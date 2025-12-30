पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में ह्यून्दे ऑरा और निऑस पर आधारित प्राइम एसडी और प्राइम एचबी टैक्सियाँ हुई लॉन्च

कार निर्माता कंपनी ने अपने फ्लीट मॉडलों को अपनी यात्री कार सीरीज़ के अलग-अलग वैरिएंट के रूप में बेचने के बजाय ह्यून्दे प्राइम ब्रांड के तहत रीब्रांड किया है, जैसा कि उसने पहले एक्सेंट के साथ किया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 30, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • प्राइम एचबी और प्राइम एसडी क्रमशः निऑस हैचबैक और ऑरा सेडान पर आधारित हैं
  • व्यावसायिक टैक्सी मालिकों को लक्षित करती हैं
  • ह्यून्दे डीलरशिप पर ₹5,000 में बुक किया जा सकता है

ह्यून्दे ने ऑरा और ग्रांड आई10 निऑस के कमर्शियल फ्लीट वेरिएंट पेश किए हैं, जिन्हें अब अलग-अलग प्राइम टैक्सी मॉडल के रूप में बेचा जा रहा है. ऑरा के फ्लीट वैरिएंट को प्राइम एसडी (सेडान) और निऑस के फ्लीट वैरिएंट को प्राइम एचबी (हैचबैक) के नाम से जाना जाता है. दोनों मॉडलों की कीमत प्राइम एसडी के लिए रु.6.90 लाख और प्राइम एचबी के लिए रु.6 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ह्यून्दे का कहना है कि प्राइम एसडी की कीमतें पूरे भारत में लागू हैं, जबकि प्राइम एचबी की कीमतें केवल चुनिंदा शहरों में ही मान्य हैं. नए प्राइम मॉडल को ह्यून्दे डीलरशिप पर रु.5,000 में बुक किया जा सकता है.

Hyundai Prime HB

देखने में, ये मॉडल अपने बेस ट्रिम में गैर-फ्लीट मॉडलों के लगभग समान हैं, जिनमें स्टील के पहिये और हैलोजन हेडलाइट्स लगी हैं. फ्लीट मार्केट के दो मॉडल सफेद, सिल्वर या काले रंग में उपलब्ध हैं.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश

 

वहीं, दोनों वैरिएंट के कैबिन में आराम और फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे रियर एसी वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल विंग मिरर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, स्पीकर, पावर विंडो और आगे की तरफ यूएसबी टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं. सेडान में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और रिमोट लॉकिंग की सुविधा भी मिलती है. ऑप्शनल फीचर्स में रिवर्स कैमरा और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इंटीग्रेशन के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन और चार एसओएस बटन वाला व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं.

Prime SD

सुरक्षा की दृष्टि से, प्राइम एचबी और प्राइम एसडी दोनों में छह एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर और फैक्ट्री-फिटेड स्पीड गवर्नर मिलते हैं.

 

दोनों मॉडलों में भरोसेमंद 1.2-लीटर काप्पा इंजन लगा है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी शामिल है. ह्यून्दे का दावा है कि प्राइम एसडी मॉडल सीएनजी पर 28.40 किमी/किग्रा और प्राइम एचबी मॉडल 27.32 किमी/किग्रा का माइलेज देता है. तीन साल की वारंटी स्टैंडर्ड है, साथ ही ऑपरेटरों को पांचवें साल या 1,80,000 किमी (जो भी पहले हो) तक विस्तारित वारंटी का विकल्प भी दिया जाता है.

  • हम उन कुछ कारों की सूची दे रहे हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ आता है.
    भारत में एयर प्यूरीफायर वाली सबसे किफायती कारें
  • पहले सीएनजी को केवल फ्लीट और कमर्शियल सेग्मेंट के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में देखा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में, यह निजी कार खरीदारों के बीच भी लोकप्रिय हो गई है, जिससे सीएनजी से चलने वाले मॉडलों में वृद्धि हुई है.
    भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध ये हैं सबसे अधिक माइलेज वाली सीएनजी कारें
  • ह्यून्दे का कहना है कि बॉक्सी एसयूवी कॉन्सेप्ट इसकी अधिक मजबूत एक्सआरटी मॉडल रेंज के 'अगले विकास की खोज' करती है.
    ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश
  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • कोरियाई कार निर्माता की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी अब भारतीय बाजार में नहीं बेची जाएगी.
    ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटी कंपनी की सबसे महंगी कार
