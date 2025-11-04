नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 4, 2025
हाइलाइट्स
- ह्यून्दे ने दूसरी पीढ़ी की वेन्यू और वेन्यू एन लाइन को को लॉन्च कर दिया है
- पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक विकल्प मिलेगा
- नई वेन्यू 30 मिमी चौड़ी, 48 मिमी ऊंची है और इसका व्हीलबेस 20 मिमी लंबा है
ह्यून्दे इंडिया ने बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की वेन्यू लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का डिज़ाइन अपने पिछले मॉडल से काफी अलग है, इसका आकार पहले से बड़ा है और इसमें पहले से कहीं ज़्यादा तकनीकी फ़ीचर्स भी हैं. वेन्यू अब 30 मिमी चौड़ी, 48 मिमी ऊँची और 20 मिमी ज़्यादा लंबे व्हीलबेस के साथ आती है.
यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू
बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई वेन्यू का डिज़ाइन मौजूदा क्रेटा और अल्काज़ार से प्रेरित लगता है. इसमें हाई-सेट डीआरएल और लाइट बार के साथ एक लेयर्ड डिज़ाइन है, और एक पतली आयताकार ग्रिल है जिसके दोनों ओर नए स्टैक्ड प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं जिनमें जुड़े हुअ डीआरएल भी हैं. स्टैंडर्ड वेन्यू में एक बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट के साथ एक चंकी-लुकिंग बंपर है, जबकि एन लाइन की यूनिट निचले बंपर पर काले प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ ज़्यादा आकर्षक दिखती है.
साइड में, नई वेन्यू में ज़्यादा उभरे हुए व्हील आर्च के साथ एक बड़ा ग्लासहाउस दिया गया है. स्टैंडर्ड वेरिएंट में एसयूवी के लुक को निखारने के लिए निचले दरवाज़ों और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, एन लाइन में दरवाज़ों पर कम क्लैडिंग है और व्हील आर्च क्लैडिंग पूरी तरह से हटा दी गई है. इसके अलावा, निचले बॉडी पर लाल रंग का एक्सेंट भी दिया गया है जो इसके स्पोर्टी लुक को और निखारता है. पूरी तरह से तैयार वेन्यू में, स्टैंडर्ड वेन्यू में 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि एन लाइन में 17-इंच के स्पोर्टी व्हील्स दिए गए हैं.
वहीं, पीछे की तरफ़ छत पर लगा स्पॉइलर, स्लीक कनेक्टेड टेल लैंप और एक दमदार बंपर है. एन लाइन में कुछ स्पोर्टी डिटेलिंग भी दी गई है, जैसे टेलगेट के ऊपर एक अनोखा ट्विन स्पॉइलर और ट्विन-टिप एग्जॉस्ट आउटलेट वाला एक स्पोर्टी बंपर है.
कैबिन को बिल्कुल नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अन्य नई ह्यून्दे कारों की तरह डैशबोर्ड के ऊपर सिंगल कर्व्ड डिस्प्ले में 12.3 इंच की दो स्क्रीन के साथ है. स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी नया है, हालाँकि न तो वेन्यू और न ही वेन्यू एन लाइन में बीच में स्टाइलिश 'एच' लोगो है. एच लोगो को स्टैंडर्ड वेन्यू में ह्यून्दे की ईवी पर देखे गए चार-डॉट लोगो द्वारा बदल दिया गया है, जबकि एन लाइन को सेंटर में एन लोगो के साथ अपनी स्वयं की वेरिएंट-खास यूनिट मिलती है और स्टीयरिंग स्पोक्स में ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड कंट्रोल दिया गया है. स्टैंडर्ड वेन्यू को नए डुअल-टोन 'डार्क नेवी' और 'डव ग्रे' कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है, जबकि एन लाइन को लाल हाइलाइट्स के साथ एक ऑल-ब्लैक कैबिन मिलता है.
तकनीक की बात करें तो नई वेन्यू में अधिक आधुनिक लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइव असिस्टेंस तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, नियमित आकार की इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पावर्ड ड्राइवर सीट, 6 एयरबैग, ईएससी, चयन योग्य मोड के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड और बहुत कुछ होगा.
पावरट्रेन की बात करें तो, वेन्यू में पहले वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प मौजूद हैं. 1.2 पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ स्टैंडर्ड आएगा, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स के साथ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक के साथ आएगा. वहीं, 1.5 डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल और पहली बार 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के विकल्प के साथ आएगा. वहीं, वेन्यू एन लाइन केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी.
माइलेज के मामले में, ह्यून्दे का दावा है कि डीजल इंजन मैनुअल में 20.99 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक में 17.9 किमी/लीटर का माइलेज देता है. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 18.05 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल में 18.74 किमी/लीटर और डीसीटी के साथ 20 किमी/लीटर का माइलेज देता है.
