महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 18, 2025
हाइलाइट्स
- दोनों ही मुफ़्त एक्सेसरीज़, छूट और अन्य फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं
- इस योजना में 7.2 kW AC चार्जर भी उपलब्ध है
- महिंद्रा BE 6, XEV 9e की बिक्री का एक साल पूरा हो गया है
महिंद्रा ऑटो की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, BE 6 और XEV 9e, इस महीने के अंत में बिक्री पर एक साल पूरा कर लेंगी, और चुनिंदा अधिकृत डीलरशिप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जोड़ी पर रु.1.55 लाख तक का लाभ देकर वर्षगांठ को चिह्नित कर रहे हैं.
कुल रु.1.55 लाख का लाभ निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जा सकता है. ब्रांड रु.30,000 मूल्य की एक्सेसरीज़, रु.25,000 तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, रु.30,000 तक का एक्सचेंज या लॉयल्टी बोनस और रु.20,000 मूल्य की मुफ़्त पब्लिक चार्जिंग की सुविधा दे रहा है. इसके साथ 7.2 kW का एसी फ़ास्ट चार्जर भी दिया जा रहा है, जिसकी कीमत रु.50,000 है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
BE 6 छह वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.18.90 लाख से रु.26.90 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है: एक 59 kWh पैक जिसकी रेंज 535 किमी तक बताई गई है, और एक 79 kWh पैक जिसकी रेंज 682 किमी (IDC) तक है. दोनों वैरिएंट में एक ही मोटर का इस्तेमाल होता है, जो 59 kWh मॉडल में 228 bhp और 380 Nm टॉर्क पैदा करता है, जबकि 79 kWh वाला वैरिएंट समान टॉर्क के साथ 282 bhp पैदा करता है.
XEV 9e 5 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.21.90 लाख से रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक विकल्प भी हैं, जो क्रमशः 542 किमी और 656 किमी की प्रमाणित रेंज (ARAI) देते हैं. ताकत के आंकड़े BE 6 के समान हैं: 59 kWh वैरिएंट के लिए 228 bhp और 380 Nm, और 79 kWh मॉडल के लिए समान टॉर्क के साथ 282 bhp है.
दूसरी ओर, एसयूवी निर्माता भारतीय बाजार में एक और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह XEV 9S के रूप में होगा, जिसको 27 नवंबर, 2025 को पेश किया जाएगा. BE 6 और XEV 9e के बाद, XEV 9S, महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरा मॉडल होगा.
