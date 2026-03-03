येज़्दी रोडस्टर रेड वुल्फ रु.2.10 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 3, 2026
हाइलाइट्स
- दिल्ली स्थित एक्स-शोरूम कीमत: ₹2,09,950
- नया रेड वुल्फ पेंट स्कीम और क्रोम डिटेलिंग शामिल है
- इंजन में कोई परिवर्तन नहीं है
जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने येज़्दी रोडस्टर का एक नया रंग वैरिएंट, 'रेड वुल्फ', रु.2,09,950 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह मोटरसाइकिल 3 मार्च 2026 से भारत भर के अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगी.
यह भी पढ़ें: बोमन ईरानी, क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
रेड वुल्फ एडिशन अपने गहरे लाल रंग के पेंट और एग्जॉस्ट, इंजन और हैंडलबार पर क्रोम डिटेलिंग के साथ सबसे अलग दिखता है. इसमें भूरे रंग की सीट, बॉबर-स्टाइल रियर सेक्शन और चौड़ा रियर फेंडर भी है. स्टैंडर्ड मॉडल की तरह, इसमें भी मॉड्यूलर सेटअप है जो राइडर्स को सोलो और पिलियन कॉन्फ़िगरेशन के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. नए रंग और फिनिश के अलावा, इसका ओवरऑल डिज़ाइन और बॉडीवर्क अपरिवर्तित है
यांत्रिक रूप से, रोडस्टर में पहले की तरह ही 350 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसमें 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका कर्ब वेट 194 किलोग्राम है.
ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm की डिस्क और पीछे 240mm की डिस्क दी गई है, जिसमें डुअल-चैनल ABS भी शामिल है. सस्पेंशन के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. सीट की ऊंचाई 795 मिमी है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 171मिमी है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 2, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ वी-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 3, 2026
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 10, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स