नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- नई सेल्टॉस आकार में क्रेटा से बड़ी है
- इंजन लाइन-अप तो एक जैसा ही है, लेकिन सेल्टॉस में टर्बो-पेट्रोल के लिए iMT का ऑप्शन मिलता है
- नई सेल्टॉस 2 जनवरी को लॉन्च होगी
किआ ने हाल ही में जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च से पहले नई दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को पेश किया है. यह नई एसयूवी कई बड़े बदलावों के साथ आई है, न सिर्फ़ बाहर से बल्कि अंदर से भी, क्योंकि यह किआ/ह्यून्दे K3 प्लेटफ़ॉर्म पर भारत के लिए किआ की पहली कार है. इसका नतीजा यह है कि यह एसयूवी अपने पिछले मॉडल से ज़्यादा बड़ी और चौड़ी है, साथ ही फ़ीचर लिस्ट को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया है. हम देखते हैं कि कागज़ पर यह सेगमेंट की बेंचमार्क, ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है.
यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस से वैश्विक स्तर पर उठा पर्दा, 2 जनवरी, को भारत में होगी लॉन्च
2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आयाम
|2026 किआ सेल्टॉस
|ह्यून्दे क्रेटा
|लंबाई
|4,460 मिमी
|4,330 मिमी
|चौड़ाई
|1,830 मिमी
|1,790 मिमी
|ऊंचाई
|1,635 मिमी
|1,635 मिमी
|व्हीलबेस
|2,690 मिमी
|2,610 मिमी
|बूट स्पेस
|447 लीटर
|433 लीटर
कागज़ पर सेल्टॉस का साइज़ लगभग हर मामले में बेहतर है. यह 100 मिमी ज़्यादा लंबी, 40 मिमी ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 80 मिमी ज़्यादा लंबा है. इसका मतलब है कि सेल्टॉस में क्रेटा से ज़्यादा कैबिन स्पेस होना चाहिए. सेल्टॉस में क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है.
2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: इंजन और गियरबॉक्स
|2026 किआ सेल्टॉस पेट्रोल
|ह्यून्दे क्रेटा पेट्रोल
|2026 किआ सेल्टॉस T-GDi
|ह्यून्दे क्रेटा T-GDi
|इंजन
|1497 cc, 4 सिलेंडर, नैचरिली एस्परिटेड
|1497 cc, 4 सिलेंडर, नैचरिली एस्परिटेड
|1482 cc, 4 सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल
|1482 cc, 4 cyls, टर्बो-पेट्रोल
|ताकत
|6300 आरपीएम पर 113 बीएचपी
|6300 आरपीएम पर 113 बीएचपी
|5500 आरपीएम पर 158 बीएचपी
|5500 आरपीएम पर 158 बीएचपी
|टॉर्क
|4500 आरपीएम पर एनएम 144 टॉर्क
|4500 आरपीएम पर एनएम 144 टॉर्क
|1500-3500 आरपीएम पर 253 एनएम टॉर्क
|1500-3500 आरपीएम पर 253 एनएम टॉर्क
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड मैनुअल / CVT
|6-स्पीड मैनुअल / CVT
|6-स्पीड iMT / 7-स्पीड DCT
|7-स्पीड DCT
नई सेल्टॉस में पहली पीढ़ी की एसयूवी वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि पावर और टॉर्क के आंकड़े पहली पीढ़ी की एसयूवी और ह्यून्दे के जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में एक ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है. एकमात्र खास अंतर यह है कि सेल्टॉस में टर्बो-पेट्रोल में 6-स्पीड क्लच-पेडल-लेस मैनुअल गियरबॉक्स या iMT यूनिट का ऑप्शन मिलता है, जबकि क्रेटा टर्बो-पेट्रोल सिर्फ DCT में आती है.
|2026 Kia Seltos Diesel
|Hyundai Creta Diesel
|इंजन
|1493 सीसी, 4 सिलेंडर, टर्बो-डीज़ल
|1493 सीसी, 4 सिलेंडर, टर्बो-डीज़ल
|ताकत
|400 आरपीएम पर 114 बीएचपी
|400 आरपीएम पर 114 बीएचपी
|टॉर्क
|1500 से 2750 आरपीएम पर 250 एनएम टॉर्क
|1500 से 2750 आरपीएम पर 250 एनएम टॉर्क
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड मैनुअल/ ऑटोमेटिक
|6-स्पीड मैनुअल/ ऑटोमेटिक
डीज़ल पावरट्रेन के मामले में भी कहानी कुछ ऐसी ही है, दोनों एसयूवी में कोई फर्क नहीं है.
2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: फीचर्स
अब फीचर्स की बात करें तो नई सेल्टॉस में क्रेटा के मुकाबले कुछ अपग्रेड मिलते हैं. फुली-लोडेड GTX(A) स्पेसिफिकेशन में, सेल्टॉस में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन, एयर-कॉन फंक्शन्स के लिए तीसरा 5.0-इंच का टचस्क्रीन, डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो डिमिंग IRVM, फ्रंट, रियर और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इसकी तुलना में, क्रेटा में छोटे 10.25-इंच के डिस्प्ले हैं, इसमें साइड पार्किंग सेंसर नहीं हैं और इसमें मेमोरी फंक्शन के बिना 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है. डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM, पैनोरमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स दोनों में एक जैसे हैं.
सेफ्टी के मामले में, क्रेटा में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग मिलते हैं, साथ ही बेस मॉडल में ABS, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. क्रेटा के बेस मॉडल में भी ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं, हालांकि इसमें रिवर्स कैमरा नहीं है.
सबसे महंगे वैरिएंट की बात करें तो, दोनों SUVs में एक जैसी क्षमता वाली लेवल 2 ADAS तकनीक मिलती है. सिस्टम में एक मुख्य अंतर यह है कि नई सेल्टॉस में पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस फंक्शन मिलता है, जो क्रेटा में नहीं दिया गया है. यह सिस्टम सेल्टॉस को रिवर्स पार्क करते समय काम करता है.
