ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश

ह्यून्दे का कहना है कि बॉक्सी एसयूवी कॉन्सेप्ट इसकी अधिक मजबूत एक्सआरटी मॉडल रेंज के 'अगले विकास की खोज' करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कॉन्सेप्ट ह्यून्दे की मज़बूत XRT मॉडल सीरीज़ के 'अगले विकास' की पड़ताल करता है
  • ह्यून्दे की भविष्य की ऑफ-रोड एसयूवी को दिखाया गया है
  • पावरट्रेन की कोई जानकारी सामने नहीं आई है

ह्यून्दे ने अपनी एक्सआरटी मॉडल सीरीज़ के 'अगले विकास', क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को पेश किया है. LA ऑटो शो 2025 में पेश होने के लिए तैयार, क्रेटर को ह्यून्दे के कैलिफ़ोर्निया स्थित तकनीकी केंद्र द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसमें एक मज़बूत और बॉक्सी डिज़ाइन के साथ एक ऐसा कैबिन है जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा.

Hyundai Crater Concept 1

बाहरी डिज़ाइन ह्यून्दे के 'आर्ट ऑफ़ स्टील' डिज़ाइन को फॉलो करती है, जिसमें बॉक्सी आकार, सीधा रुख और प्रमुख कट और क्रीज़ हैं. बोनट के निचले हिस्से में एक 3D एलईडी लाइटिंग एलिमेंट है, जिसमें ब्रांड की इलेक्ट्रिक कारों पर देखा जाने वाला ह्यून्दे का 'चार डॉट' लोगो शामिल है. एसयूवी में एक बंद ग्रिल और रिकवरी हुक्स से भरपूर एक बड़ा फ्रंट बंपर है. भारी नक्काशीदार बोनट में केबल हैं जो रूफ रैक की ओर बढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य विंडशील्ड को शाखाओं और अन्य मलबे से बचाना है. फ्रंट-एंड डिज़ाइन को सहायक लैंप द्वारा पूरा किया गया है, जिन पर अनोखे प्रतीकात्मक अक्षर हैं जिन्हें ह्यून्दे 'क्रेटर मैन' कहती है.

Hyundai Crater Concept 2

साइड्स की बात करें तो, क्रेटर में 33 इंच के ऑफ-रोड टायरों से लिपटे 18 इंच के रिम्स से भरे हुए बड़े व्हील आर्च हैं. व्हील आर्च और साइड बॉडी में भी भारी क्लैडिंग है. पारंपरिक रियर-व्यू मिरर की जगह अनोखे रिमूवेबल कैमरे लगे हैं जो अंधेरे में टॉर्च का भी काम करते हैं. क्रेटर में पीछे की ओर टिका हुआ पिछला दरवाज़ा है और इसमें पारंपरिक बी-पिलर नहीं है.

Hyundai Crater Concept 3

पीछे की ओर, डिजाइन में प्रमुख कूल्हे, मजबूत बम्पर और सामने की यूनिट के समान प्रकाश डिजाइन शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक

 

क्रेटर के बॉडीशेल में एक रोल केज है, जिसके दरवाजे खोलने पर साइड सपोर्ट दिखाई देता है. कैबिन का डिज़ाइन किसी फिल्म जैसा लगता है, जिसमें पूरे कैबिन में बेलनाकार डिज़ाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं. इस गाड़ी में पारंपरिक फीचर्स की जगह एक पिलर-टू-पिलर HUD और एक सेंटर टचस्क्रीन है, जिसके सेंटर कंसोल पर चार छोटे डिस्प्ले की एक रो है, जिन पर 'क्रेटर मैन' के और भी प्रतीक दिखाई देते हैं. ह्यून्दे के मौजूदा XRT मॉडलों की तरह, क्रेटर कॉन्सेप्ट में स्टीयरिंग पर लगे फिजिकल बटनों के रूप में टेरेन मोड्स दिए गए हैं.

Hyundai Crater Concept 4

इस कॉन्सेप्ट के पावरट्रेन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ह्यून्दे ने पहले इसे 'शो वाहन' कहा था. हालांकि, ब्रांड ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह भारतीय बाजार के लिए एक ऑफ-रोड-तैयार एसयूवी पर नजर गड़ाए हुए है, जो कॉन्सेप्ट से कुछ डिजाइन प्रेरणा लेने की संभावना है.

 

# Hyundai# Hyundai North America# Hyundai Crater concept# Hyundai Crater SUV concept# Hyundai Crater extreme off-roader show car# LA Auto Show# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

