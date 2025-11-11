ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटाई गई देश में कंपनी की सबसे महंगी कार

भारत में ह्यून्दे की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, टूसॉन, को कंपनी की वेबसाइट से हटा दिया गया है और इसकी बिक्री बंद कर दी गई है. हालाँकि, ब्रांड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. टूसॉन की वर्तमान पीढ़ी को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था और देश में अपने तीन साल से ज़्यादा के कार्यकाल में इसे अच्छी सफलता मिली. हालाँकि, हाल के दिनों में, इस एसयूवी की बिक्री में गिरावट देखी गई, जिसके कारण संभवतः ह्यून्दे ने इसे बंद करने का फैसला किया.

चौथी पीढ़ी की टूसॉन को जब पहली बार लॉन्च किया था, तो अपने बोल्ड डिज़ाइन, फ़ीचर-लोडेड कैबिन और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता के साथ काफ़ी हलचल मचा दी थी. इसने उस सेगमेंट में प्रवेश किया जिसमें जीप कंपस, सिट्रॉएन सी5 एयरक्रॉस और फोक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियाँ थीं. यह एसयूवी पेट्रोल और डीज़ल, दोनों ड्राइवट्रेन के साथ आई, जिससे ग्राहकों को और भी ज़्यादा विकल्प मिले.

हाल ही में अपने इंवेस्टमेंट डे की शुरुआत पर, ह्यून्दे इंडिया ने घोषणा की कि वह अगले 5 वर्षों में कई नई एसयूवी लॉन्च करेगी. अगली पीढ़ी की टूसॉन, जब वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी, उनमें से एक हो सकती है. इस एसयूवी का एक हाइब्रिड मॉडल भी यहाँ आ सकता है क्योंकि हाइब्रिड कारें भारत के लिए ह्यून्दे की योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा हैं. इस एसयूवी की वर्तमान पीढ़ी पहले से ही कई वैश्विक बाजारों में प्लग-इन हाइब्रिड विकल्प के साथ आती है, लेकिन इसे भारत में नहीं लाया गया है.