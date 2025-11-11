पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटाई गई देश में कंपनी की सबसे महंगी कार

कोरियाई कार निर्माता की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी अब भारतीय बाजार में नहीं बेची जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • वर्तमान पीढ़ी की टूसॉन को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था
  • यह डीज़ल, पेट्रोल और AWD वैरिएंट में उपलब्ध थी
  • यह डीज़ल, पेट्रोल और AWD वैरिएंट में उपलब्ध थी

भारत में ह्यून्दे की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, टूसॉन, को कंपनी की वेबसाइट से हटा दिया गया है और इसकी बिक्री बंद कर दी गई है. हालाँकि, ब्रांड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. टूसॉन की वर्तमान पीढ़ी को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था और देश में अपने तीन साल से ज़्यादा के कार्यकाल में इसे अच्छी सफलता मिली. हालाँकि, हाल के दिनों में, इस एसयूवी की बिक्री में गिरावट देखी गई, जिसके कारण संभवतः ह्यून्दे ने इसे बंद करने का फैसला किया.

Hyundai Tucson

चौथी पीढ़ी की टूसॉन को जब पहली बार लॉन्च किया था, तो अपने बोल्ड डिज़ाइन, फ़ीचर-लोडेड कैबिन और ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता के साथ काफ़ी हलचल मचा दी थी. इसने उस सेगमेंट में प्रवेश किया जिसमें जीप कंपस, सिट्रॉएन सी5 एयरक्रॉस और फोक्सवैगन टिगुआन जैसी गाड़ियाँ थीं. यह एसयूवी पेट्रोल और डीज़ल, दोनों ड्राइवट्रेन के साथ आई, जिससे ग्राहकों को और भी ज़्यादा विकल्प मिले.

 

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू

 

हाल ही में अपने इंवेस्टमेंट डे की शुरुआत पर, ह्यून्दे इंडिया ने घोषणा की कि वह अगले 5 वर्षों में कई नई एसयूवी लॉन्च करेगी. अगली पीढ़ी की टूसॉन, जब वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी, उनमें से एक हो सकती है. इस एसयूवी का एक हाइब्रिड मॉडल भी यहाँ आ सकता है क्योंकि हाइब्रिड कारें भारत के लिए ह्यून्दे की योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा हैं. इस एसयूवी की वर्तमान पीढ़ी पहले से ही कई वैश्विक बाजारों में प्लग-इन हाइब्रिड विकल्प के साथ आती है, लेकिन इसे भारत में नहीं लाया गया है.

# hyundai india# hyundai tucson# discountinued# Tucson SUV# Tucson# Tucson discontinued
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III मानदंड लागू कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-V डीजल नहीं चलाया जा सकता.
    प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
  • स्कोडा इंडिया ने 2022 में अपने पिछले कैलेंडर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 53,721 कारों की बिक्री को पार कर लिया है.
    स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं
