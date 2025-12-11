पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना

दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई सेल्टॉस आकार में क्रेटा से बड़ी है
  • इंजन लाइन-अप तो एक जैसा ही है, लेकिन सेल्टॉस में टर्बो-पेट्रोल के लिए iMT का ऑप्शन मिलता है
  • नई सेल्टॉस 2 जनवरी को लॉन्च होगी

किआ ने हाल ही में जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च से पहले नई दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को पेश किया है. यह नई एसयूवी कई बड़े बदलावों के साथ आई है, न सिर्फ़ बाहर से बल्कि अंदर से भी, क्योंकि यह किआ/ह्यून्दे K3 प्लेटफ़ॉर्म पर भारत के लिए किआ की पहली कार है. इसका नतीजा यह है कि यह एसयूवी अपने पिछले मॉडल से ज़्यादा बड़ी और चौड़ी है, साथ ही फ़ीचर लिस्ट को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया है. हम देखते हैं कि कागज़ पर यह सेगमेंट की बेंचमार्क, ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस से वैश्विक स्तर पर उठा पर्दा, 2 जनवरी, को भारत में होगी लॉन्च

 

2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आयाम

 2026 किआ सेल्टॉसह्यून्दे क्रेटा
लंबाई4,460 मिमी4,330 मिमी
चौड़ाई1,830 मिमी1,790 मिमी
ऊंचाई1,635 मिमी1,635 मिमी
व्हीलबेस2,690 मिमी2,610 मिमी
बूट स्पेस447 लीटर433 लीटर
Kia Seltos 1 2

कागज़ पर सेल्टॉस का साइज़ लगभग हर मामले में बेहतर है. यह 100 मिमी ज़्यादा लंबी, 40 मिमी ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 80 मिमी ज़्यादा लंबा है. इसका मतलब है कि सेल्टॉस में क्रेटा से ज़्यादा कैबिन स्पेस होना चाहिए. सेल्टॉस में क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है.

Hyundai Creta long term 24

2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: इंजन और गियरबॉक्स

 2026 किआ सेल्टॉस पेट्रोलह्यून्दे क्रेटा पेट्रोल2026 किआ सेल्टॉस T-GDiह्यून्दे क्रेटा T-GDi
इंजन1497 cc, 4 सिलेंडर, नैचरिली एस्परिटेड1497 cc, 4 सिलेंडर, नैचरिली एस्परिटेड1482 cc, 4 सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल1482 cc, 4 cyls, टर्बो-पेट्रोल
ताकत6300 आरपीएम पर 113 बीएचपी6300 आरपीएम पर 113 बीएचपी5500 आरपीएम पर 158 बीएचपी5500 आरपीएम पर 158 बीएचपी
टॉर्क 4500 आरपीएम पर एनएम 144 टॉर्क4500 आरपीएम पर एनएम 144 टॉर्क1500-3500 आरपीएम पर 253 एनएम टॉर्क1500-3500 आरपीएम पर 253 एनएम टॉर्क
गियरबॉक्स6-स्पीड मैनुअल / CVT6-स्पीड मैनुअल / CVT6-स्पीड iMT / 7-स्पीड DCT7-स्पीड DCT

नई सेल्टॉस में पहली पीढ़ी की एसयूवी वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि पावर और टॉर्क के आंकड़े पहली पीढ़ी की एसयूवी और ह्यून्दे के जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में एक ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है. एकमात्र खास अंतर यह है कि सेल्टॉस में टर्बो-पेट्रोल में 6-स्पीड क्लच-पेडल-लेस मैनुअल गियरबॉक्स या iMT यूनिट का ऑप्शन मिलता है, जबकि क्रेटा टर्बो-पेट्रोल सिर्फ DCT में आती है.

 2026 Kia Seltos DieselHyundai Creta Diesel
इंजन1493 सीसी, 4 सिलेंडर, टर्बो-डीज़ल1493 सीसी, 4 सिलेंडर, टर्बो-डीज़ल
ताकत400 आरपीएम पर 114 बीएचपी400 आरपीएम पर 114 बीएचपी
टॉर्क1500 से 2750 आरपीएम पर 250 एनएम टॉर्क1500 से 2750 आरपीएम पर 250 एनएम टॉर्क
गियरबॉक्स6-स्पीड मैनुअल/ ऑटोमेटिक6-स्पीड मैनुअल/ ऑटोमेटिक

डीज़ल पावरट्रेन के मामले में भी कहानी कुछ ऐसी ही है, दोनों एसयूवी में कोई फर्क नहीं है.

 

2026 किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: फीचर्स

अब फीचर्स की बात करें तो नई सेल्टॉस में क्रेटा के मुकाबले कुछ अपग्रेड मिलते हैं. फुली-लोडेड GTX(A) स्पेसिफिकेशन में, सेल्टॉस में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन, एयर-कॉन फंक्शन्स के लिए तीसरा 5.0-इंच का टचस्क्रीन, डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो डिमिंग IRVM, फ्रंट, रियर और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरे और बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Kia Seltos 12

इसकी तुलना में, क्रेटा में छोटे 10.25-इंच के डिस्प्ले हैं, इसमें साइड पार्किंग सेंसर नहीं हैं और इसमें मेमोरी फंक्शन के बिना 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है. डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM, पैनोरमिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स दोनों में एक जैसे हैं.

 

सेफ्टी के मामले में, क्रेटा में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग मिलते हैं, साथ ही बेस मॉडल में ABS, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. क्रेटा के बेस मॉडल में भी ऐसे ही फीचर्स मिलते हैं, हालांकि इसमें रिवर्स कैमरा नहीं है.

Creta Image 7

सबसे महंगे वैरिएंट की बात करें तो, दोनों SUVs में एक जैसी क्षमता वाली लेवल 2 ADAS तकनीक मिलती है. सिस्टम में एक मुख्य अंतर यह है कि नई सेल्टॉस में पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस फंक्शन मिलता है, जो क्रेटा में नहीं दिया गया है. यह सिस्टम सेल्टॉस को रिवर्स पार्क करते समय काम करता है.

और ज्यादा खोजें

