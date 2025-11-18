पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक

क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • क्रेटर कॉन्सेप्ट लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में पहली बार पेश होगी
  • ह्यून्दे का कहना है कि क्रेटर एक 'एक्सट्रीम ऑफ-रोड शो कार' है
  • यह भविष्य के ऑफ-रोड मॉडल के लिए एक डिज़ाइन अध्ययन हो सकता है

पिछले महीने ही ह्यून्दे ने पुष्टि की थी कि भारतीय बाजार को वित्त वर्ष 2030 तक एक नई ऑफ-रोड एसयूवी मिलेगी, जो बाजार के लिए सात नए नाम-प्लेट्स का हिस्सा होगी. अब कार निर्माता ने एक 'एक्सट्रीम ऑफ-रोड शो व्हीकल' को पेश किया है, जिसको जल्द ही शुरू होने वाले लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया जाएगा. क्रेटर कॉन्सेप्ट नाम की इस कॉन्सेप्ट कार की पहली झलक ह्यून्दे ने डिज़ाइन स्केच के ज़रिए पेश की है, जिसमें फोर्ड ब्रोंको और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखने वाली एक बॉक्सी और मस्कुलर एसयूवी दिखाई गई है

Hyundai Crater concept design sketch 3

डिज़ाइन की बात करें तो, क्रेटर में ऑफ-रोड टायरों के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा. इसके फ्रंट में बोनट के ठीक नीचे पतली लाइटें और बीच में एक अनोखा चार-बिंदु पैटर्न है. ग्रिल बंद है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक हो सकता है, जबकि मुख्य हेडलैम्प्स को मोटे फ्रंट बंपर के ठीक ऊपर एक पतली जगह में लगाया गया है.

Hyundai Crater concept design sketch 1

ए पिलर के पास कंट्रास्ट-फिनिश्ड पैनलिंग के साथ तराशा हुआ बोनट इसके रफ एंड रेडी लुक को और भी निखारता है, जो संभवतः उस जगह की ओर इशारा करता है जहाँ से मालिक सामान रखने के रैक तक पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ सकता है. सामान रखने के रैक के ठीक आगे चार सहायक लाइटें लगी हैं.

 

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना

 

पीछे की ओर देखें तो इस कॉन्सेप्ट में आगे की तरह ही टेल लैंप सेटअप के साथ प्रमुख हंच हैं. रियर बंपर भी एक बड़े स्किड प्लेट एलिमेंट के साथ काफी बड़ा है, और रियर विंडशील्ड के ऊपर एक छोटा रूफ-माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर लगा है.

Hyundai Crater concept design sketch 2

हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या क्रेटर कॉन्सेप्ट भविष्य के प्रोडक्शन मॉडल को दिखा सकता है, क्योंकि ह्यून्दे ने इस कॉन्सेप्ट को 'एक डिजाइन अन्वेषण कहा है जो साहसिक भावना को दर्शाता है.' ह्यून्दे ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि भारतीय बाजार को आने वाले वर्षों में ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ एक नई एसयूवी मिलेगी, हालांकि यह क्रेटर से प्रेरित होगी या नहीं, यह देखना बाकी है.

  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
    मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
  नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • भारत की प्री-ओन्ड वाला कार बाजार वित्त वर्ष 2025 में 59 लाख कारों पर पहुंच गया, जिसमें एसयूवी की मांग सबसे अधिक रही.
    महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
  • नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
    दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
