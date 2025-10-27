नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक

ह्यून्दे ने अपनी दूसरी पीढ़ी की वेन्यू को पेश करने के बाद, नई वेन्यू के सुरक्षा फीचर्स का खुलासा किया है. इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से नया रूप दिया गया है, साथ ही इसकी स्टाइलिंग और उपकरणों में भी बदलाव किए गए हैं. ह्यून्दे ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी कई कदम उठाए हैं और कई नए अपग्रेड पेश किए हैं.

नई वेन्यू लेवल 2 ADAS से लैस है, जिसमें कुल 16 फंक्शन हैं. इसमें स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन-एवॉइडेंस असिस्ट, और जंक्शन टर्निंग और डायरेक्ट ऑनकमिंग कोलिजन अवॉइडेंस जैसे अतिरिक्त सब-फंक्शन शामिल हैं. इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और पीछे की तरफ पार्किंग कोलिजन-एवॉइडेंस असिस्ट भी शामिल हैं.

ADAS फीचर्स के अलावा, ह्यून्दे ने 2026 वेन्यू में कुल 65 से ज़्यादा सुरक्षा फीचर्स दिए हैं, जिनमें से 33 सभी वैरिएंट में मानक हैं. इन 65 सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और एक सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM) शामिल हैं. इस एसयूवी में चारों डिस्क ब्रेक भी हैं.

अन्य सुरक्षा फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), टेलीमैटिक स्विच के साथ एक ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर से लैस थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और एक रोलओवर सेंसर शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें पार्किंग कैमरा, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड, और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है.

ह्यून्दे 4 नवंबर, 2025 को नई वेन्यू की कीमतों की घोषणा करेगी. यह 7 पेट्रोल ट्रिम्स: HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8, HX10, और चार डीजल वेरिएंट्स: HX2, HX5, HX7, और HX10 में उपलब्ध होगी. इंजन विकल्प 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल यूनिट के साथ अपरिवर्तित रहेंगे. ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT शामिल हैं. यहाँ एक अपडेट डीजल इंजन के लिए एक ऑटोमैटिक विकल्प जोड़ना है, जो HX5 और HX10 ट्रिम्स में उपलब्ध है.