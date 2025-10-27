नई ह्यून्दे वेन्यू में मिलेगा डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प

ह्यून्दे ने 4 नवंबर को अपनी कीमत की घोषणा से पहले हाल ही में दूसरी पीढ़ी की वेन्यू को पेश किया है. इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में अंदर और बाहर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें नई स्टाइलिंग और नया कैबिन शामिल है, साथ ही इंजन विकल्पों का वही सेट बरकरार रखा गया है. हालाँकि, इसके रनिंग गियर में एक उल्लेखनीय अपडेट है.

पहले, 1.5-लीटर डीज़ल इंजन केवल मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध थी, लेकिन अब यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ भी उपलब्ध है. यह डीज़ल-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दो ट्रिम्स: HX5 और HX10 में उपलब्ध होगा, जबकि HX2, HX5 और HX7 ट्रिम्स 6-स्पीड मैन्युअल के साथ उपलब्ध होंगे. डीज़ल-ऑटोमैटिक सेटअप लगभग 114 बीएचपी और 250 एनएम टॉर्क पैदा करने की उम्मीद है.

नई पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू, ह्यून्दे की वैश्विक एसयूवी स्टाइलिंग लैंगवेज के अनुरूप, एक ज़्यादा शार्प और आधुनिक डिज़ाइन के साथ आती है. पिछले मॉडल के नरम, गोल किनारे इसे चौकोर और ज़्यादा सीधे लुक देते हैं. वेन्यू का आकार भी बड़ा हो गया है; अब यह 48 मिमी बढ़कर 1,665 मिमी, 30 मिमी चौड़ी होकर 1,800 मिमी हो गई है, और इसका व्हीलबेस 20 मिमी बढ़कर 2,520 मिमी हो गया है.

कैबिन की बात करें तो कैबिन पूरी तरह से नया डिज़ाइन लिए हुए है, डैशबोर्ड पर घुमावदार ग्लास पैनल लगा है जिसमें दो 12.3-इंच डिस्प्ले लगे हैं, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा ड्राइवर डिस्प्ले के लिए. सेंटर कंसोल में वेंटिलेटेड सीटें, पार्किंग कैमरा, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड, और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए कंट्रोल दिए गए हैं.

1.5-लीटर डीज़ल इंजन के अलावा, नई वेन्यू में पहले से मौजूद 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध हैं. ट्रांसमिशन विकल्प भी अपरिवर्तित हैं, मैनुअल, ऑटोमैटिक और डुअल-क्लच (DCT) गियरबॉक्स अब भी लाइनअप का हिस्सा बने हुए हैं.