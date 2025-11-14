अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 14, 2025
हाइलाइट्स
- अक्टूबर में घरेलू बाज़ार में लगभग 4 लाख कारें भेजी गईं
- इस महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई
- तिपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 6% की वृद्धि हुई
भारतीय यात्री वाहन उद्योग ने अक्टूबर 2025 में घरेलू बिक्री, निर्यात और निर्माण, दोनों में अच्छी वृद्धि दर्ज की. त्योहारी सीज़न और नई जीएसटी दरों के कारण ज़्यादातर मॉडल पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो गए, जिससे बिक्री में तेज़ी आई. कारों की बिक्री में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की तुलना में ज़्यादा उछाल आया, जबकि निर्यात में भी इस महीने अच्छी वृद्धि देखी गई. अक्टूबर में घरेलू बाज़ार में कुल 26,91,620 वाहन बिके, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 4.1% ज़्यादा है.
यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री अक्टूबर 2025: महिंद्रा, स्कोडा और किआ ने त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की
अक्टूबर के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा
यात्री कारों की बात करें तो पिछले महीने 3,99,605 कारें बिकीं, जो पिछले साल इसी अवधि में 3,45,107 कारों की बिक्री की तुलना में 15.8% ज़्यादा है. इसके अलावा, कुल 68,738 कारों का निर्यात किया गया, जो साल-दर-साल 11.7% की बढ़ोतरी है, जबकि इस महीने 4,03,270 कारों का निर्माण हुआ, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 9.8% ज़्यादा है. हालाँकि, ये पूर्ण संख्याएँ नहीं हैं क्योंकि इस डेटा में पाँच निर्माताओं - टाटा मोटर्स, जेएलआर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज और वोल्वो - द्वारा बेचे गए वाहन शामिल नहीं हैं.
अक्टूबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री लगभग स्थिर रही
त्योहारी महीने के बावजूद दोपहिया वाहनों की बिक्री उतनी उत्साहजनक नहीं रही. अक्टूबर में घरेलू बाजार में कुल 22,10,727 टू-व्हीलर बिकीं, जो पिछले साल की इसी अवधि से मात्र 2.1% अधिक थी. निर्यात प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि इस दौरान 4,30,035 यूनिट्स भेजी गईं, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 17.7% अधिक है. निर्माण में मामूली गिरावट देखी गई क्योंकि 28,01,412 वाहनों का निर्माण हुआ, जो अक्टूबर 2024 की तुलना में 2.8% कम है. महीने के दौरान घरेलू तिपहिया वाहनों की बिक्री में 5.9% की वृद्धि हुई.
