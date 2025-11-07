नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना

ह्यून्दे ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को भारत में रु,7.90 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी अपने पिछले मॉडल के मुकाबले आकार में बड़ी है, साथ ही इसमें बड़े डिज़ाइन बदलाव, नया कैबिन और पहले से कहीं ज़्यादा तकनीक शामिल है जो इसे भीड़ से अलग दिखाने की कोशिश करती है.

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू

नई ह्यून्दे वेन्यू मानक और अधिक प्रदर्शन-सेंट्रिक एन-लाइन स्पेक में बिक्री पर आ गई है.

हालांकि, वेन्यू को इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कारों में से एक है. इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट और सेगमेंट की दिग्गज मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं. आइए देखते हैं कि नई वेन्यू, ब्रेज़ा से कागज़ी तौर पर कैसी है.

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार

नई ह्यून्दे वेन्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा लंबाई 3995 mm 3995 mm चौड़ाई 1800 mm 1790 mm ऊंचाई 1665 mm 1685 mm व्हीलबेस 2520 mm 2500 mm बूट स्पेस 375 litres 328 litres टायर साइज़ 195/65 R15 / 215/60 R16 215/60 R16 फ्यूल टैंक क्षमता 45 लीटर 48 लीटर

नई वेन्यू की कुल लंबाई 3,995 मिमी बरकरार रखते हुए, इसका आकार अपने पिछले मॉडल से बड़ा है. नए मॉडल का व्हीलबेस 20 मिमी लंबा, 30 मिमी चौड़ा और 48 मिमी ऊँचा है.

ब्रेज़ा का व्हीलबेस वेन्यू से 20 मिमी कम है, हालांकि लंबाई समान है, और यह 20 मिमी ऊंची है

ब्रेज़ा की तुलना में, जबकि दोनों एसयूवी एक ही कुल लंबाई के हैं, वेन्यू 10 मिमी चौड़ा है और 20 मिमी लंबे व्हीलबेस पर बैठता है. वेन्यू को ब्रेज़ा के 328 लीटर के मुकाबले 375 लीटर में बड़ा बूट साइज़ भी मिलता है. इस बीच, ब्रेज़ा 20 मिमी ऊंची है. व्हील साइज़ के संदर्भ में, ब्रेज़ा को 215/60 रबर में लिपटे 16 इंच के रिम्स मानक के रूप में मिलते हैं. वेन्यू के लिए, 1.2-लीटर पेट्रोल वेरिएंट में 195/65 टायर के साथ छोटे 15 इंच के रिम्स मिलते हैं, जबकि बाकी रेंज में 215/60 R16 मिलते हैं. हालांकि, वेन्यू को ब्रेज़ा के 16 इंच के स्पेयर व्हील के मुकाबले 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है.

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो, नई वेन्यू, अपने पिछले मॉडल की तरह, दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. वहीं, ब्रेज़ा केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, लेकिन इसमें फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है. इसलिए, पूरी जानकारी के लिए, केवल पेट्रोल वेरिएंट की तुलना की गई है.

नई ह्यून्दे वेन्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा इंजन 1.2-लीटर पेट्रोल / 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल/ 1.5-lलीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड ताकत 82 बीएचपी / 118 बीएचपी 99 बीएचपी / 102 बीएचपी टॉर्क 115 एनएम / 172 एनएम 137 एनएम / 139 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल (1.2P) / 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड DCT 5-speed MT / 6-Speed AT माइलेज 18.05 kmpl / 18.74 kmpl (1.0 टर्बो मैनुअल) /20 kmpl (1.0 टर्बो DCT) 17.80 kmpl (LXi, VXi MT) / 19.89 kmpl (ZXi, ZXi+ MT) / 19.80 (सभी ऑटोमेटिक)

वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प मौजूद हैं. पहले वाले में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि दूसरे वाले में DCT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.

ब्रेज़ा का 1.5-लीटर इंजन, वेरिएंट के आधार पर माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ या उसके बिना उपलब्ध है

इसकी तुलना में, ब्रेज़ा में ज़्यादा क्षमता वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो इसे नैचुरली एस्पिरेटेड वेन्यू पर बढ़त तो देता है, लेकिन वेन्यू टर्बो के सामने उतना नहीं टिकता. ब्रेज़ा के चुनिंदा वेरिएंट - सभी ऑटोमैटिक वेरिएंट और ZXi/ZXi+ मैनुअल - में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक भी मिलती है, जो नॉन-हाइब्रिड यूनिट के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क देती है.

वेन्यू टर्बो को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों वैरिएंट में ब्रेज़ा की तुलना में अतिरिक्त गियर अनुपात का लाभ भी मिलता है.

वेन्यू का टर्बो-पेट्रोल इंजन इसे उल्लेखनीय प्रदर्शन लाभ देता है; टर्बो डीसीटी का दावा किया गया माइलेज ब्रेज़ा एटी माइल्ड-हाइब्रिड के समान है

माइलेज के मामले में, वेन्यू टर्बो-पेट्रोल DCT कागज़ी तौर पर सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है, उसके बाद ब्रेज़ा के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट का नंबर आता है. ब्रेज़ा के नॉन-माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट के माइलेज का दावा सबसे कम है.

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: फीचर्स

पूरी तरह से फीचर लोडेड वैरिएंट की तुलना में, नई वेन्यू ब्रेज़ा से बेहतर साबित होती है. इसमें लेवल 2 ADAS फीचर्स, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं.

नई वेन्यू पूरी तरह से तकनीक से भरपूर है - डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले, कनेक्टेड कार तकनीक, वेंटिलेटेड सीटें और बहुत कुछ मिलता है

तुलनात्मक रूप से, ब्रेज़ा का एकमात्र ख़ास फ़ीचर ZXi+ वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले और ऊँचाई और पहुँच दोनों के हिसाब से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील है, जबकि वेन्यू में सिर्फ़ ऊँचाई है. ब्रेज़ा में वेन्यू के 12.3-इंच डिस्प्ले के मुक़ाबले छोटा 9.0-इंच टचस्क्रीन और ज़्यादा बेसिक एनालॉग गेज क्लस्टर भी मिलता है.

ब्रेज़ा की तुलना में एक प्रमुख सुरक्षा लाभ यह है कि वेन्यू में लेवल 2 ADAS तकनीक मौजूद है, जबकि प्रथम पीढ़ी के मॉडल में लेवल 1 तकनीक थी

इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटो एलईडी हेडलैंप, हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स (ब्रेज़ा टाइप ए भी देती है), कनेक्टेड कार टेक, रियर वाइपर और वॉशर, 6 एयरबैग, एबीएस, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट, कीलेस एंट्री और गो और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसी सुविधाएं दोनों वाहनों के लिए सामान्य हैं.

तकनीक के मामले में ब्रेज़ा का केबिन पुरानी है, लेकिन आपको अभी भी HUD, 9.0-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार तकनीक और अन्य सुविधाएं मिलते हैं

बेस ट्रिम में भी, वेन्यू, ब्रेज़ा से थोड़ी आगे नज़र आती है, क्योंकि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलैंप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियर केबिन में टाइप-सी चार्जिंग पॉइंट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसकी तुलना में, बेस ब्रेज़ा में रियर सेंटर आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड मिलता है - जो वेन्यू के सबसे महंगे ट्रिम्स में मिलता है, इसमें ऑडियो सिस्टम हेड यूनिट नहीं है और साधारण बाय-हैलोजन हेडलैंप भी हैं.

नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: कीमत

नई ह्यून्दे वेन्यू मारुति सुजुकी ब्रेज़ा पेट्रोल मैनुअल रु.7.90 - 11.81 लाख Rs 8.26 - 11.51 लाख पेट्रोल ऑटोमेटिक रु.10.67 - 14.56 लाख Rs 10.60 - 12.86 लाख

कीमत की बात करें तो, वेन्यू को कम शुरुआती कीमत का स्पष्ट लाभ मिलता है, जो संभवतः 1,200 सीसी से कम इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई के साथ सबकॉम्पैक्ट श्रेणी में आने के कारण मिलने वाले उत्पाद शुल्क लाभों के कारण है. ब्रेज़ा, अपने 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के कारण, इन लाभों के लिए योग्य नहीं है.

ब्रेज़ा की शुरुआती कीमत अधिक है लेकिन इसके टॉप वेरिएंट वेन्यू से अधिक किफायती हैं

ब्रेज़ा के सबसे महंगे मैनुअल वैरिएंट की कीमत सबसे कम है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे महंगे वेन्यू HX10 केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, यानी मैनुअल खरीदने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा HX8 ट्रिम लेवल ही चुनना होगा. इसके अलावा, मिड-स्पेक HX6T ट्रिम में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है.

ब्रेज़ा की कीमत का लाभ सबसे महंगे ऑटोमेटिक वैरिएंट में अधिक उल्लेखनीय हो जाता है, हालांकि ह्यून्दे अच्छे फीचर्स और सुरक्षा तकनीक के मामले में आपके पैसे के लिए बहुत अधिक लाभ देती है.