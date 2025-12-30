पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में एयर प्यूरीफायर वाली सबसे किफायती कारें

हम उन कुछ कारों की सूची दे रहे हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ आता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 30, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • एयर प्यूरीफायर अधिकतर HVAC सिस्टम में जुड़े होते हैं
  • कुछ कारों में रियल-टाइम AQI डिस्प्ले भी मिलता है
  • इन मॉडलों में कॉम्पैक्ट एसयूवी, एमपीवी और अन्य शामिल हैं

वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के साथ, एयर प्यूरीफायर कई घरों का एक आम हिस्सा बन गए हैं. लेकिन अगर स्वच्छ हवा में सांस लेना वाकई आपकी प्राथमिकता है, तो अपनी कार के अंदर की हवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां हममें से कई लोग हर दिन यातायात में घंटों बिताते हैं. यहीं पर कार के अंदर लगे एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम का महत्व सामने आता है.

 

यह भी पढ़ें: नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना

kia carens air purifier

सिर्फ PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर (जो एक सामान्य/निष्क्रिय फ़िल्टर होते हैं) के अलावा, यहाँ सूचीबद्ध ज़्यादातर कारों में एडवांस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जो इससे एक कदम आगे जाकर हवा को और बेहतर तरीके से साफ करते हैं. ये सिस्टम आमतौर पर HEPA और एक्टिव कार्बन फिल्टर, आयनाइज़र और कुछ मामलों में UV-आधारित स्टरलाइज़ेशन का कॉम्बिनेशन लाते हैं, ताकि कैबिन के अंदर बैक्टीरिया, एलर्जी और हानिकारक प्रदूषकों को सक्रिय रूप से कम किया जा सके. आइए भारत में उपलब्ध कुछ सबसे किफायती विकल्पों पर एक नज़र डालते हैं जिनमें बिल्ट-इन एयर प्यूरीफायर मिलते हैं.

 

किआ सॉनेट – रु.10.80 लाख

Kia Sonet long termer

किआ सॉनेट यहां उपलब्ध सबसे किफायती मॉडल है जिसमें बिल्ट-इन एयर प्यूरीफायर दिया गया है. HTX वेरिएंट से शुरू होने वाले इस सिस्टम वाले मॉडल की कीमत रु.10.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. किआ का स्मार्ट प्योर एयर सिस्टम कैबिन की हवा को एक्टिव रूप से फिल्टर करता है और साथ ही वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता की जानकारी भी देता है, जिससे यात्री कार के अंदर प्रदूषण के स्तर की निगरानी कर सकते हैं.

 

टाटा नेक्सॉन- रु.12.45 लाख

Tata Nexon Diesel MT 21

टाटा नेक्सॉन के फियरलेस वैरिएंट से ही एक बड़ा इन-कार एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिलता है. इसमें HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन के साथ-साथ UV आधारित स्टेरिलाइजेशन भी शामिल है. यह सिस्टम प्रदूषण, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को सक्रिय रूप से नष्ट करता है और कैबिन के अंदर हवा की वास्तविक गुणवत्ता दिखाता है.

 

ह्यून्दे वर्ना – रु.14.35 लाख

Hyundai Verna Long term 2

ह्यून्दे वर्ना के SX (O) वैरिएंट से आगे के सभी मॉडलों में इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है. यह ब्रांड के ऑटो हेल्दी एयर सिस्टम का हिस्सा है और क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलकर बारीक कणों और प्रदूषकों को फिल्टर करता है.

 

किआ सिरोस- 14.56 लाख

Kia Syros Web 4

किआ सिरोस में फैक्ट्री फिटेड एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, जो इसके क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में इंटीग्रेटेड है. सबसे महंगे HTX+ ट्रिम में उपलब्ध यह सिस्टम, जिसकी कीमत रु.14.56 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, कैबिन के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

 

ह्यून्दे क्रेटा- 14.94 लाख

Creta Coast to Coast drive 6

ह्यून्दे क्रेटा के SX वैरिएंट से ही ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.14.94 लाख (एक्स-शोरूम) है. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में एकीकृत इस एयर प्यूरीफायर में हैप्टिक कंट्रोल, बिल्ट-इन परफ्यूम डिफ्यूज़र और आर्मरेस्ट पर हवा में मौजूद प्रदूषकों और धूल के स्तर को दिखाने वाला रियल-टाइम डिस्प्ले दिया गया है. यह सिस्टम PM2.5 और PM10 कणों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए HEPA फिल्टर का उपयोग करता है.

 

किआ कारेंज क्लैविस – रु.17.72 लाख

Kia Carens Clavis web 28

अन्य किआ कारों की तरह ही, कारेंज क्लैविस में भी स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर नाम का एयर प्यूरीफायर दिया गया है. यह HTX ट्रिम से शुरू होने वाले वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.17.72 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

एमजी हेक्टर- रु. 18.59 लाख

2026 MG Hector facelift 3

एमजी हेक्टर के सबसे महंगे वैरिएंट सैवी प्रो ट्रिम में एक इन बिल्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है. इस सिस्टम में पीएम2.5 ग्रेड का प्यूरीफायर, एक AQI मॉनिटर और एक आयनाइज़र शामिल हैं, जो मिलकर महीन धूल, एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों और हवा में मौजूद प्रदूषकों को कम करते हैं.

