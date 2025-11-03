ऑटो बिक्री अक्टूबर 2025: महिंद्रा, स्कोडा और किआ ने त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की

अक्टूबर देश के कई ऑटो निर्माताओं के लिए जश्न मनाने का एक बड़ा कारण लेकर आया है, क्योंकि जीएसटी 2.0 से जुड़ी कीमतों में कटौती और त्योहारी सीज़न ने नई कारों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. महिंद्रा, स्कोडा और किआ जैसी कई कंपनियों ने इस महीने अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है, जबकि बिक्री चार्ट में अग्रणी मारुति सुजुकी के पीछे दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है.

मारुति सुजुकी

महीनों की सुस्त बिक्री के बाद, जीएसटी 2.0 की कीमतों में कटौती और त्योहारी सीज़न की कुल ताकत ने घरेलू थोक बिक्री में भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी को ज़रूरी बढ़ावा दिया. मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2025 तक घरेलू बाजार में 1,76,318 यात्री वाहन बेचे - जो पिछले साल इसी महीने में 1,59,591 कारों से ज़्यादा और इस साल सितंबर में बेची गई 1,32,820 कारों से काफ़ी ज़्यादा है.

कार निर्माता ने अपनी एंट्री हैचबैक को छोड़कर लगभग सभी सेग्मेंट में बिक्री में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, हालांकि सितंबर 2025 की तुलना में बिक्री में वृद्धि हुई. एस-प्रेसो और ऑल्टो की बिक्री बढ़कर 9,067 यूनिट्स हो गई - जो सितंबर 2025 में 7,208 यूनिट थी, हालांकि पिछले साल भेजी गई 10,687 यूनिट्स से अभी भी कम है.

कॉम्पैक्ट सेगमेंट, जिसमें ब्लैनो, स्विफ्ट और डिज़ायर जैसी कारें शामिल हैं, की बिक्री 76,143 यूनिट रही - जो पिछले साल 65,948 यूनिट्स और सितंबर में 66,882 यूनिट्स थी. यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में भी सितंबर 2025 में आई गिरावट के बाद सुधार हुआ और महीने-दर-महीने 48,695 यूनिट्स से बढ़कर 77,571 यूनिट्स हो गई. वहीं, ईको की बिक्री 13,537 यूनिट्स रही. पिछले कुछ महीनों की तरह, सियाज़ की बिक्री शून्य रही.



कार निर्माता ने अन्य ओईएम को 8,915 यूनिट्स की बिक्री और 31,304 यूनिट्स का निर्यात भी दर्ज किया. कुल मिलाकर, कार निर्माता ने 2,20,894 यूनिट्स की कुल थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि की 2,06,434 यूनिट्स से ज़्यादा है.

महिंद्रा

महिंद्रा 2025 में ह्यून्दे और टाटा मोटर्स को टक्कर देते हुए देश में दूसरे सबसे बड़े यात्री वाहन ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. अक्टूबर का महीना घरेलू एसयूवी बाज़ार में कंपनी की अब तक की सबसे अच्छी 71,624 इकाइयों की थोक बिक्री के साथ समाप्त हुआ - जो साल-दर-साल 31% की तीव्र वृद्धि है और सितंबर 2025 में दर्ज 56,233 यूनिट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है. इस महीने एसयूवी की कुल बिक्री 73,890 यूनिट्स रही.

बिक्री के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, एमएंडएम लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीज़न के सीईओ, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "अक्टूबर में, हमने 71,624 एसयूवी यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 31% की वृद्धि है. यह किसी भी महीने में हमारी अब तक की सबसे ज़्यादा एसयूवी बिक्री है! कुल वाहनों की बिक्री 120,142 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 26% अधिक है. अक्टूबर में थार, बोलेरो और बोलेरो नियो के नए संस्करण भी लॉन्च किए गए."

वर्ष-दर-वर्ष कार निर्माता ने वित्त वर्ष 2026 में कुल घरेलू थोक बिक्री 3,69,194 यूनि्स के साथ 17% की वार्षिक बिक्री वृद्धि दर्ज की.

टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स ने भी अक्टूबर 2025 में 61,134 यूनिट्स की थोक बिक्री के साथ रिकॉर्ड मासिक बिक्री दर्ज की, जो सितंबर 2025 में 59,667 यूनिट्स से ज़्यादा है. अक्टूबर 2024 की तुलना में बिक्री में साल-दर-साल 27% की वृद्धि हुई, हालाँकि वाहनों का निर्यात पिछले साल के लगभग आधे पर आ गया. टाटा ने पिछले महीने सिर्फ़ 161 यूनिट्स का निर्यात दर्ज किया, जो एक साल पहले 292 यूनिट्स से 44.9% कम है.

इस महीने कार निर्माता की एसयूवी ने ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा बिक्री की, जिनकी कुल बिक्री 47,000 से ज़्यादा यूनिट्स या कुल बिक्री का लगभग 77% रही. टाटा ने अपनी लोकप्रिय नेक्सन सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की थोक बिक्री में साल-दर-साल 50% की वृद्धि दर्ज की, जबकि हैरियर और सफारी की बिक्री एक ही महीने में 7,000 यूनिट्स को पार कर गई. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 9,286 यूनिट्स की कुल थोक बिक्री (घरेलू + निर्यात) के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर रही.

ह्यून्दे

घरेलू थोक बिक्री के मामले में ह्यून्दे 53,792 यूनिट्स की बिक्री के साथ महिंद्रा और टाटा से नीचे रही - जो अक्टूबर 2024 में 55,568 यूनिट्स से कम है. महीने-दर-महीने बिक्री भी अपेक्षाकृत सपाट रही, सितंबर 2025 में घरेलू बाजार में 51,547 यूनिट्स बिकीं. इस बीच, निर्यात 16,102 वाहनों पर रहा, जिससे कुल थोक बिक्री 69,894 यूनिट्स तक पहुंच गई.



कंपनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, HMIL के निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग ने कहा, “अक्टूबर 2025 दशहरा, धनतेरस और दिवाली के त्योहारों से प्रेरित महीना था, जिसे सकारात्मक प्रभाव से और भी बल मिला. जीएसटी 2.0 सुधार से भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला.

ह्यूनदे मोटर इंडिया के अनुसार, हमें बाज़ार में ज़बरदस्त माँग और उपभोक्ताओं का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते हमारी दमदार एसयूवी जोड़ी - ह्यून्दे क्रेटा और वेन्यू - की संयुक्त मासिक बिक्री 30,119 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही. हमें उम्मीद है कि नई वेन्यू के आगामी लॉन्च के साथ यह गति और तेज़ होगी, जिसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.''

टोयोटा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अक्टूबर 2025 में 40,257 यूनिट्स की घरेलू थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने में 28,138 यूनिट्स से ज़्यादा है. मासिक बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, इस साल सितंबर में कंपनी ने 27,089 यूनिट्स की घरेलू थोक बिक्री दर्ज की. इस बीच, निर्यात इस महीने 2,635 यूनिट्स का रहा.

कुल मिलाकर, टोयोटा ने 42,982 यूनिट्स की कुल थोक बिक्री की सूचना दी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 39% की वृद्धि और सितंबर 2025 की तुलना में 38% की वृद्धि है.

किआ



जीएसटी 2.0 की कीमतों में कटौती और त्योहारी सीजन ने अक्टूबर 2025 में किआ की थोक बिक्री को 29,556 यूनिट्स के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया. यह भारत में एक कैलेंडर माह में ब्रांड का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और अक्टूबर 2024 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई.

सॉनेट 12,745 यूनिट्स के साथ कंपनी के लिए सबसे आगे रही - जो इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री है. इसके बाद नई कारेंज क्लैविस और क्लैविस ईवी की कुल 8,779 यूनिट्स बिकीं, और फिर सेल्टॉस की 7,130 यूनिट्स बिकीं.

वर्ष-दर-वर्ष, किआ ने 2025 में 10% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, इस वर्ष अब तक 2,36,138 यूनिट्स भेजी गई हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2,15,443 यूनिट्स भेजी गई थीं.

स्कोडा ऑटो



विकास की दौड़ में एक और ब्रांड स्कोडा ऑटो इंडिया था, जिसने अक्टूबर 2025 में 8,252 कारों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री के आंकड़े दर्ज किए. इसके अलावा, कार निर्माता ने यह भी खुलासा किया कि 2025 भारतीय बाजार में उसका अब तक का सबसे अच्छा साल बन गया है, अक्टूबर 2025 को समाप्त होने वाले 10 महीनों में 61,607 यूनिट्स की बिक्री हुई. कार निर्माता का पिछला सर्वश्रेष्ठ वर्ष कैलेंडर वर्ष 2022 था, जहाँ उसने 53,721 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की थी.

कार निर्माता ने कहा कि विकास की कुंजी काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को बाजार में मिली मजबूत प्रतिक्रिया थी, जिसकी इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से लगभग 40,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि उसे कुशक, स्लाविया और प्रीमियम कोडियाक जैसे मॉडलों की भी निरंतर मांग मिल रही है.

जेेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 6,397 यूनिट्स की मासिक थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 7,045 यूनिट्स की तुलना में 9% कम है. सितंबर 2025 में दर्ज की गई 6,728 यूनिट्स की थोक बिक्री की तुलना में भी बिक्री में मामूली गिरावट आई. हालाँकि, कंपनी ने दोहराया कि अगस्त से अक्टूबर की अवधि में त्योहारी थोक बिक्री साल-दर-साल 20% बढ़ी, जबकि साल-दर-साल बिक्री 27% बढ़ी.