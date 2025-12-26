पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा XUV 7XO के नए टीज़र से 540 डिग्री कैमरा, रियर सीट एंटरटेनमेंट और ADAS की हुई पुष्टि

नए टीज़र वीडियो से पुष्टि होती है कि एसयूवी में एक्सईवी सीरीज का नया 540 डिग्री कैमरा सेटअप और साथ ही कुछ अन्य फीचर्स भी होंगे.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • XUV 7XO के सबसे महंगे वैरिएंट में 540 डिग्री कैमरा मिलेगा
  • AX7 L वेरिएंट की पुष्टि हो गई है
  • इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नए ADAS ग्राफिक्स मिलते हैं

महिंद्रा अपनी आगामी XUV 7XO (XUV 700 फेसलिफ्ट) SUV के 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च से पहले लगातार झलक दिखा रहा है. एसयूवी के बाहरी डिज़ाइन और कैबिन के कुछ एलिमेंट्स की झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है, और नए टीज़र में अब कुछ अतिरिक्त खासियतों की पुष्टि की गई है जो पहले नहीं देखी गई थीं.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

Mahindra XUV 7 XO 1

नए टीज़र में दिखाई गई खासियतों में सबसे उल्लेखनीय है नया 540-डिग्री कैमरा. यह एडवांस सिस्टम सामने वाले कैमरे का उपयोग करके सड़क की सतह और वाहन के नीचे आने वाली बाधाओं को दिखाता है. उपयोगकर्ता 'फोर-कार्नर' डिस्प्ले मोड का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे एसयूवी के चारों कोनों का कैमरा फ़ीड दिखाई देता है - तंग जगहों पर गाड़ी चलाते समय यह एक उपयोगी सुविधा है.

Mahindra XUV 7 XO 2

इसके अलावा, हमें आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए समर्पित तीसरे डिस्प्ले की स्ट्रीमिंग क्षमताओं की झलक भी मिलती है. XEV 9S की तरह, 7XO में भी BYOD (ब्रिंग योर ओन डिवाइस) की सुविधा होगी, जिससे उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत डिवाइस जैसे टैबलेट को साथी-पैसेंजर डिस्प्ले के साथ सिंक कर सकेंगे और सभी पेयर्ड डिवाइसों पर वीडियो को रियल टाइम में स्ट्रीम कर सकेंगे. हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्थित लेवल 2 ADAS सिस्टम के नए ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं. नये टीज़र एक वैरिएंट के नाम – AX7 L – की भी पुष्टि करता है, जिससे संकेत मिलता है कि वेरिएंट का नाम अपरिवर्तित रह सकता है, हालांकि हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि एक नया AX9 ट्रिम भी आ सकता है.

Mahindra XUV 7 XO 3

टीज़र में पहले से ही पुष्टि की गई अन्य खासियतों में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, एक पावर्ड बॉस मोड, एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइव मोड, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं.

 

इंजन की बात करें तो, महिंद्रा द्वारा 7XO में कोई बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है; इसमें पहले से मौजूद भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ही बरकरार रहने की उम्मीद है. दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होंगे, और सबसे महंगे डीजल वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलेगा.

Mahindra XUV 7 XO 4

7XO को टाटा हैरियर और सफारी, एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस के साथ-साथ ह्यून्दे अल्कज़ार और जीप कंपस और मेरिडियन जैसी गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

