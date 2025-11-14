पत्रिकायूज़्ड कार्स
अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • अक्टूबर में घरेलू बाज़ार में लगभग 4 लाख कारें भेजी गईं
  • इस महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई
  • तिपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 6% की वृद्धि हुई

भारतीय यात्री वाहन उद्योग ने अक्टूबर 2025 में घरेलू बिक्री, निर्यात और निर्माण, दोनों में अच्छी वृद्धि दर्ज की. त्योहारी सीज़न और नई जीएसटी दरों के कारण ज़्यादातर मॉडल पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो गए, जिससे बिक्री में तेज़ी आई. कारों की बिक्री में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की तुलना में ज़्यादा उछाल आया, जबकि निर्यात में भी इस महीने अच्छी वृद्धि देखी गई. अक्टूबर में घरेलू बाज़ार में कुल 26,91,620 वाहन बिके, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.1% ज़्यादा है.

 

यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री अक्टूबर 2025: महिंद्रा, स्कोडा और किआ ने त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की

tata ev only showroom first look in pictures carandbike 9 77c61c25eb

अक्टूबर के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा

 

यात्री कारों की बात करें तो पिछले महीने 3,99,605 कारें बिकीं, जो पिछले साल इसी अवधि में 3,45,107 कारों की बिक्री की तुलना में 15.8% ज़्यादा है. इसके अलावा, कुल 68,738 कारों का निर्यात किया गया, जो साल-दर-साल 11.7% की बढ़ोतरी है, जबकि इस महीने 4,03,270 कारों का निर्माण हुआ, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 9.8% ज़्यादा है. हालाँकि, ये पूर्ण संख्याएँ नहीं हैं क्योंकि इस डेटा में पाँच निर्माताओं - टाटा मोटर्स, जेएलआर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज और वोल्वो - द्वारा बेचे गए वाहन शामिल नहीं हैं.

Ultraviolette Showroom 2

अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री लगभग स्थिर रही

 

त्योहारी महीने के बावजूद दोपहिया वाहनों की बिक्री उतनी उत्साहजनक नहीं रही. अक्टूबर में घरेलू बाजार में कुल 22,10,727 टू-व्हीलर बिकीं, जो पिछले साल की इसी अवधि से मात्र 2.1% अधिक थी. निर्यात प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि इस दौरान 4,30,035 यूनिट्स भेजी गईं, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 17.7% अधिक है. निर्माण में मामूली गिरावट देखी गई क्योंकि 28,01,412 वाहनों का निर्माण हुआ, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 2.8% कम है. महीने के दौरान घरेलू तिपहिया वाहनों की बिक्री में 5.9% की वृद्धि हुई.

# auto sales# car sales# two-wheeler sales# Cars# Auto Industry# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

  • EC-06 की नींव इंडी रिवर पर रखी गई है, और यहाँ हम दोनों के बीच के अंतरों पर नज़र डालेंगे.
    यामाहा EC-06 बनाम रिवर इंडी: दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने अलग हैं?
  • बड़ा इंजन, नए फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कावासाकी के Z सीरीज के शीर्ष सुपरनेकेड मॉडल को नैचुरिली एस्पिरेटेड पावरप्लांट के साथ चिह्नित करते हैं.
    2026 कावासाकी Z1100 हुई लॉन्च, कीमत रु.12.79 लाख
  • भारत की प्री-ओन्ड वाला कार बाजार वित्त वर्ष 2025 में 59 लाख कारों पर पहुंच गया, जिसमें एसयूवी की मांग सबसे अधिक रही.
    महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
  • नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
    दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
  • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
    नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
  • अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी