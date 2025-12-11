नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- किआ सेल्टॉस को अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया रूप दिया गया है
- एसयूवी का आकार बढ़ा दिया गया है और यह हर तरह से अधिक आकर्षक दिखती है
- इसके कैबिन को नए लेआउट के साथ अधिक फीचर्स और तकनीक दी गई है
किआ सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी ने भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी शुरुआत कर दी है. यह एसयूवी अब पहले से बड़ी, अधिक फीचर्स से लैस और कहीं अधिक प्रीमियम है. कंपनी ने वेरिएंट, इंजन स्पेसिफिकेशन और उपलब्ध तकनीक के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन कीमतों का खुलासा अभी बाकी है. अब आपको यह सारी जानकारी कार एंड बाइक हिन्दी वेबसाइट पर मिल जाएगी. इस ऑर्टिकल में, आपको नई किआ सेल्टॉस के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी.
यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस से वैश्विक स्तर पर उठा पर्दा, 2 जनवरी, को भारत में होगी लॉन्च
नई किआ सेल्टॉस को कंपनी की वैश्विक SUV से प्रेरित होकर एक नया और आकर्षक स्टाइल दिया गया है. जैसे - चौड़ी टाइगर नोज ग्रिल, वर्टिकल LED DRLs, बड़े एयर इनटेक वाला मस्कुलर बम्पर आदि.
पिछले मॉडल की तुलना में, नई सेल्टॉस की लंबाई 4460 मिमी (+95 मिमी) है और व्हीलबेस भी 2690 मिमी (+80 मिमी) तक बढ़ गया है. किआ ने इसमें फ्लश-फिटेड डोर हैंडल और नए 18 इंच के अलॉय व्हील भी दिए हैं.
नई सेल्टॉस में स्टारमैप से जुड़ी नई बड़ी एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, और यह 30 मिमी चौड़ी होकर 1830 मिमी हो गई है, जबकि इसकी ऊंचाई 10 मिमी घटकर 1635 मिमी हो गई है.
2026 सेल्टॉस के नए कैबिन का लेआउट भी वैश्विक किआ एसयूवी से प्रेरित है. नए डैशबोर्ड में बड़ा ट्रिपल-डिस्प्ले हाउसिंग है, एक नया स्टीयरिंग व्हील है और कार के अंदर के कार्यों के लिए स्पर्शनीय बटन दिए गए हैं.
12.3 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच के डिजिटल क्लस्टर के अलावा, इसमें किआ सिरोस की तरह एसी कंट्रोल के लिए एक छोटा डिस्प्ले भी है. इसका खुला लेआउट वेंटिलेटेड महसूस होता है और इसमें कई यूएसबी पोर्ट के साथ-साथ वायरलेस चार्जर भी दिया गया है.
आगे की सीटों को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए इंटीग्रेटेड टाइप सी यूएसबी पोर्ट हैं, ड्यूल-टोन ट्रीटमेंट साफ-सुथरा और प्रीमियम दिखता है और सभी 5 यात्रियों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलते हैं.
आपको परिचित 1.5 NA पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन मिलते हैं. NA पेट्रोल मैनुअल और CVT विकल्पों के साथ आता है, टर्बो-पेट्रोल में iMT या DCT का विकल्प मिलता है, और डीजल मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. पहले उपलब्ध डीजल iMT को बंद कर दिया गया है.
हालांकि किआ ने भारत में हाइब्रिड मॉडल लाने की योजना का संकेत दिया है, लेकिन नई सेल्टॉस में अभी तक हाइब्रिड मॉडल नहीं आया है. बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
