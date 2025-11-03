महिंद्रा XEV 9S 7-सीट इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च

पिछले नवंबर में BE 6 और XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV को पेश करने के बाद, महिंद्रा इस नवंबर में एक और बड़े विश्व प्रीमियर की तैयारी कर रही है. कार निर्माता ने अभी पुष्टि की है कि उसकी अगली इलेक्ट्रिक SUV एक 7-सीटर मॉडल है, जिसका नाम XEV 9S है, और इसका वैश्विक डेब्यू 27 नवंबर को बेंगलुरु में कंपनी के 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में होगा. बेहद लोकप्रिय BE 6 और XEV 9e के बाद, XEV 9S, महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरा मॉडल होगा. हालाँकि, यह इसी साल पेश होगा, लेकिन XEV 9S के 2026 की शुरुआत में बाज़ार में लॉन्च होने की उम्मीद है.

XEV 9S को 2022 में XUV.e8 प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया गया था

महिंद्रा XEV 9S, XUV700 और XEV 9e से कितनी अलग है?



हालाँकि XEV 9S का नाम और कुछ हद तक इसकी आकृति भी महिंद्रा के दो मौजूदा मॉडलों से मिलती-जुलती हो सकती है, लेकिन यह एक पारिवारिक SUV का बिल्कुल अलग रूप होने का वादा करती है. इसका नाम पिछले साल लॉन्च हुई 5-सीटर SUV के नाम से लगभग मिलता-जुलता है, लेकिन कुल मिलाकर आकार और बनावट में, 9S, XEV 9e से बड़ी और हमेशा से लोकप्रिय रही महिंद्रा XUV700 के ज़्यादा करीब होगी.

हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि XEV 9S में XUV700 के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन नहीं हैं, क्योंकि यह INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित है. 2022 में प्रदर्शित XUV.e8 कॉन्सेप्ट में डिज़ाइन और स्टाइलिंग को दिखाया गया था, और जहाँ हमें स्टाइलिंग में कुछ छोटे बदलाव देखने की उम्मीद है, वहीं प्रोडक्शन वर्ज़न काफी हद तक XUV.e8 जैसा ही होना चाहिए.

उम्मीद है कि इसका कैबिन XEV 9e जैसा ही होगा



क्या महिंद्रा XEV 9S में बहुत सारे फीचर्स होंगे?

जी हाँ, महिंद्रा XEV 9S अपने INGLO-आधारित मॉडलों की तरह ही पूरी तरह से फीचर लोडेड होगी. महिंद्रा फिलहाल अपनी योजनाएँ छिपाया हुआ है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि XEV 9S में स्लाइडिंग सेकंड-रो सीटें होंगी, जो INGLO आर्किटेक्चर के फ्लैट स्केटबोर्ड डिज़ाइन द्वारा सक्षम एक खासियत है.



अन्य खासियतें जो XEV 9S पैकेज का हिस्सा होने की संभावना है, वे हैं XEV 9e पर देखा गया ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, एक हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, ऑटोपार्क, लेवल 2+ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और बहुत कुछ मिलता है.

XEV 9S में XEV 9e के समान ही बैटरी विकल्प हो सकते हैं

महिंद्रा XEV 9S में कौन से बैटरी विकल्प उपलब्ध होंगे?



महिंद्रा निश्चित रूप से XEV 9S के लिए भी वही रणनीति अपनाएगी जो उसने BE 6 और XEV 9e के लिए अपनाई थी, जिसमें दो बैटरी पैक का विकल्प दिया जाएगा.

यह देखना बाकी है कि क्या समान बैटरी साइज़ – 59 kWh और 79 kWh – उपलब्ध होंगे, या बड़े XEV 9S के लिए बैटरी साइज़ में थोड़ा बदलाव होगा. मोटर आउटपुट में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि XEV 9S को नियमित रूप से परिवारों और उनके सामान को ढोने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

यदि समान बैटरी विकल्प उपलब्ध कराए जाएं तो XEV 9S की वास्तविक रेंज 400 से 600 किलोमीटर के बीच हो सकती है.