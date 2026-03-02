दोपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2026: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा और बजाज ऑटो ने अच्छी वृद्धि दर्ज की
हाइलाइट्स
- हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में कुल 5.58 लाख यूनिट्स की बिक्री की
- टीवीएस मोटर कंपनी ने 5.29 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें कुल मिलाकर 31% की वृद्धि दर्ज की गई
- होंडा टू-व्हीलर्स इंडिया ने 5.67 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ सालाना आधार पर 34% की वृद्धि दर्ज की है
फरवरी 2026 भारत में दोपहिया वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण महीना साबित हुआ, जिसमें सभी कैटेगरी में कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में डबल डिजिट में मजबूत वृद्धि दर्ज की. हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज और सुजुकी जैसी कंपनियों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में मजबूत वृद्धि के साथ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस महीने में उल्लेखनीय रूप से अधिक वाहनों की बिक्री की. जहां मोटरसाइकिलों ने अपनी वृद्धि का नेतृत्व बरकरार रखा, वहीं स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों ने भी तीव्र वृद्धि दिखाई.
हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में 5,58,216 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छी बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में बेची गई 3,88,068 यूनिट्स की तुलना में 44% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है. इसके अतिरिक्त, वाहन (VAHAN) के रजिस्ट्रेशन में 18% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 4,58,346 यूनिट्स (तेलंगाना को छोड़कर) तक पहुंच गया. यह वृद्धि ज़ूम और डेस्टिनी स्कूटरों की मजबूत बिक्री के कारण हुई, जबकि 100cc-125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट ने कुल बिक्री को समर्थन दिया. विडा ने बाजार हिस्सेदारी में तीन गुना वृद्धि और 12,514 वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग को दर्शाता है. हीरो मोटोकॉर्प के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी लगभग 34% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 41,248 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों से प्रीमियम मोटरसाइकिलों की मजबूत मांग के कारण हुआ.
टीवीएस मोटर कंपनी
टीवीएस मोटर कंपनी ने फरवरी माह में कुल 5,29,308 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है, जब कंपनी ने 4,03,976 यूनिट्स बेची थीं. कंपनी के दोपहिया वाहनों की बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 5,07,862 यूनिट्स तक पहुंच गई है. घरेलू बिक्री में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 3,65,471 यूनिट्स तक पहुंच गई है. मोटरसाइकिलों की बिक्री में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है और अब यह 2,41,282 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जबकि स्कूटरों की बिक्री में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है और अब यह 2,19,895 यूनिट्स तक पहुंच गई है. कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 38,386 यूनिट्स तक पहुंच गई है. कंपनी ने अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक अंतरराष्ट्रीय बिक्री दर्ज की है.
होंडा टू-व्हीलर इंडिया
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने फरवरी माह में कुल 5,67,351 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 34% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है. इस बिक्री में भारत के भीतर बेची गई 5,13,190 यूनिट्स और निर्यात की गई 54,161 यूनिट्स शामिल हैं. वित्त वर्ष 2026 के लिए अब तक (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक), HMSI ने कुल 58,20,556 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जिनमें से 52,37,169 यूनिट्स भारत के भीतर बेची गईं और 5,83,387 यूनिट्स निर्यात की गईं. HMSI ने इस माह के दौरान तिनसुकिया में एक नया डीलरशिप खोला और चेन्नई और जयपुर में यातायात प्रशिक्षण पार्कों की वर्षगांठ और विभिन्न अभियानों, सम्मेलनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना जारी रखा.
बजाज ऑटो
बजाज ऑटो ने फरवरी 2026 में कुल 4,48,259 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की 3,52,071 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 27% की वृद्धि दर्शाती है. दोपहिया वाहनों की बात करें तो, बिक्री 3,79,921 यूनिट्स रही, जिसमें 27% की वृद्धि दर्ज की गई. घरेलू बिक्री में 27% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में 26% की वृद्धि हुई.
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की 89,966 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 37% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है. स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने घरेलू बिक्री में 38% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,01,071 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि निर्यात में 33% की वृद्धि के साथ 22,228 यूनिट्स की बिक्री हुई. कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी 18% की वृद्धि दर्ज करते हुए 893.6 मिलियन की बिक्री की है. फरवरी 2026 के दौरान, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सिंगल-चैनल एबीएस के साथ सुजुकी एक्सेस लॉन्च करके अपने उत्पाद रेंज का विस्तार किया और देहरादून और गंगटोक में नए डीलरशिप खोलकर अपनी खुदरा उपस्थिति को बढ़ाया, जिससे भारत के सभी राज्यों में इसकी उपस्थिति स्थापित हो गई.
