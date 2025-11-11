2026 ह्यून्दे वेन्यू का रिव्यू: उम्मीद से बेहतर!

सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट में ह्यून्दे वेन्यू एक मज़बूत दावेदार रही है. इतना कि जब खरीदारों को पता था कि एक नई पीढ़ी का मॉडल आने वाला है, तब भी ह्यून्दे पिछले महीने अपनी पुरानी वेन्यू की लगभग 10,000 यूनिट बेचने में कामयाब रही. साथ ही, नई पीढ़ी की वेन्यू में दिलचस्पी अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचती दिख रही है. कागज़ों पर, यह एसयूवी हर स्तर पर बेहतर लगती है, और हम हाल ही में गोवा में यह जानने के लिए मौजूद थे कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, या यह सिर्फ़ नई बोतल में पुरानी शराब है.

बाहरी डिज़ाइन और आकार

अगर आप किसी एसयूवी में दमदार सड़क उपस्थिति की तलाश में हैं, तो नई वेन्यू आपको ज़रूर आकर्षित करेगी. यह अभी भी सब-4-मीटर है, लेकिन अपने बॉक्सी सिल्हूट, शार्प लाइन और क्रेटा से प्रेरित स्टाइलिंग की बदौलत यह बड़ी दिखती है. और यह सिर्फ़ बड़ी ही नहीं दिखती, बल्कि इसका आकार भी बड़ा हो गया है. इसकी एक वजह यह है कि यह नए K1 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिस पर किआ सिरोस भी बनी है.

कुल लंबाई अभी भी 3,995 मिमी है; हालाँकि, वेन्यू 48 मिमी बढ़कर 1665 मिमी और 30 मिमी चौड़ी होकर 1800 मिमी हो गई है. व्हीलबेस भी 20 मिमी बढ़कर 2520 मिमी हो गया है, जो कैबिन स्पेस में सुधार दिखाता है, लेकिन इस पर बाद में और बात करेंगे.

स्टाइलिंग की बात करें तो, फ्लैट फेस में अब डार्क क्रोम डिटेलिंग वाली एक बड़ी ग्रिल, ट्विन आयताकार एलईडी हेडलाइट्स (निचले ट्रिम्स में प्रोजेक्टर हैं) और एंड-टू-एंड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं. नए मज़बूत फ्रंट बंपर्स में फॉक्स स्किड प्लेट्स हैं, और फ्लेयर्स के साथ व्हील आर्च क्लैडिंग इस एसयूवी को और भी मज़बूत बनाती है.

और भी ज़्यादा एसयूवी जैसा लुक देने के लिए, ह्यून्दे ने HX6 और उससे ऊपर के वेरिएंट में रूफ रेल्स भी दिए हैै. टेललाइट्स भी कनेक्टेड हैं और उनमें एलईडी ट्रीटमेंट (एक स्टैंडर्ड फीचर) दिया गया है, जबकि वेन्यू की लेटरिंग एक ग्लास सरफेस के पीछे है. यह वाकई एक प्रीमियम टच है.

कैबिन और स्पेस

अगर आपको लगता है कि बाहरी हिस्से में अभी भी पुरानी वेन्यू की कुछ झलकियाँ हैं, तो कैबिन आपको वह एहसास बिल्कुल नहीं देगा. इसमें बिल्कुल नया लेआउट है, जिसमें नया डैशबोर्ड, रंग पैलेट और नए फीचर्स हैं. डैशबोर्ड के मल्टी लेयर्ड डिज़ाइन को डुअल-टोन व्हाइट और नेवी ट्रीटमेंट के साथ-साथ सेंटर क्रैश पैड पर स्टोन इफ़ेक्ट द्वारा हाइलाइट किया गया है. पैसेंजर साइड पर वेन्यू के अक्षर भी उभरे हुए हैं. डैशबोर्ड को चौड़े ट्विन डिस्प्ले और डबल-डी नए स्टीयरिंग व्हील द्वारा हाइलाइट किया गया है, जिसमें ह्यून्दे लोगो की जगह H अक्षर के लिए मोर्स कोड है.

अपहोल्स्ट्री में भी वेन्यू ब्रांडिंग के साथ मैचिंग डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, और हाँ, आपको आगे की वेंटिलेटेड सीटों का आराम ज़रूर मिलता है. HX8 और उससे ऊपर के सभी वैरिएंट में ड्राइवर के लिए 4-वे पावर्ड सीटें दी गई हैं, लेकिन हाइड एडजेस्टेबल अभी भी मैन्युअल है. सेंटर कंसोल को भी नया डिज़ाइन दिया गया है और इसमें वायरलेस चार्जर, टाइप C USB पोर्ट और बड़े आकार के कप होल्डर के लिए अलग प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा स्टोरेज विकल्प दिए गए हैं. आगे के सेंट्रल आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज की सुविधा है.

बढ़े हुए आकार का असर दूसरी रो में ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है. हाँ, यह अभी भी दो एडल्ट यात्रियों के लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर तीन लोग एक साथ बैठें, तो यह पहले से थोड़ा ज़्यादा आरामदायक हो गई है. घुटनों के लिए जगह भी काफ़ी बेहतर है, और पीछे के यात्रियों को भी HX6 और उससे ऊपर की सीटों वाले 2-लेवल रिक्लाइन और 60:40 स्प्लिट की सुविधा मिलती है.

यह ह्यून्दे है, इसलिए इसमें एयर कंडीशनिंग हमेशा की तरह बेहतरीन है, और अब आपको रियर एसी वेंट स्टैंडर्ड मिलते हैं. महंगे वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलती है. लेकिन नए ज़माने के खरीदार इस बात से निराश हो सकते हैं कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ नहीं है, जैसा कि आपको इस सेगमेंट की कुछ अन्य एसयूवी में मिलता है. मेरे पसंदीदा फीचर्स में से एक, और कम आंकी गई, रिट्रैक्टेबल रियर सनशेड का होना है. हालाँकि, यह केवल HX6 और उसके बाद के मॉडल में ही उपलब्ध है, हालाँकि मुझे लगता है कि इसे कुछ निचले ट्रिम्स में भी उपलब्ध होना चाहिए था.

इंफोटेनमेंट और तकनीक

कुछ साल पहले, निचले वैरिएंट्स में एक बड़े आकार का टचस्क्रीन होना अनसुना था. दरअसल, पिछली वेन्यू में भी बेस मॉडल से एक ऊपर वाले ट्रिम में ही 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था.

आज, नई वेन्यू में आपको 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 4.1-इंच TFT स्क्रीन वाला डिजिटल क्लस्टर स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है. और हाँ, आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले भी पूरे लाइन-अप में स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं. और अगर आप सबसे महंगे HX10 वैरिएंट चुनते हैं, तो आपको 12.3-इंच डिस्प्ले का एक जोड़ा मिलता है.

इसकी एक बड़ी वजह नया K1 प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी बदौलत ह्यून्दे ज़्यादा एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम दे पाई है. इस सिस्टम को बोस के शानदार सराउंड साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है; हालाँकि, मुझे किआ सिरोस में इस्तेमाल होने वाला हार्मन कार्डन सिस्टम ज़्यादा पसंद आता है. हाँ, ह्यून्दे की ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक भी इसमें मौजूद है, और एक वॉइस असिस्टेंट भी है, जो अंग्रेज़ी के अलावा, हिंदी, तमिल, बंगाली और यहाँ तक कि हिंग्लिश जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को भी समझता है. हालाँकि, ये फ़ीचर हमारे काम नहीं आए.

सुरक्षा

नई ह्यून्दे वेन्यू के साथ, सुरक्षा का स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है. मानक फीचर्स में 6 एयरबैग, ABS और EBD, फ्रंट डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल-स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं. ह्यून्दे सभी कारों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, फ्रंट प्रीटेंशनर, ISOFIX माउंट और एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देती है. स्पीड-सेंसिंग लॉक, इम्पैक्ट-सेंसिंग अनलॉक और रियर पार्किंग सेंसर भी मानक हैं.

जैसे-जैसे आप वैरिएंट लाइन-अप में आगे बढ़ते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक, रियर कैमरा और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे कुछ नए फ़ीचर जुड़ते जाते हैं. लेकिन ऑटो-स्पेक ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में एडवांस्ड ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) ही एकमात्र फ़ीचर है. दरअसल, नई वेन्यू में लेवल 2 फंक्शन मिलते हैं, जिसमें आगे की टक्कर की चेतावनी और बचाव सहायता, रियर पार्किंग टक्कर बचाव सहायता और 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जैसे फ़ीचर शामिल हैं. कुल मिलाकर, रेगुलर वेन्यू में 16 ADAS फंक्शन हैं, जबकि N-लाइन में रियर रडार सिस्टम सहित कई और फ़ीचर हैं.

इंजन और प्रदर्शन

अब, पावरट्रेन की बात करें तो वेन्यू में कोई बदलाव नहीं है. आपके पास अभी भी दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन उपलब्ध हैं – 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन. अब, तीनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं, और जहाँ टर्बो पेट्रोल यूनिट वैकल्पिक 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, वहीं डीजल इंजन में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है. हालाँकि मैं डीजल ऑटोमैटिक ही चलाना चाहता था, लेकिन मुझे केवल 1.0-लीटर यूनिट ही 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिली.

अब यह एक जाना-पहचाना इंजन है. हमने इसे सिर्फ़ पुरानी वेन्यू में ही नहीं, बल्कि किआ सॉनेट और सिरोस में भी देखा है. इसका तीन-सिलेंडर इंजन तेज़ है, अच्छी पावर डिलेवरी देता है और चलाने में काफ़ी मज़ेदार है. 118 बीएचपी पर, यह इंजन इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को चलाने के लिए काफ़ी है. इसका लो-एंड टॉर्क भी अच्छा है, जो 172 एनएम पर पहुँच जाता है, और इंजन पावर और स्पीड भी अच्छी तरह से पैदा करता है.

6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आगे के पहियों तक ताकत भेजने का बेहतरीन काम करता है. गियर शिफ्टिंग स्मूथ और स्लीक है, और अच्छी तरह से फिट हो जाती है. रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, और अगर आप एक ड्राइवर-फ्रेंडली कार की तलाश में हैं, तो मैनुअल ही सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें एक ऑटोमैटिक डुअल-क्लच ट्रांसमिशन भी है, लेकिन यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है. मैं 1.5-लीटर वाला इंजन चुनूँगा, जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक की सुविधा के साथ-साथ बेहद किफायती भी है.

राइड और हैंडलिंग

नई वेन्यू का एक पहलू जो मुझे बेहद पसंद आया, वह था आरामदायक सवारी. पिछली एसयूवी का सस्पेंशन तेज़ रफ़्तार पर थोड़ा ज़्यादा नरम और उछलता था. किआ सिरोस में भी मुझे यही अनुभव हुआ था. लेकिन नई वेन्यू से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं थी. कम रफ़्तार पर सवारी अच्छी और आरामदायक है, और तेज़ रफ़्तार पर स्थिर और स्थिर महसूस होती है.

हैंडलिंग में भी सुधार हुआ है, और बेहतर राइड के साथ, अब आपको 100 की स्पीड छूने का ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है. मुझे नए स्टीयरिंग व्हील भी बहुत पसंद हैं. इसमें अच्छा वज़न है, पहले से ज़्यादा मज़बूत एहसास होता है, और तेज़ स्पीड पर वज़न भी अच्छा रहता है. कैबिन के अंदर शोर के स्तर में भी सुधार हुआ है.

कीमत और निर्णय

नई वेन्यू की कीमत रु.7.90 लाख से रु.15.51 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच है. दूसरी ओर, एन-लाइन की शुरुआती कीमत रु.10.55 लाख है, लेकिन इसकी अधिकतम कीमत रु.15.48 लाख (एक्स-शोरूम) है, क्योंकि स्पोर्टी रेंज में डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है. कीमत के मामले में, नई वेन्यू बिल्कुल सही लगती है, खासकर जब आप इसमें दिए गए सभी मानक फीचर्स पर गौर करें. अगर कम शब्दों में कहा जाए तो कार हर वैरिएंट स्तर पर निश्चित रूप से बेहतर हुई है. आपको ज़्यादा आरामदायक फीचर्स, बेहतर तकनीक और जाने-पहचाने इंजन मिलते हैं. डीजल ऑटोमैटिक का जुड़ना सोने पर सुहागा है.

अब, कुछ कमियाँ भी हैं. उदाहरण के लिए, वेन्यू में इस सेगमेंट की कुछ दूसरी कारों की तरह पैनोरमिक सनरूफ नहीं है, और यह बात कुछ खरीदारों को थोड़ी अटपटी लग सकती है. लेकिन, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी कमी है, और अगर आप एक मज़बूत, फ़ीचर्स से भरपूर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं, तो मैं इसे ज़रूर खरीदने की सलाह दूँगा.

हिन्दी अनुवाद- ऋषभ परमार