाला थाई सपोर्ट और चौड़ा सेंटर आर्मरेस्ट लंबी दूरी की ड्राइव को भी आरामदायक बनाते हैं. शहर में हल्की स्टीयरिंग और हाईवे पर वजन तथा स्थिरता का सही संतुलन ड्राइव को संतुलित और मजेदार बनाता है.
अंतिम फैसला
टाटा सिएरा नॉस्टैल्जिया और आधुनिकता का बेहतरीन मेल है. चंडीगढ़ में किए गए 300 किमी परीक्षण ने इसे साबित कर दिया. डीज़ल वर्ज़न माइलेज और टॉर्क के लिए शानदार है, जबकि टर्बो वर्ज़न ड्राइविंग के मज़े और परिष्कार के लिए उपयुक्त है. कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रोडक्ट है जो क्रेटा और सेल्टोस को कड़ी चुनौती देता है. कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके फीचर्स और सवारी अनुभव को देखकर यह निश्चित रूप से आपके गैरेज की शान बन सकती है.
