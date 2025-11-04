नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ह्युंडई New Venue N Lineमहिंद्रा बीई.05जीप एवेंजरह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू

दूसरी पीढ़ी की वेन्यू का आकार बढ़ा है, इसमें अधिक तकनीक शामिल है, तथा पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ह्यून्दे ने दूसरी पीढ़ी की वेन्यू और वेन्यू एन लाइन को को लॉन्च कर दिया है
  • पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक विकल्प मिलेगा
  • नई वेन्यू 30 मिमी चौड़ी, 48 मिमी ऊंची है और इसका व्हीलबेस 20 मिमी लंबा है

ह्यून्दे इंडिया ने बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की वेन्यू लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का डिज़ाइन अपने पिछले मॉडल से काफी अलग है, इसका आकार पहले से बड़ा है और इसमें पहले से कहीं ज़्यादा तकनीकी फ़ीचर्स भी हैं. वेन्यू अब 30 मिमी चौड़ी, 48 मिमी ऊँची और 20 मिमी ज़्यादा लंबे व्हीलबेस के साथ आती है.

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू

New Hyundai Venue 1

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई वेन्यू का डिज़ाइन मौजूदा क्रेटा और अल्काज़ार से प्रेरित लगता है. इसमें हाई-सेट डीआरएल और लाइट बार के साथ एक लेयर्ड डिज़ाइन है, और एक पतली आयताकार ग्रिल है जिसके दोनों ओर नए स्टैक्ड प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं जिनमें जुड़े हुअ डीआरएल भी हैं. स्टैंडर्ड वेन्यू में एक बड़ी फॉक्स स्किड प्लेट के साथ एक चंकी-लुकिंग बंपर है, जबकि एन लाइन की यूनिट निचले बंपर पर काले प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ ज़्यादा आकर्षक दिखती है.

New Hyundai Venue 4

साइड में, नई वेन्यू में ज़्यादा उभरे हुए व्हील आर्च के साथ एक बड़ा ग्लासहाउस दिया गया है. स्टैंडर्ड वेरिएंट में एसयूवी के लुक को निखारने के लिए निचले दरवाज़ों और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, एन लाइन में दरवाज़ों पर कम क्लैडिंग है और व्हील आर्च क्लैडिंग पूरी तरह से हटा दी गई है. इसके अलावा, निचले बॉडी पर लाल रंग का एक्सेंट भी दिया गया है जो इसके स्पोर्टी लुक को और निखारता है. पूरी तरह से तैयार वेन्यू में, स्टैंडर्ड वेन्यू में 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि एन लाइन में 17-इंच के स्पोर्टी व्हील्स दिए गए हैं.

New Hyundai Venue N Line

वहीं, पीछे की तरफ़ छत पर लगा स्पॉइलर, स्लीक कनेक्टेड टेल लैंप और एक दमदार बंपर है. एन लाइन में कुछ स्पोर्टी डिटेलिंग भी दी गई है, जैसे टेलगेट के ऊपर एक अनोखा ट्विन स्पॉइलर और ट्विन-टिप एग्जॉस्ट आउटलेट वाला एक स्पोर्टी बंपर है.

New Hyundai Venue 2

कैबिन को बिल्कुल नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अन्य नई ह्यून्दे कारों की तरह डैशबोर्ड के ऊपर सिंगल कर्व्ड डिस्प्ले में 12.3 इंच की दो स्क्रीन के साथ है. स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी नया है, हालाँकि न तो वेन्यू और न ही वेन्यू एन लाइन में बीच में स्टाइलिश 'एच' लोगो है. एच लोगो को स्टैंडर्ड वेन्यू में ह्यून्दे की ईवी पर देखे गए चार-डॉट लोगो द्वारा बदल दिया गया है, जबकि एन लाइन को सेंटर में एन लोगो के साथ अपनी स्वयं की वेरिएंट-खास यूनिट मिलती है और स्टीयरिंग स्पोक्स में ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड कंट्रोल दिया गया है. स्टैंडर्ड वेन्यू को नए डुअल-टोन 'डार्क नेवी' और 'डव ग्रे' कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है, जबकि एन लाइन को लाल हाइलाइट्स के साथ एक ऑल-ब्लैक कैबिन मिलता है.

 

तकनीक की बात करें तो नई वेन्यू में अधिक आधुनिक लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइव असिस्टेंस तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, नियमित आकार की इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पावर्ड ड्राइवर सीट, 6 एयरबैग, ईएससी, चयन योग्य मोड के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड और बहुत कुछ होगा.

New Hyundai Venue 3

पावरट्रेन की बात करें तो, वेन्यू में पहले वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प मौजूद हैं. 1.2 पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ स्टैंडर्ड आएगा, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स के साथ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक के साथ आएगा. वहीं, 1.5 डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल और पहली बार 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के विकल्प के साथ आएगा. वहीं, वेन्यू एन लाइन केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी.

 

माइलेज के मामले में, ह्यून्दे का दावा है कि डीजल इंजन मैनुअल में 20.99 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक में 17.9 किमी/लीटर का माइलेज देता है. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 18.05 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल में 18.74 किमी/लीटर और डीसीटी के साथ 20 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

# Hyundai Venue# New Hyundai Venue# Hyundai Venue Price# Hyundai Venue SUV# Hyundai Venue Facelift# Venue Features# New Venue Price# New Venue Launch# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

ह्युंडई नई वेन्यू पर अधिक शोध

ह्युंडई नई वेन्यू

ह्युंडई नई वेन्यू

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 8 - 12 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Nov 4, 2025

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी-की वेन्यू एन लाइन को अंदर और बाहर मानक मॉडल की तुलना में स्पोर्टियर डिज़ाइन बदलाव मिलते हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • 1.5 लीटर डीजल एटी दो वैरिएंट में उपलब्ध होगा: HX5 और HX10.
    नई ह्यून्दे वेन्यू में मिलेगा डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प
  • पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में बड़ी नई ह्यून्दे वेन्यू अपने पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को बिल्कुल नए, अधिक बड़े कैबिन के साथ दूर करने का प्रयास करती है.
    4 नवंबर को लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू आई सामने, इंजन विकल्प और वैरिएंट का भी हुआ खुलासा
  • दूसरी पीढ़ी-की वेन्यू एन लाइन को अंदर और बाहर मानक मॉडल की तुलना में स्पोर्टियर डिज़ाइन बदलाव मिलते हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • 1.5 लीटर डीजल एटी दो वैरिएंट में उपलब्ध होगा: HX5 और HX10.
    नई ह्यून्दे वेन्यू में मिलेगा डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प
  • पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में बड़ी नई ह्यून्दे वेन्यू अपने पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को बिल्कुल नए, अधिक बड़े कैबिन के साथ दूर करने का प्रयास करती है.
    4 नवंबर को लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू आई सामने, इंजन विकल्प और वैरिएंट का भी हुआ खुलासा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू