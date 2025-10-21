महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
कावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एसटीवीएस जेपलिन
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी

स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट में मैकेनिकल रूप से कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
  • बाहरी डिज़ाइन में मामूली बदलाव होने की संभावना है
  • कैबिन के अंदर ज़्यादा आरामदायक फीचर्स और तकनीक दी जा सकती है

आने वाले साल में महिंद्रा के कई मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है. कार निर्माता भारतीय सड़कों पर कई मॉडलों का बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रहा है, जिनमें फेसलिफ़्टेड XUV 700, इसकी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न जिसे XEV 7e कहा जा सकता है और अब, फेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो-N शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर

 

2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च होने की संभावना वाली फेसलिफ़्टेड स्कॉर्पियो-एन में कैबिन और इन-कार तकनीक के साथ-साथ स्टाइलिंग में भी मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरें एक पूरी तरह से कवर की हुई गाड़ी की झलक दिखाती हैं, हालाँकि शीट मेटल में बड़े बदलाव की संभावना कम है. ज़्यादातर अपडेट नए बंपर, ग्रिल और लाइट क्लस्टर में बदलाव और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन के रूप में होने की संभावना है.

Mahindra Scorpio N facelift spied 1

इस बीच, कैबिन के अंदर, महिंद्रा डैशबोर्ड डिज़ाइन को अपडेट करने के साथ-साथ अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज की और भी तकनीकें शामिल कर सकती है. इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला ऑडियो सिस्टम और अन्य कई महत्वपूर्ण अपडेट की उम्मीद की जा सकती है. फेसलिफ़्टेड एसयूवी में कुछ अतिरिक्त आरामदायक फीचर्स भी मिल सकती हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट और अन्य. पहले की तरह, एसयूवी में तीन-रो लेआउट बरकरार रहने की उम्मीद है.

 

मैकेनिकल रूप से, महिंद्रा अपनी लाइन-अप में मामूली बदलाव कर सकती है, जैसे कि सस्पेंशन या पावरट्रेन को पुनः ट्यून करना, हालांकि बदलाव बहुत व्यापक होने की संभावना नहीं है.

 

उम्मीद है कि 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन पहले की तरह ही उपलब्ध रहेंगे, और दोनों ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे. डीज़ल इंजन में वैकल्पिक फोर-व्हील-ड्राइव विकल्प भी मिलने की उम्मीद है.

 

सोर्स

# Mahindra# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra Scorpio-N# Scorpio-N# Mahindra Scorpio-N facellift# cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी