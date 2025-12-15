टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- सिएरा एकम्प्लिश्ड की कीमतें रु.17.99 लाख से शुरू होती हैं
- फुली-लोडेड एकम्प्लिश्ड+ की कीमत रु.20.29 लाख से शुरू होती है
- एकम्प्लिश्ड+ ट्रिम में नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन उपलब्ध नहीं है
आखिरकार, टाटा मोटर्स ने 16 दिसंबर को बुकिंग शुरू होने से पहले, नई सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. एक हफ़्ते पहले, टाटा ने लाइनअप के सभी वैरिएंट की कीमतों की घोषणा की थी, सिवाय सबसे महंगे एकम्प्लिश्ड और एकम्प्लिश्ड+ के, लेकिन अब कार निर्माता ने एकम्प्लिश्ड (रु.17.99 लाख से रु.19.99 लाख) और एकम्प्लिश्ड+ (रु.20.29 लाख से रु.21.29 लाख, सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) के लिए प्राइस रेंज शेयर की है. नई टाटा सिएरा की डिलेवरी 15 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाली है.
एकम्प्लिश्ड+ वेरिएंट सिर्फ़ 1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध हैं
टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड, एक्म्प्लिश्ड+ इंजन-वाइज़ कीमतों के बारे में बताया गया है
1.5-लीटर, नेचुरली-एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन एक्म्प्लिश्ड ट्रिम में मिलेगा, जिसकी कीमत रु.17.99 लाख है. हालांकि, यह इंजन फुली-लोडेड एक्म्प्लिश्ड+ वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं है. सिएरा में 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ़ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, इसकी कीमत एक्म्प्लिश्ड मॉडल में रु.19.99 लाख और इसके एक्म्प्लिश्ड+ अवतार में रु.20.99 लाख है.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
|इंजन
|ट्रांसमिशन
|स्मार्ट+
|प्योर
|प्योर+
|एडवेंचर
|एडवेंचर+
|एक्म्प्लिश्ड
|एक्म्प्लिश्ड+
|1.5 नैचुरिली एस्पिरेटेडे रेवोट्रॉन पेट्रोल
|मैनुअल
|रु.11.49
|रु.12.99
|रु.14.49
|रु.15.29
|रु.15.99
|रु.17.99
|डीसीटी
|-
|14.49
|15.99
|16.79
|-
|1.5 टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल
|ऑटोमेटिक
|-
|-
|-
|-
|रु.17.99
|रु.19.99
|रु.20.99
|1.5 क्रियोजेट डीज़ल
|मैनुअल
|रु.12.99
|रु.14.99
|रु.15.99
|रु.16.49
|रु.17.19
|रु.18.99
|रु.20.29
|ऑटोमेटिक
|-
|रु.15.99
|रु.17.49
|-
|रु.18.49
|रु.19.99
|रु.21.29
सभी कीमतें INR लाख में हैं (एक्स-शोरूम)
जहां तक सिएरा एकम्प्लिश्ड डीज़ल की बात है, आपको मैनुअल वैरिएंट के लिए रु.18.99 लाख और ऑटोमैटिक वर्जन के लिए रु.19.99 लाख देने होंगे. सिएरा एकम्प्लिश्ड+ डीज़ल की कीमत मैनुअल वैरिएंट के लिए रु.20.29 लाख और ऑटोमैटिक ऑप्शन के लिए रु.21.29 लाख है, जो इसे सिएरा पोर्टफोलियो में सबसे महंगा मॉडल बनाता है.
फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन सिर्फ़एकम्प्लिश्ड+ ट्रिम में दी गई है
टाटा सिएरा एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड+: इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?
एडवेंचर+ ट्रिम की तुलना में, सिएरा के एकम्प्लिश्ड वैरिएंट में कई फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें लेवल 2 ADAS, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12 JBL ब्लैक स्पीकर, ड्राइवर सीट के लिए सिक्स-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, पडल लैंप, एम्बिएंट लाइटिंग (सिर्फ डैशबोर्ड) और एक्सप्रेस कूलिंग शामिल हैं.
सबसे महंगे एकम्प्लिश्ड+ वेरिएंट में तीसरी स्क्रीन (आगे वाले पैसेंजर के लिए), 22 फीचर्स के साथ लेवल 2+ ADAS, ड्राइवर की सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए दो 65W USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
