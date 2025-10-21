नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025
हाइलाइट्स
- एन-लाइन में स्पोर्टी बंपर, अलॉय व्हील और स्पॉइलर दिए गए हैं
- इसमें स्टैंडर्ड वेन्यू वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है
- मैकेनिकल अपडेट में सस्पेंशन और स्टीयरिंग ट्यूनिंग शामिल हो सकती है
स्टैंडर्ड सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की बिना कवर वाली तस्वीरें सामने आने के कुछ दिनों बाद, सेकंड-जेनरेशन ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है. वीडियो में एसयूवी के स्पोर्टी वर्ज़न की स्पष्ट झलक मिलती है और इसके बाहरी डिज़ाइन अपडेट का खुलासा हुआ है.
आगे की तरफ़ से शुरुआत करें तो, एन-लाइन में स्टैंडर्ड जेनरेशन 2 वेन्यू की तुलना में संशोधित ग्रिल डिज़ाइन है जिसमें चौड़ी ओपनिंग और आयताकार विवरण के साथ स्लैट्स की दो रो हैं. निचला बम्पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बिकने वाले टूसॉ एन-लाइन जैसे मॉडलों से प्रेरित लगता है, जिसमें एक काले रंग का मध्य हिस्सा है जिसमें एक बड़ा इनटेक और नीचे एक कृत्रिम स्किड प्लेट एलिमेंट है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे की भारत में बनी इलेक्ट्रिक सब-4-मीटर एसयूवी में मिलेंगे लेवल 2 ADAS और 2 बैटरी पैक
डिज़ाइन साइड में थोड़ी दिलचस्प लगती है, जहाँ एन-लाइन में काले व्हीलआर्च क्लैडिंग की जगह सिल्वर व्हीलआर्च ट्रिम दिया गया है, हालाँकि बम्पर और फेंडर के बीच की का गैप न दिखने से पता चलता है कि कार के इस हिस्से को ढका गया है. हालाँकि, निचले बॉडी क्लैडिंग में एक लाल पट्टी लगी है जो इसे मेटल बॉडी पैनल से अलग करती है. अलॉय व्हील्स स्पोर्टी फाइव-स्पोक यूनिट्स लगते हैं.
पीछे की ओर बढ़ने पर, टेलगेट के ऊपर एक स्प्लिट स्पॉइलर दिखाई देता है, जबकि नीचे की ओर, एन-लाइन में बहुत सारे काले प्लास्टिक और एक ट्विन-टिप ऑफ-सेट एग्जॉस्ट के साथ एक स्पोर्टियर बम्पर मिलता है.
कैबिन की डिटेल दिखाई नहीं देता है, हालांकि हमने उम्मीद की थी कि यह कमोबेश मानक एसयूवी जैसा ही होगा, जिसमें स्पोर्टियर टच केवल कॉस्मेटिक एलिमेंट्स जैसे ट्रिम फिनिशर्स, अपहोल्स्ट्री कलर्स और एन-लाइन ब्रांडिंग तक सीमित होंगे.
मैकेनिकल तौर पर, वेन्यू एन-लाइन में स्टैंडर्ड सेकंड-जेनरेशन वेन्यू वाला ही इंजन होने की संभावना है – संभवतः 1.0-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल यूनिट, जिसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा जाएगा. हालाँकि, एन-लाइन में सस्पेंशन और स्टीयरिंग को रीट्यून किए जाने की उम्मीद है ताकि गाड़ी चलाने पर यह ज़्यादा शार्प लगे.
दूसरी पीढ़ी की वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी लॉन्च होने वाली है.
