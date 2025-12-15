पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने

चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • सिएरा एकम्प्लिश्ड की कीमतें रु.17.99 लाख से शुरू होती हैं
  • फुली-लोडेड एकम्प्लिश्ड+ की कीमत रु.20.29 लाख से शुरू होती है
  • एकम्प्लिश्ड+ ट्रिम में नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन उपलब्ध नहीं है

आखिरकार, टाटा मोटर्स ने 16 दिसंबर को बुकिंग शुरू होने से पहले, नई सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. एक हफ़्ते पहले, टाटा ने लाइनअप के सभी वैरिएंट की कीमतों की घोषणा की थी, सिवाय सबसे महंगे एकम्प्लिश्ड और एकम्प्लिश्ड+ के, लेकिन अब कार निर्माता ने एकम्प्लिश्ड (रु.17.99 लाख से रु.19.99 लाख) और एकम्प्लिश्ड+ (रु.20.29 लाख से रु.21.29 लाख, सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) के लिए प्राइस रेंज शेयर की है. नई टाटा सिएरा की डिलेवरी 15 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाली है.

TATA Sierra 15

एकम्प्लिश्ड+ वेरिएंट सिर्फ़ 1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध हैं

 


टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड, एक्म्प्लिश्ड+ इंजन-वाइज़ कीमतों के बारे में बताया गया है

1.5-लीटर, नेचुरली-एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन एक्म्प्लिश्ड ट्रिम में मिलेगा, जिसकी कीमत रु.17.99 लाख है. हालांकि, यह इंजन फुली-लोडेड एक्म्प्लिश्ड+ वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं है. सिएरा में 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ़ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, इसकी कीमत एक्म्प्लिश्ड मॉडल में रु.19.99 लाख और इसके एक्म्प्लिश्ड+ अवतार में रु.20.99 लाख है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें

इंजनट्रांसमिशनस्मार्ट+प्योरप्योर+एडवेंचरएडवेंचर+एक्म्प्लिश्डएक्म्प्लिश्ड+
1.5 नैचुरिली एस्पिरेटेडे रेवोट्रॉन पेट्रोलमैनुअलरु.11.49रु.12.99रु.14.49रु.15.29रु.15.99रु.17.99 
 डीसीटी-14.4915.9916.79-  
1.5 टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोलऑटोमेटिक----रु.17.99रु.19.99रु.20.99
1.5 क्रियोजेट डीज़लमैनुअलरु.12.99रु.14.99रु.15.99रु.16.49रु.17.19रु.18.99रु.20.29
 ऑटोमेटिक-रु.15.99रु.17.49-रु.18.49रु.19.99रु.21.29

सभी कीमतें INR लाख में हैं (एक्स-शोरूम)

 

जहां तक ​​सिएरा एकम्प्लिश्ड डीज़ल की बात है, आपको मैनुअल वैरिएंट के लिए रु.18.99 लाख और ऑटोमैटिक वर्जन के लिए रु.19.99 लाख देने होंगे. सिएरा एकम्प्लिश्ड+ डीज़ल की कीमत मैनुअल वैरिएंट के लिए रु.20.29 लाख और ऑटोमैटिक ऑप्शन के लिए रु.21.29 लाख है, जो इसे सिएरा पोर्टफोलियो में सबसे महंगा मॉडल बनाता है.

TATA Sierra 20

फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन सिर्फ़एकम्प्लिश्ड+ ट्रिम में दी गई है

 

टाटा सिएरा एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड+: इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?

 

एडवेंचर+ ट्रिम की तुलना में, सिएरा के एकम्प्लिश्ड वैरिएंट में कई फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें लेवल 2 ADAS, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12 JBL ब्लैक स्पीकर, ड्राइवर सीट के लिए सिक्स-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, पडल लैंप, एम्बिएंट लाइटिंग (सिर्फ डैशबोर्ड) और एक्सप्रेस कूलिंग शामिल हैं.

 

सबसे महंगे एकम्प्लिश्ड+ वेरिएंट में तीसरी स्क्रीन (आगे वाले पैसेंजर के लिए), 22 फीचर्स के साथ लेवल 2+ ADAS, ड्राइवर की सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए दो 65W USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

 

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दोनों सेगमेंट में लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई, हालांकि वित्त वर्ष 2026 में साल-दर-साल सेल्स ग्रोथ लगभग 3% पर काफी धीमी रही.
    नवंबर 2025 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया की बिक्री में आई तेज़ी: सियाम
  • आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
    2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
