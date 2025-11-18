ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक

पिछले महीने ही ह्यून्दे ने पुष्टि की थी कि भारतीय बाजार को वित्त वर्ष 2030 तक एक नई ऑफ-रोड एसयूवी मिलेगी, जो बाजार के लिए सात नए नाम-प्लेट्स का हिस्सा होगी. अब कार निर्माता ने एक 'एक्सट्रीम ऑफ-रोड शो व्हीकल' को पेश किया है, जिसको जल्द ही शुरू होने वाले लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया जाएगा. क्रेटर कॉन्सेप्ट नाम की इस कॉन्सेप्ट कार की पहली झलक ह्यून्दे ने डिज़ाइन स्केच के ज़रिए पेश की है, जिसमें फोर्ड ब्रोंको और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखने वाली एक बॉक्सी और मस्कुलर एसयूवी दिखाई गई है

डिज़ाइन की बात करें तो, क्रेटर में ऑफ-रोड टायरों के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा. इसके फ्रंट में बोनट के ठीक नीचे पतली लाइटें और बीच में एक अनोखा चार-बिंदु पैटर्न है. ग्रिल बंद है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक हो सकता है, जबकि मुख्य हेडलैम्प्स को मोटे फ्रंट बंपर के ठीक ऊपर एक पतली जगह में लगाया गया है.

ए पिलर के पास कंट्रास्ट-फिनिश्ड पैनलिंग के साथ तराशा हुआ बोनट इसके रफ एंड रेडी लुक को और भी निखारता है, जो संभवतः उस जगह की ओर इशारा करता है जहाँ से मालिक सामान रखने के रैक तक पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ सकता है. सामान रखने के रैक के ठीक आगे चार सहायक लाइटें लगी हैं.

पीछे की ओर देखें तो इस कॉन्सेप्ट में आगे की तरह ही टेल लैंप सेटअप के साथ प्रमुख हंच हैं. रियर बंपर भी एक बड़े स्किड प्लेट एलिमेंट के साथ काफी बड़ा है, और रियर विंडशील्ड के ऊपर एक छोटा रूफ-माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर लगा है.

हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या क्रेटर कॉन्सेप्ट भविष्य के प्रोडक्शन मॉडल को दिखा सकता है, क्योंकि ह्यून्दे ने इस कॉन्सेप्ट को 'एक डिजाइन अन्वेषण कहा है जो साहसिक भावना को दर्शाता है.' ह्यून्दे ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि भारतीय बाजार को आने वाले वर्षों में ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ एक नई एसयूवी मिलेगी, हालांकि यह क्रेटर से प्रेरित होगी या नहीं, यह देखना बाकी है.