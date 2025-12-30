भारत में ह्यून्दे ऑरा और निऑस पर आधारित प्राइम एसडी और प्राइम एचबी टैक्सियाँ हुई लॉन्च

ह्यून्दे ने ऑरा और ग्रांड आई10 निऑस के कमर्शियल फ्लीट वेरिएंट पेश किए हैं, जिन्हें अब अलग-अलग प्राइम टैक्सी मॉडल के रूप में बेचा जा रहा है. ऑरा के फ्लीट वैरिएंट को प्राइम एसडी (सेडान) और निऑस के फ्लीट वैरिएंट को प्राइम एचबी (हैचबैक) के नाम से जाना जाता है. दोनों मॉडलों की कीमत प्राइम एसडी के लिए रु.6.90 लाख और प्राइम एचबी के लिए रु.6 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ह्यून्दे का कहना है कि प्राइम एसडी की कीमतें पूरे भारत में लागू हैं, जबकि प्राइम एचबी की कीमतें केवल चुनिंदा शहरों में ही मान्य हैं. नए प्राइम मॉडल को ह्यून्दे डीलरशिप पर रु.5,000 में बुक किया जा सकता है.

देखने में, ये मॉडल अपने बेस ट्रिम में गैर-फ्लीट मॉडलों के लगभग समान हैं, जिनमें स्टील के पहिये और हैलोजन हेडलाइट्स लगी हैं. फ्लीट मार्केट के दो मॉडल सफेद, सिल्वर या काले रंग में उपलब्ध हैं.

वहीं, दोनों वैरिएंट के कैबिन में आराम और फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे रियर एसी वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल विंग मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, स्पीकर, पावर विंडो और आगे की तरफ यूएसबी टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. सेडान में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और रिमोट लॉकिंग की सुविधा भी मिलती है. ऑप्शनल फीचर्स में रिवर्स कैमरा और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इंटीग्रेशन के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन और चार एसओएस बटन वाला व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं.

सुरक्षा की दृष्टि से, प्राइम एचबी और प्राइम एसडी दोनों में छह एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर और फैक्ट्री-फिटेड स्पीड गवर्नर मिलते हैं.

दोनों मॉडलों में भरोसेमंद 1.2-लीटर काप्पा इंजन लगा है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी शामिल है. ह्यून्दे का दावा है कि प्राइम एसडी मॉडल सीएनजी पर 28.40 किमी/किग्रा और प्राइम एचबी मॉडल 27.32 किमी/किग्रा का माइलेज देता है. तीन साल की वारंटी स्टैंडर्ड है, साथ ही ऑपरेटरों को पांचवें साल या 1,80,000 किमी (जो भी पहले हो) तक विस्तारित वारंटी का विकल्प भी दिया जाता है.