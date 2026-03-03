येज़्दी रोडस्टर रेड वुल्फ रु.2.10 लाख में हुई लॉन्च

जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने येज़्दी रोडस्टर का एक नया रंग वैरिएंट, 'रेड वुल्फ', रु.2,09,950 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह मोटरसाइकिल 3 मार्च 2026 से भारत भर के अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगी.

रेड वुल्फ एडिशन अपने गहरे लाल रंग के पेंट और एग्जॉस्ट, इंजन और हैंडलबार पर क्रोम डिटेलिंग के साथ सबसे अलग दिखता है. इसमें भूरे रंग की सीट, बॉबर-स्टाइल रियर सेक्शन और चौड़ा रियर फेंडर भी है. स्टैंडर्ड मॉडल की तरह, इसमें भी मॉड्यूलर सेटअप है जो राइडर्स को सोलो और पिलियन कॉन्फ़िगरेशन के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. नए रंग और फिनिश के अलावा, इसका ओवरऑल डिज़ाइन और बॉडीवर्क अपरिवर्तित है

यांत्रिक रूप से, रोडस्टर में पहले की तरह ही 350 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसमें 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका कर्ब वेट 194 किलोग्राम है.

ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm की डिस्क और पीछे 240mm की डिस्क दी गई है, जिसमें डुअल-चैनल ABS भी शामिल है. सस्पेंशन के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. सीट की ऊंचाई 795 मिमी है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 171मिमी है.