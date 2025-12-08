टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- नई सिएरा रेंज की शुरुआती कीमत स्मार्ट+ ट्रिम के लिए रु.11.49 लाख है
- एडवेंचर+ ट्रिम की शुरुआती कीमत एडवेंचर+ डीज़ल-ऑटोमैटिक के लिए रु.18.49 लाख है
- 1.5-लीटर टी-जीडीआई केवल तीन ट्रिम में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है
नई सिएरा के आधिकारिक लॉन्च के कुछ दिनों बाद, टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी के ज़्यादातर वैरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. उम्मीद थी कि कंपनी 16 दिसंबर को बुकिंग शुरू होने से पहले पूरे मॉडल लाइनअप की कीमतें जारी कर देगी, लेकिन कीमतों के खुलासे के 'पार्ट 2' में, टाटा ने सबसे महंगे अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ ट्रिम लेवल को छोड़कर सभी वेरिएंट की कीमतें साझा कर दी हैं, जो सबसे महंगे होंगे. ऐसा लग रहा है कि सिएरा की कीमतों की घोषणा का एक अभूतपूर्व 'पार्ट 3' होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बुकिंग शुरू होने से पहले ऐसा होगा या नहीं.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा का रिव्यू : पुरानी पहचान और आधुनिक फीचर्स का संगम
|इंजन
|ट्रांसमिशन
|स्मार्ट+
|प्योर
|प्योर+
|एडवेंचर
|एडवेंचर+
|अकम्प्लिश्ड
|अकम्प्लिश्ड+
|1.5 NA रेवोट्रॉन पेट्रोल
|मैनुअल
|₹11.49
|₹12.99
|₹14.49
|₹15.29
|₹15.99
|डीसीटी
|-
|₹14.49
|₹15.99
|₹16.79
|-
|1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोल
|ऑटोमेटिक
|-
|-
|-
|-
|₹17.99
|TBA
|TBA
|1.5 क्रियोजेट डीज़ल
|मैनुअल
|₹12.99
|₹14.99
|₹15.99
|₹16.49
|₹17.19
|ऑटोमेटिक
|-
|₹15.99
|₹17.49
|-
|₹18.49
|TBA
|TBA
सभी कीमतें लाख (एक्स-शोरूम) में हैं
नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले संभावित खरीदार खुश होंगे, क्योंकि 1.5-लीटर रेवोट्रॉन यूनिट वाले सभी वेरिएंट की कीमतें आज सामने आ गई हैं. सिएरा 1.5 रेवोट्रॉन की कीमत रु.11.49 लाख से शुरू होकर डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस एडवेंचर वेरिएंट के लिए रु.16.79 लाख तक जाती है.
नया 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल तीन ट्रिम्स में उपलब्ध होगा, लेकिन फिलहाल टाटा ने केवल एडवेंचर+ वेरिएंट की कीमत का खुलासा किया है, जिसकी कीमत रु.17.99 लाख है. ध्यान दें कि टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध होगा.
हाइपीरियन टाटा का अपना 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है
सिएरा डीज़ल की शुरुआती कीमत 1.5 एनए पेट्रोल वैरिएंट से रु.1.50 लाख ज़्यादा है, और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एडवेंचर+ वैरिेएंट की कीमत रु.17.19 लाख है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ एडवेंचर+ की कीमत में रु.1.30 लाख का इज़ाफ़ा होता है.
अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों, ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस की तरह, नई सिएरा तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है - 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन. NA पेट्रोल, रेवोट्रॉन रेंज का एक नया इंजन है जो 105 बीएचपी और 145 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, और 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) ट्रांसमिशन से लैस है. यह सिएरा के सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध होगा, सिवाय सबसे महंगे अकम्प्लिश्ड+ ट्रिम के.
टर्बो पेट्रोल वैरिएंट बिल्कुल नया, बहुप्रतीक्षित 1.5-लीटर TGDi इंजन है, जो 158 बीएचपी और 255 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है. 1.5-लीटर क्रायोजेट डीज़ल इंजन 116 बीएचपी और 280 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है.
अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड+ वैरिएंट की कीमतें जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है.
वैरिएंट के आधार पर, टाटा ड्राइव मोड और तीन टेरेन मोड - नॉर्मल, वेट और रफ - भी पेश कर रहा है. इसमें एक नया सस्पेंशन सिस्टम भी है जिसमें फ़्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डंपिंग (FDD) है जो सड़क की स्थिति के अनुसार ढलकर सवारी और हैंडलिंग को बेहतर बनाता है.
नई सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी, जबकि डिलेवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.
