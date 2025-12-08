टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026सिट्रॉन New Aircrossएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Roc
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम

टाटा सिएरा फिर लौट आई है. 90 के दशक की वह यादगार एसयूवी जिसने कार प्रेमियों के दिल जीत लिए थे अब बिल्कुल नए रूप में पेश हुई है. टाटा मोटर्स ने इसे आर्गोस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है जो ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड और सीएनजी जैसे भविष्य के विकल्पों के लिए तैयार माना जा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सिएरा, नया आर्गोस प्लेटफॉर्म और भविष्य के सभी पावरट्रेन विकल्पों के लिए तैयार
  • इंजन विकल्प: 1.5 लीटर डीज़ल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर NA पेट्रोल
  • लेवल-2 एडीएएस, 360° कैमरा और टेरेन मोड्स के साथ सुरक्षित और आरामदायक एसयूवी

पुरानी टाटा सिएरा 90 के दशक में अपनी बॉक्सी डिजाइन बड़ी ग्लास विंडो और दमदार सवारी के कारण लोगों के दिलों पर राज करती थी. उस दौर में यह सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि पहचान और रुतबे का प्रतीक मानी जाती थी. अब सिएरा फिर लौटी है लेकिन सिर्फ यादों का सहारा लेकर नहीं बल्कि बिल्कुल नए और आधुनिक अंदाज़ में.
 

टाटा मोटर्स ने इसे आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनाया है जो इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड ,ऑल व्हील ड्राइव और सीएनजी जैसे हर तरह के विकल्पों  को सपोर्ट करने के लिए तैयार है. आकार के लिहाज से यह हैरियर और सफारी से छोटी है लेकिन डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं. इसका निशाना उन परिवारों पर है जो क्रेटा और सेल्टॉस जैसी एसयूवी चाहते हैं पर रेट्रो स्टाइल और अलग पहचान भी बरकरार रखना चाहते हैं. हमने नई सिएरा को चंडीगढ़ की सड़कों पर चलाया चौड़ी सड़कें मोड़ ट्रैफिक और रोजमर्रा की ड्राइविंग स्थितियों में. असल प्रदर्शन कैसा रहा यह आप इस रिव्यू में जानेंगे.

डिजाइन

Whats App Image 2025 12 07 at 11 12 49 PM

 

दूर से नजर पड़ते ही सिएरा का चौकोर और मस्कुलर सिल्हूट तुरंत ध्यान खींच लेता है. जैसे ही करीब आते हैं, यह साफ पता चलता है कि अब यह सिर्फ पुरानी यादों वाली एसयूवी नहीं बल्कि पूरी तरह आधुनिक और दमदार अवतार है. आगे की जुड़ी हुई एलईडी डीआरएल पियानो ब्लैक ग्रिल और भारी बंपर सड़क पर इसका रुतबा तय कर देते हैं.

Whats App Image 2025 12 07 at 11 12 40 PM
 

साइड प्रोफाइल पर आते ही 19 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील फ्लश डोर हैंडल और मोटा बी पिलर पुराने दौर की सादगी और नए समय की टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल दिखाते हैं. पीछे की ओर सी शेप्ड जुड़ी हुई टेललाइट्स पावर टेलगेट और चौड़ा स्टांस इसे और भी प्रीमियम और उपयोगी बनाते हैं.
 

खास तौर पर मुन्नार मिस्ट रंग धूप में चमकते हुए सिएरा को ऐसा रूप देता है कि सड़क पर गुजरने वाला हर शख़्स एक पल रुक कर इसे जरूर देखता है.

केबिन और सुविधाएँ

Whats App Image 2025 12 07 at 11 13 22 PM
 

सिएरा का केबिन एक ही नजर में प्रीमियम और आधुनिक अनुभव का एहसास दिलाता है, जहाँ ट्रिपल 12.3 इंच स्क्रीन सेटअप, सेंट्रल टचस्क्रीन, पैसेंजर डिस्प्ले और डिजिटल क्लस्टर एक साथ मिलकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो लक्ज़री और तकनीक का बेहतरीन मेल लगता है. 

Whats App Image 2025 12 07 at 11 13 52 PM


इंजन और ड्राइविंग अनुभव

नई सिएरा में 1.5 लीटर क्रायोटेक डीज़ल ऑटोमैटिक इंजन मिलता है, जो 116 बीएचपी शक्ति और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है. यह निचले रेंज में जबरदस्त खिंचाव देता है, जिससे शहर की भीड़भाड़ में ओवरटेक करना बिल्कुल तनावमुक्त हो जाता है और हाईवे के कर्व पर भी संतुलित नियंत्रण मिलता है. 


Whats App Image 2025 12 07 at 11 14 13 PM
स्पोर्ट मोड में इसका रेस्पॉन्स और तेज हो जाता है, जबकि 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसे परिवार और लंबी दूरी दोनों के लिए आदर्श बनाता है. हालांकि हैरियर के 2.0 लीटर इंजन से शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन सस्पेंशन सेटिंग और कर्व पर नियंत्रण के मामले में यह बेहतर संतुलन देता है.

Whats App Image 2025 12 07 at 11 14 12 PM
 

टर्बो पेट्रोल वर्ज़न में 1.5 लीटर GDi टर्बो इंजन है, जो 156 बीएचपी शक्ति और 255 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. यह हाईवे पर 2000 RPM से ही टर्बो का झटका महसूस कराता है और लंबे क्रूज़ को बेहद सहज बनाता है, जबकि शहर में भी उत्साह बनाए रखता है. पेट्रोल इंजन की शांति और कम कंपन इसे ड्राइविंग प्रेमियों का पसंदीदा विकल्प बनाते हैं, हालांकि माइलेज डीज़ल के मुकाबले थोड़ी कम रहती है.
 

इसके अलावा, सिएरा में 1.5 लीटर का नैचुरल एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है, लेकिन हमने इसका अनुभव अभी तक नहीं किया है.
 

सवारी और नियंत्रण

Whats App Image 2025 12 07 at 11 14 13 PM 1
 

सिएरा की फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैंपिंग कम गति पर सोफे जैसी नरमी देती है और हाईवे पर स्थिरता बनाए रखती है. शहर की सड़क पर हल्का इंजन शोर और टायर हवा का हल्का शोर नियंत्रण में रहता है, जबकि पेट्रोल वर्ज़न पूरी तरह शांत सवारी देता है. ड्राइवर सीट पर बैठते ही सड़क पर नियंत्रण का अहसास मिलता है, बोनट विजिबिलिटी शानदार है और पतला ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट को काफी कम करता है. आठ दिशाओं वाली पावर सीट, बढ़ने वाला थाई सपोर्ट और चौड़ा सेंटर आर्मरेस्ट लंबी दूरी की ड्राइव को भी आरामदायक बनाते हैं. शहर में हल्की स्टीयरिंग और हाईवे पर वजन तथा स्थिरता का सही संतुलन ड्राइव को संतुलित और मजेदार बनाता है.

अंतिम फैसला
 

टाटा सिएरा नॉस्टैल्जिया और आधुनिकता का बेहतरीन मेल है. चंडीगढ़ में किए गए 300 किमी परीक्षण ने इसे साबित कर दिया. डीज़ल वर्ज़न माइलेज और टॉर्क के लिए शानदार है, जबकि टर्बो वर्ज़न ड्राइविंग के मज़े और परिष्कार के लिए उपयुक्त है. कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रोडक्ट है जो क्रेटा और सेल्टोस को कड़ी चुनौती देता है. कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके फीचर्स और सवारी अनुभव को देखकर यह निश्चित रूप से आपके गैरेज की शान बन सकती है.

 

 

# tata motors# tata sierra# sierra# Car Reviews# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सिएरा को सात वैरिएंट स्तरों और तीन इंजन विकल्पों में पेश किया जाएगा.
    नई टाटा सिएरा: वैरिएंट, फीचर्स, इंजन विकल्पों की जानकारी
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • सिएरा को सात वैरिएंट स्तरों और तीन इंजन विकल्पों में पेश किया जाएगा.
    नई टाटा सिएरा: वैरिएंट, फीचर्स, इंजन विकल्पों की जानकारी
  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम