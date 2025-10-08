2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- रॉक्स से प्रेरित कैबिन में बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन, आर्मरेस्ट, कप होल्डर, सॉफ्ट-टच पैनल, रियर एसी वेंट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं
- बॉडी-कलर ग्रिल, नया डुअल-टोन बंपर, रियर कैमरा और टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे जैसे नए रंग विकल्प है
- इसमें पावरट्रेन और इसका मज़बूत 4x4 सेटअप बरकरार है
महिंद्रा ने 2025 में थार को पूरी तरह से फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि मिड-साइकिल रिफ्रेश के साथ अपडेट किया है. रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर, नई थार कुछ नए लुक, कैबिन में सुधार और ज़रूरी फीचर्स के साथ आती है, जबकि मूल मॉडल के ज़्यादातर मैकेनिकल डीएनए को बरकरार रखा गया है. पेश है पुरानी थार और 2025 वर्ज़न के बीच तुलना, जिसमें बताया गया है कि क्या नया है, क्या बरकरार रखा गया है, और क्या बदलाव खरीदारों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं.
यह भी पढ़ें: बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई 2025 महिंद्रा थार 3-डोर, शुरुआती क़ीमत रु 9.99 लाख
क्या बदल सकता था
- पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन: 2025 थार में इंजन की वही तीन किस्में बरकरार हैं: 1.5-लीटर डीज़ल, 2.2-लीटर एमहॉक डीज़ल और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल. ट्रांसमिशन विकल्प (मैनुअल और ऑटोमैटिक) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऑफ-रोड हार्डवेयर, 4x4 क्षमता और मैकेनिकल लेआउट पहले जैसे ही हैं.
- बाहरी डिज़ाइन: इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं है, यानी सस्पेंशन, अंडरपिनिंग, व्हीलबेस और प्रमुख डिज़ाइन तत्व एक जैसे ही हैं. इसमें नए हेडलैंप/टेल लैंप के साथ नया रूप और बॉडी शेल में कुछ बदलाव हो सकते थे.
नया क्या है: डिज़ाइन और स्टाइलिंग में बदलाव
- एकमात्र ध्यान देने योग्य परिवर्तन सामने की ओर बॉडी-कलर ग्रिल और डुअल रंग का फ्रंट बम्पर है - जो रॉक्स से प्रेरित है.
- पीछे की तरफ, स्पेयर व्हील माउंट में रियर-व्यू कैमरा लगा है. रियर विंडस्क्रीन में अब एक समर्पित वाइपर और वॉशर है. फ्यूल-फिलर कैप का की-लॉक हटा दिया गया है, और सुविधा के लिए एक आंतरिक स्विच लगाया गया है.
- नए रंग विकल्प: महिंद्रा ने दो नए रंग पेश किए हैं: टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे. हालाँकि लाल रंग पहले भी उपलब्ध था, लेकिन ग्रे रंग अब अपमार्केट लग रहा है.
अंदर: कैबिन बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स
यहीं पर 2025 थार में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बदलाव देखने को मिलेंगे:
- रॉक्स से प्रेरित कैबिन: सॉफ्ट-टच डोर पैड, आसान प्रवेश के लिए ग्रैब हैंडल, तथा स्टोरेज और कपहोल्डर्स के साथ आर्मरेस्ट, ये नए अतिरिक्त फीचर हैं.
- पीछे बैठे यात्रियों को अब समर्पित एसी वेंट और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा.
- इन्फोटेनमेंट और कनेक्टिविटी: पुरानी थार की मोनोक्रोम या बेसिक स्क्रीन की जगह अब 10.25 इंच की टचस्क्रीन है जो स्मार्टफोन इंटीग्रेशन सपोर्ट करती है. 65W USB-C पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग पैड भी जोड़े गए हैं. हालाँकि, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग ही है.
- एर्गोनॉमिक्स और सुविधा: विंडो स्विच, जो पहले सेंटर कंसोल पर लगे थे, अब डोर पैड्स पर अपनी मूल जगह पर वापस आ गए हैं, जहाँ उन्हें होना चाहिए. सेंटर कंसोल में हैंडब्रेक लीवर की जगह भी बदली गई है क्योंकि अब दो कप-होल्डर लगे हैं.
वैरिएंट रेंज और कीमत
महिंद्रा ने वेरिएंट का नया नाम रखा है: LXT और AXT. इनकी कीमतें बेस AXT MT के लिए रु.9.99 लाख से लेकर 4x4 AT रूप में सबसे महंगे LXT AT के लिए रु.16.99 लाख तक हैं. हालाँकि बेस प्राइस आक्रामक लग सकता है, लेकिन सबसे महंगा वेरिएंट थोड़ा महंगा है. यह अपडेट आधुनिक उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित है, लेकिन इसे एक उचित फेसलिफ्ट देने का यह सही समय था. बहरहाल, यह 2025 थार एक लाइफस्टाइल गाड़ी बनी हुई है जिसके कई प्रशंसक हैं, लेकिन यह कुछ ही लोगों के लिए रिज़र्व है.
