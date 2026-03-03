पत्रिकायूज़्ड कार्स
येज़्दी रोडस्टर रेड वुल्फ रु.2.10 लाख में हुई लॉन्च

येज़्दी ने रोडस्टर लाइन-अप में एक नया रेड वुल्फ रंग जोड़ा है, जो अब इस रेंज का सबसे प्रीमियम शेड है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 3, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • दिल्ली स्थित एक्स-शोरूम कीमत: ₹2,09,950
  • नया रेड वुल्फ पेंट स्कीम और क्रोम डिटेलिंग शामिल है
  • इंजन में कोई परिवर्तन नहीं है

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने येज़्दी रोडस्टर का एक नया रंग वैरिएंट, 'रेड वुल्फ', रु.2,09,950 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह मोटरसाइकिल 3 मार्च 2026 से भारत भर के अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगी.

 

यह भी पढ़ें: बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता

Yezdi Roadster 2026 colour carandbike edited 2

रेड वुल्फ एडिशन अपने गहरे लाल रंग के पेंट और एग्जॉस्ट, इंजन और हैंडलबार पर क्रोम डिटेलिंग के साथ सबसे अलग दिखता है. इसमें भूरे रंग की सीट, बॉबर-स्टाइल रियर सेक्शन और चौड़ा रियर फेंडर भी है. स्टैंडर्ड मॉडल की तरह, इसमें भी मॉड्यूलर सेटअप है जो राइडर्स को सोलो और पिलियन कॉन्फ़िगरेशन के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. नए रंग और फिनिश के अलावा, इसका ओवरऑल डिज़ाइन और बॉडीवर्क अपरिवर्तित है

Yezdi Roadster 2026 colour carandbike edited 3

यांत्रिक रूप से, रोडस्टर में पहले की तरह ही 350 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसमें 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका कर्ब वेट 194 किलोग्राम है.

 

ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm की डिस्क और पीछे 240mm की डिस्क दी गई है, जिसमें डुअल-चैनल ABS भी शामिल है. सस्पेंशन के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. सीट की ऊंचाई 795 मिमी है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 171मिमी है.

  • बीएमडब्ल्यू ने एम2 के लिए एक परफॉर्मेंस किट पेश की है, जिसमें कई एयरोडायनामिक एलिमेंट्स शामिल हैं.
    बीएमडब्ल्यू एम2 एम परफॉर्मेंस किट से उठा पर्दा, नया एयरो पैकेज, एडवांस सस्पेंशन, हल्का एग्जॉस्ट शामिल
  • प्रमुख ब्रांडों ने 2026 के दूसरे महीने में ध्यान देने लायक बिक्री दर्ज की है.
    दोपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2026: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा और बजाज ऑटो ने अच्छी वृद्धि दर्ज की
  • इन वैन से उन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को फायदा होगा जिनके पास चार्जिंग के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है या जो अक्सर अपना स्थान बदलते रहते हैं.
    टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • ह्यून्दे और किआ ने फरवरी महीने के लिए अपने अब तक के सबसे अच्छे थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए, जबकि टोयोटा और महिंद्रा ने भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की.
    फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर
