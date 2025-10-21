महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025
हाइलाइट्स
- स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
- बाहरी डिज़ाइन में मामूली बदलाव होने की संभावना है
- कैबिन के अंदर ज़्यादा आरामदायक फीचर्स और तकनीक दी जा सकती है
आने वाले साल में महिंद्रा के कई मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है. कार निर्माता भारतीय सड़कों पर कई मॉडलों का बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रहा है, जिनमें फेसलिफ़्टेड XUV 700, इसकी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न जिसे XEV 7e कहा जा सकता है और अब, फेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो-N शामिल है.
2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च होने की संभावना वाली फेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो-एन में कैबिन और इन-कार तकनीक के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरें एक पूरी तरह से कवर की हुई गाड़ी की झलक दिखाती हैं, हालाँकि शीट मेटल में बड़े बदलाव की संभावना कम है. ज़्यादातर अपडेट नए बंपर, ग्रिल और लाइट क्लस्टर में बदलाव और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन के रूप में होने की संभावना है.
इस बीच, कैबिन के अंदर, महिंद्रा डैशबोर्ड डिज़ाइन को अपडेट करने के साथ-साथ अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज की और भी तकनीकें शामिल कर सकती है. इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला ऑडियो सिस्टम और अन्य कई महत्वपूर्ण अपडेट की उम्मीद की जा सकती है. फेसलिफ़्टेड एसयूवी में कुछ अतिरिक्त आरामदायक फीचर्स भी मिल सकती हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट और अन्य. पहले की तरह, एसयूवी में तीन-रो लेआउट बरकरार रहने की उम्मीद है.
मैकेनिकल रूप से, महिंद्रा अपनी लाइन-अप में मामूली बदलाव कर सकती है, जैसे कि सस्पेंशन या पावरट्रेन को पुनः ट्यून करना, हालांकि बदलाव बहुत व्यापक होने की संभावना नहीं है.
उम्मीद है कि 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन पहले की तरह ही उपलब्ध रहेंगे, और दोनों ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे. डीज़ल इंजन में वैकल्पिक फोर-व्हील-ड्राइव विकल्प भी मिलने की उम्मीद है.
