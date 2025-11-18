पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट

यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 18, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • दोनों ही मुफ़्त एक्सेसरीज़, छूट और अन्य फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं
  • इस योजना में 7.2 kW AC चार्जर भी उपलब्ध है
  • महिंद्रा BE 6, XEV 9e की बिक्री का एक साल पूरा हो गया है

महिंद्रा ऑटो की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, BE 6 और XEV 9e, इस महीने के अंत में बिक्री पर एक साल पूरा कर लेंगी, और चुनिंदा अधिकृत डीलरशिप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जोड़ी पर रु.1.55 लाख तक का लाभ देकर वर्षगांठ को चिह्नित कर रहे हैं.

Mahindra BE 6e 16

कुल रु.1.55 लाख का लाभ निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जा सकता है. ब्रांड रु.30,000 मूल्य की एक्सेसरीज़, रु.25,000 तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, रु.30,000 तक का एक्सचेंज या लॉयल्टी बोनस और रु.20,000 मूल्य की मुफ़्त पब्लिक चार्जिंग की सुविधा दे रहा है. इसके साथ 7.2 kW का एसी फ़ास्ट चार्जर भी दिया जा रहा है, जिसकी कीमत रु.50,000 है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च

 

BE 6 छह वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.18.90 लाख से रु.26.90 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है: एक 59 kWh पैक जिसकी रेंज 535 किमी तक बताई गई है, और एक 79 kWh पैक जिसकी रेंज 682 किमी (IDC) तक है. दोनों वैरिएंट में एक ही मोटर का इस्तेमाल होता है, जो 59 kWh मॉडल में 228 bhp और 380 Nm टॉर्क पैदा करता है, जबकि 79 kWh वाला वैरिएंट समान टॉर्क के साथ 282 bhp पैदा करता है.

Mahindra XEV 9 E 14

XEV 9e 5 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.21.90 लाख से रु.30.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक विकल्प भी हैं, जो क्रमशः 542 किमी और 656 किमी की प्रमाणित रेंज (ARAI) देते हैं. ताकत के आंकड़े BE 6 के समान हैं: 59 kWh वैरिएंट के लिए 228 bhp और 380 Nm, और 79 kWh मॉडल के लिए समान टॉर्क के साथ 282 bhp है.

 

दूसरी ओर, एसयूवी निर्माता भारतीय बाजार में एक और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह XEV 9S के रूप में होगा, जिसको  27 नवंबर, 2025 को पेश किया जाएगा. BE 6 और XEV 9e के बाद, XEV 9S, महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरा मॉडल होगा.

# Mahindra Automotive# Mahindra BE 6e# Mahindra BE 6 discounts# Mahindra XEV 9e# Mahindra XEV 9e discounts# Mahindra XEV 9e Prices# Mahindra BE 6 prices# Mahindra Electric# Mahindra Electric SUV# Cars# Electric SUVs# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
    मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • भारत की प्री-ओन्ड वाला कार बाजार वित्त वर्ष 2025 में 59 लाख कारों पर पहुंच गया, जिसमें एसयूवी की मांग सबसे अधिक रही.
    महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
