नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना

दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 7, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नई वेन्यू ब्रेज़ा से ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज़्यादा है
  • बड़े इंजन के बावजूद, माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक ब्रेज़ा को ईंधन कुशल बनाती है
  • वेन्यू के टॉप मॉडल में ज़्यादा तकनीक है, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है

ह्यून्दे ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को भारत में रु,7.90 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी अपने पिछले मॉडल के मुकाबले आकार में बड़ी है, साथ ही इसमें बड़े डिज़ाइन बदलाव, नया कैबिन और पहले से कहीं ज़्यादा तकनीक शामिल है जो इसे भीड़ से अलग दिखाने की कोशिश करती है.

 

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू

New Hyundai Venue Images Details Price Specifications Colours Pictures Exterior Interior carandbike 5

नई ह्यून्दे वेन्यू मानक और अधिक प्रदर्शन-सेंट्रिक एन-लाइन स्पेक में बिक्री पर आ गई है.

 

हालांकि, वेन्यू को इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कारों में से एक है. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट और सेगमेंट की दिग्गज मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं. आइए देखते हैं कि नई वेन्यू, ब्रेज़ा से कागज़ी तौर पर कैसी है.

 

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार

 नई ह्यून्दे वेन्यूमारुति सुजुकी ब्रेज़ा
लंबाई3995 mm3995 mm
चौड़ाई1800 mm1790 mm
ऊंचाई1665 mm1685 mm
व्हीलबेस2520 mm2500 mm
बूट स्पेस375 litres328 litres
टायर साइज़195/65 R15 / 215/60 R16215/60 R16
फ्यूल टैंक क्षमता45 लीटर48 लीटर

नई वेन्यू की कुल लंबाई 3,995 मिमी बरकरार रखते हुए, इसका आकार अपने पिछले मॉडल से बड़ा है. नए मॉडल का व्हीलबेस 20 मिमी लंबा, 30 मिमी चौड़ा और 48 मिमी ऊँचा है.

New Maruti Brezza 2022 06 30 T11 25 58 887 Z

ब्रेज़ा का व्हीलबेस वेन्यू से 20 मिमी कम है, हालांकि लंबाई समान है, और यह 20 मिमी ऊंची है

 

ब्रेज़ा की तुलना में, जबकि दोनों एसयूवी एक ही कुल लंबाई के हैं, वेन्यू 10 मिमी चौड़ा है और 20 मिमी लंबे व्हीलबेस पर बैठता है. वेन्यू को ब्रेज़ा के 328 लीटर के मुकाबले 375 लीटर में बड़ा बूट साइज़ भी मिलता है. इस बीच, ब्रेज़ा 20 मिमी ऊंची है. व्हील साइज़ के संदर्भ में, ब्रेज़ा को 215/60 रबर में लिपटे 16 इंच के रिम्स मानक के रूप में मिलते हैं. वेन्यू के लिए, 1.2-लीटर पेट्रोल वेरिएंट में 195/65 टायर के साथ छोटे 15 इंच के रिम्स मिलते हैं, जबकि बाकी रेंज में 215/60 R16 मिलते हैं. हालांकि, वेन्यू को ब्रेज़ा के 16 इंच के स्पेयर व्हील के मुकाबले 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है.

 

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो, नई वेन्यू, अपने पिछले मॉडल की तरह, दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. वहीं, ब्रेज़ा केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, लेकिन इसमें फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है. इसलिए, पूरी जानकारी के लिए, केवल पेट्रोल वेरिएंट की तुलना की गई है.

 नई ह्यून्दे वेन्यूमारुति सुजुकी ब्रेज़ा
इंजन1.2-लीटर पेट्रोल / 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल1.5-लीटर पेट्रोल/ 1.5-lलीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड
ताकत82 बीएचपी / 118 बीएचपी99 बीएचपी / 102 बीएचपी
टॉर्क115 एनएम / 172 एनएम137 एनएम / 139 एनएम
गियरबॉक्स5-स्पीड मैनुअल (1.2P) / 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड DCT5-speed MT / 6-Speed AT
माइलेज18.05 kmpl / 18.74 kmpl (1.0 टर्बो मैनुअल) /20 kmpl (1.0 टर्बो DCT)17.80 kmpl (LXi, VXi MT) / 19.89 kmpl (ZXi, ZXi+ MT) / 19.80 (सभी ऑटोमेटिक)

वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प मौजूद हैं. पहले वाले में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि दूसरे वाले में  DCT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.

Maruti Suzuki Brezza engine 2022 07 04 T04 49 23 555 Z

ब्रेज़ा का 1.5-लीटर इंजन, वेरिएंट के आधार पर माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ या उसके बिना उपलब्ध है

 

इसकी तुलना में, ब्रेज़ा में ज़्यादा क्षमता वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो इसे नैचुरली एस्पिरेटेड वेन्यू पर बढ़त तो देता है, लेकिन वेन्यू टर्बो के सामने उतना नहीं टिकता. ब्रेज़ा के चुनिंदा वेरिएंट - सभी ऑटोमैटिक वेरिएंट और ZXi/ZXi+ मैनुअल - में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक भी मिलती है, जो नॉन-हाइब्रिड यूनिट के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क देती है.

 

वेन्यू टर्बो को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों वैरिएंट में ब्रेज़ा की तुलना में अतिरिक्त गियर अनुपात का लाभ भी मिलता है.

New Hyundai Venue Images Details Price Specifications Colours Pictures Exterior Interior carandbike 1

वेन्यू का टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे उल्लेखनीय प्रदर्शन लाभ देता है; टर्बो डीसीटी का दावा किया गया माइलेज ब्रेज़ा एटी माइल्ड-हाइब्रिड के समान है

 

माइलेज के मामले में, वेन्यू टर्बो-पेट्रोल DCT कागज़ी तौर पर सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है, उसके बाद ब्रेज़ा के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट का नंबर आता है. ब्रेज़ा के नॉन-माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट के माइलेज का दावा सबसे कम है.

 

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: फीचर्स

पूरी तरह से फीचर लोडेड वैरिएंट की तुलना में, नई वेन्यू ब्रेज़ा से बेहतर साबित होती है. इसमें लेवल 2 ADAS फीचर्स, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं.

New Hyundai Venue 3

नई वेन्यू पूरी तरह से तकनीक से भरपूर है - डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले, कनेक्टेड कार तकनीक, वेंटिलेटेड सीटें और बहुत कुछ मिलता है

 

तुलनात्मक रूप से, ब्रेज़ा का एकमात्र ख़ास फ़ीचर ZXi+ वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले और ऊँचाई और पहुँच दोनों के हिसाब से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील है, जबकि वेन्यू में सिर्फ़ ऊँचाई है. ब्रेज़ा में वेन्यू के 12.3-इंच डिस्प्ले के मुक़ाबले छोटा 9.0-इंच टचस्क्रीन और ज़्यादा बेसिक एनालॉग गेज क्लस्टर भी मिलता है.

New Venue ADAS features

ब्रेज़ा की तुलना में एक प्रमुख सुरक्षा लाभ यह है कि वेन्यू में लेवल 2 ADAS तकनीक मौजूद है, जबकि प्रथम पीढ़ी के मॉडल में लेवल 1 तकनीक थी

 

इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटो एलईडी हेडलैंप, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स (ब्रेज़ा टाइप ए भी देती है), कनेक्टेड कार टेक, रियर वाइपर और वॉशर, 6 एयरबैग, एबीएस, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट, कीलेस एंट्री और गो और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसी सुविधाएं दोनों वाहनों के लिए सामान्य हैं.

Brezza Cabin 2022 08 23 T07 50 23 597 Z

तकनीक के मामले में ब्रेज़ा का केबिन पुरानी है, लेकिन आपको अभी भी HUD, 9.0-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार तकनीक और अन्य सुविधाएं मिलते हैं

 

बेस ट्रिम में भी, वेन्यू, ब्रेज़ा से थोड़ी आगे नज़र आती है, क्योंकि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियर केबिन में टाइप-सी चार्जिंग पॉइंट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसकी तुलना में, बेस ब्रेज़ा में रियर सेंटर आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड मिलता है - जो वेन्यू के सबसे महंगे ट्रिम्स में मिलता है, इसमें ऑडियो सिस्टम हेड यूनिट नहीं है और साधारण बाय-हैलोजन हेडलैंप भी हैं.

 

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: कीमत

 नई ह्यून्दे वेन्यूमारुति सुजुकी ब्रेज़ा
पेट्रोल मैनुअलरु.7.90 - 11.81 लाखRs 8.26 - 11.51 लाख
पेट्रोल ऑटोमेटिकरु.10.67 - 14.56 लाखRs 10.60 - 12.86 लाख

कीमत की बात करें तो, वेन्यू को कम शुरुआती कीमत का स्पष्ट लाभ मिलता है, जो संभवतः 1,200 सीसी से कम इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई के साथ सबकॉम्पैक्ट श्रेणी में आने के कारण मिलने वाले उत्पाद शुल्क लाभों के कारण है. ब्रेज़ा, अपने 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के कारण, इन लाभों के लिए योग्य नहीं है.

2022 Maruti Suzuki Brezza

ब्रेज़ा की शुरुआती कीमत अधिक है लेकिन इसके टॉप वेरिएंट वेन्यू से अधिक किफायती हैं

 

ब्रेज़ा के सबसे महंगे मैनुअल वैरिएंट की कीमत सबसे कम है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे महंगे वेन्यू HX10 केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, यानी मैनुअल खरीदने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा HX8 ट्रिम लेवल ही चुनना होगा. इसके अलावा, मिड-स्पेक HX6T ट्रिम में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है.

 

ब्रेज़ा की कीमत का लाभ सबसे महंगे ऑटोमेटिक वैरिएंट में अधिक उल्लेखनीय हो जाता है, हालांकि ह्यून्दे अच्छे फीचर्स और सुरक्षा तकनीक के मामले में आपके पैसे के लिए बहुत अधिक लाभ देती है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू का आकार बढ़ा है, इसमें अधिक तकनीक शामिल है, तथा पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है.
    नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू
  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
  • स्कोडा इंडिया ने 2022 में अपने पिछले कैलेंडर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 53,721 कारों की बिक्री को पार कर लिया है.
    स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं
  • कई कार निर्माताओं ने अक्टूबर 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ थोक बिक्री की सूचना दी है, क्योंकि जीएसटी 2.0 से संबंधित मूल्य में कटौती और त्योहारी सीजन के कारण नई कार की मांग में तेजी आई है.
    ऑटो बिक्री अक्टूबर 2025: महिंद्रा, स्कोडा और किआ ने त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
