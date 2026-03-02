दोपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2026: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा और बजाज ऑटो ने अच्छी वृद्धि दर्ज की

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
इसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसमर्सिडीज़-बेंज़ New V-Classऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दोपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2026: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा और बजाज ऑटो ने अच्छी वृद्धि दर्ज की

प्रमुख ब्रांडों ने 2026 के दूसरे महीने में ध्यान देने लायक बिक्री दर्ज की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में कुल 5.58 लाख यूनिट्स की बिक्री की
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने 5.29 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें कुल मिलाकर 31% की वृद्धि दर्ज की गई
  • होंडा टू-व्हीलर्स इंडिया ने 5.67 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ सालाना आधार पर 34% की वृद्धि दर्ज की है

फरवरी 2026 भारत में दोपहिया वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण महीना साबित हुआ, जिसमें सभी कैटेगरी में कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में डबल डिजिट में मजबूत वृद्धि दर्ज की. हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज और सुजुकी जैसी कंपनियों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में मजबूत वृद्धि के साथ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस महीने में उल्लेखनीय रूप से अधिक वाहनों की बिक्री की. जहां मोटरसाइकिलों ने अपनी वृद्धि का नेतृत्व बरकरार रखा, वहीं स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों ने भी तीव्र वृद्धि दिखाई.

 

यह भी पढ़ें: फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर

2026 Hero Destiny 110 Review m47

हीरो मोटोकॉर्प

हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2026 में 5,58,216 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छी बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में बेची गई 3,88,068 यूनिट्स की तुलना में 44% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है. इसके अतिरिक्त, वाहन (VAHAN) के रजिस्ट्रेशन में 18% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 4,58,346 यूनिट्स (तेलंगाना को छोड़कर) तक पहुंच गया. यह वृद्धि ज़ूम और डेस्टिनी स्कूटरों की मजबूत बिक्री के कारण हुई, जबकि 100cc-125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट ने कुल बिक्री को समर्थन दिया. विडा ने बाजार हिस्सेदारी में तीन गुना वृद्धि और 12,514 वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग को दर्शाता है. हीरो मोटोकॉर्प के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भी लगभग 34% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 41,248 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों से प्रीमियम मोटरसाइकिलों की मजबूत मांग के कारण हुआ.

TVS Apache RTX Road Test m21

टीवीएस मोटर कंपनी

टीवीएस मोटर कंपनी ने फरवरी माह में कुल 5,29,308 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है, जब कंपनी ने 4,03,976 यूनिट्स बेची थीं. कंपनी के दोपहिया वाहनों की बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 5,07,862 यूनिट्स तक पहुंच गई है. घरेलू बिक्री में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 3,65,471 यूनिट्स तक पहुंच गई है. मोटरसाइकिलों की बिक्री में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है और अब यह 2,41,282 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जबकि स्कूटरों की बिक्री में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है और अब यह 2,19,895 यूनिट्स तक पहुंच गई है. कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 38,386 यूनिट्स तक पहुंच गई है. कंपनी ने अब तक की अपनी सबसे अधिक मासिक अंतरराष्ट्रीय बिक्री दर्ज की है.

2025 Honda CB 125 Hornet m39

होंडा टू-व्हीलर इंडिया

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने फरवरी माह में कुल 5,67,351 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 34% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है. इस बिक्री में भारत के भीतर बेची गई 5,13,190 यूनिट्स और निर्यात की गई 54,161 यूनिट्स शामिल हैं. वित्त वर्ष 2026 के लिए अब तक (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक), HMSI ने कुल 58,20,556 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जिनमें से 52,37,169 यूनिट्स भारत के भीतर बेची गईं और 5,83,387 यूनिट्स निर्यात की गईं. HMSI ने इस माह के दौरान तिनसुकिया में एक नया डीलरशिप खोला और चेन्नई और जयपुर में यातायात प्रशिक्षण पार्कों की वर्षगांठ और विभिन्न अभियानों, सम्मेलनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना जारी रखा.

Bajaj Chetak C25 4

बजाज ऑटो

बजाज ऑटो ने फरवरी 2026 में कुल 4,48,259 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की 3,52,071 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 27% की वृद्धि दर्शाती है. दोपहिया वाहनों की बात करें तो, बिक्री 3,79,921 यूनिट्स रही, जिसमें 27% की वृद्धि दर्ज की गई. घरेलू बिक्री में 27% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में 26% की वृद्धि हुई.

Suzuki e Access image 2

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड ने फरवरी 2026 में कुल 1,23,299 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की 89,966 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 37% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है. स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने घरेलू बिक्री में 38% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,01,071 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि निर्यात में 33% की वृद्धि के साथ 22,228 यूनिट्स की बिक्री हुई. कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स की बिक्री में भी 18% की वृद्धि दर्ज करते हुए 893.6 मिलियन की बिक्री की है. फरवरी 2026 के दौरान, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सिंगल-चैनल एबीएस के साथ सुजुकी एक्सेस लॉन्च करके अपने उत्पाद रेंज का विस्तार किया और देहरादून और गंगटोक में नए डीलरशिप खोलकर अपनी खुदरा उपस्थिति को बढ़ाया, जिससे भारत के सभी राज्यों में इसकी उपस्थिति स्थापित हो गई.

# Two wheeler sales# Two Wheeler Sales February 2026# Two Wheeler Sales India# Two Wheeler Sales report# Two Wheeler Sales highest# Two Wheeler Sales Bajaj# Two Wheeler Sales TVS# Two Wheelers# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टोयोटा गलांज़ा,
    2021 टोयोटा गलांज़ा
    G | 65,874 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 10,788/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    ZXI Plus | 59,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.53 लाख
    ₹ 14,620/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 52,114 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.02 लाख
    ₹ 11,236/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 53,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.84 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 56,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.59 लाख
    ₹ 14,757/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
    2023 टाटा नेक्सन
    Revotron XMA Plus (S) A | 55,510 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.72 लाख
    ₹ 17,283/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A | 43,008 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
    2020 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 31,711 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.67 लाख
    ₹ 26,142/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वेन्यू,
    2023 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.2 | 22,345 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.04 लाख
    ₹ 19,112/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 93,851 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.91 लाख
    ₹ 6,507/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
  • अधिकांश ब्रांडों ने वित्त वर्ष 2026 के पहले महीने में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है.
    जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की बिक्री में वृद्धि जारी
  • पिछले महीने में, प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अलग-अलग प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें अधिकांश ब्रांडों ने घरेलू और निर्यात बाजारों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जबकि कुछ में मामूली गिरावट देखी गई.
    नवंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, ज़्यादातर कंपनियों हुआ फायदा
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • अगस्त 2025 में, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस ने मजबूत वृद्धि देखी, होंडा और सुजुकी ने स्थिर लाभ दर्ज किया, जबकि बजाज ऑटो को उच्च निर्यात द्वारा कम घरेलू बिक्री का सामना करना पड़ा.
    अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दोपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2026: हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा और बजाज ऑटो ने अच्छी वृद्धि दर्ज की