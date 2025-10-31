नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ह्युंडई नई वेन्यूमहिंद्रा बीई.05जीप एवेंजरह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07यामाहा टेनेरे 700बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू

दूसरी पीढ़ी-की वेन्यू एन लाइन को अंदर और बाहर मानक मॉडल की तुलना में स्पोर्टियर डिज़ाइन बदलाव मिलते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दो वेरिएंट में उपलब्ध होगी - N6 और N10
  • केवल 1.0 T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध
  • बुकिंग राशि रु.25,000 निर्धारित की गई

ह्यून्दे ने 4 नवंबर, 2025 को दूसरी पीढ़ी की वेन्यू के लॉन्च से पहले नई वेन्यू एन लाइन को पेश किया है. ब्रांड की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के इस स्पोर्टी वैरिएंट में अपने मानक मॉडल की तुलना में कुछ उल्लेखनीय स्टाइलिंग अंतर हैं जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं. वेन्यू एन लाइन की बुकिंग शुरू हो गई है और बुकिंग राशि रु.25,000 रखी गई है.

New Hyundai Venue N Line 2 1

आगे की तरफ़ से शुरुआत करें तो, वेन्यू एन लाइन में एक बदली हुई ग्रिल डिज़ाइन है जिसमें बड़े खुले हिस्से और दो हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं. एन लाइन बैज भी ग्रिल के अंदर ही स्थित है. नीचे की तरफ़, बंपर में भी स्टाइलिंग अपडेट है जिसमें एक छोटा सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट है जिस पर काले और बॉडी कलर के इन्सर्ट के साथ-साथ लाल हाइलाइट्स भी हैं जो इसे एक स्लीक और स्पोर्टी लुक देते हैं.

 

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक


साइड्स की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव ब्लैक साइड क्लैडिंग में कमी है. डोर सिल्स अभी भी ब्लैक क्लैडिंग में आते हैं, हालाँकि दरवाजों पर क्लैडिंग को अब केवल नीचे तक ही सीमित कर दिया गया है. व्हील आर्च अब बॉडी कलर में हैं और आर्च के सबसे ऊपरी हिस्से पर कॉन्ट्रास्टिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. साइड बॉडी क्लैडिंग के ऊपरी हिस्से पर वेन्यू एन लाइन की पूरी लंबाई में एक लाल पट्टी है.

New Hyundai Venue N Line 1

पीछे की तरफ, वेन्यू एन-लाइन में रूफ-माउंटेड स्प्लिट स्पॉइलर, नया रियर बंपर और एक आकर्षक ट्विन-टिप एग्जॉस्ट दिया गया है. बदलावों की सूची में नए 5-स्पोक 17-इंच अलॉय व्हील भी शामिल हैं. ग्राहक 8 सिंगल और डुअल टोन रंगों में से चुन सकते हैं - एटलस व्हाइट (सिंगल और डुअल टोन), टिटल ग्रे (सिंगल और डुअल टोन), ड्रैगन रेड (सिंगल और डुअल टोन), एबिस ब्लैक (सिंगल टोन) और हेज़ल ब्लू (सिंगल टोन).

 

कैबिन की बात करें तो, वेन्यू एन लाइन में लाल रंग के इन्सर्ट और लाल एम्बिएंट लाइटिंग के साथ पूरी तरह से काला केबिन है. स्टीयरिंग डिज़ाइन वेन्यू एन लाइन के लिए नया और अनोखा है, जिसमें बीच में ह्यून्दे की जगह N लोगो और साइड स्पोक के नीचे ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के लिए कंट्रोल दिए गए हैं. स्पोर्टी टच के लिए मेटल-फिनिश्ड पैडल और 'N' बैज वाला गियर सिलेक्टर भी दिया गया है.

New Hyundai Venue N Line 3

फीचर की बात करे तो  एन लाइन में मानक वेन्यू के समान ही तकनीक है, जिसमें ट्विन 12.3 इंच डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS तकनीक, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, एक पावर्ड ड्राइवर सीट और बहुत कुछ शामिल है.


पावरट्रेन की बात करें तो, वेन्यू एन लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू वाला ही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 118 बीएचपी और 172 एनएम टॉर्क बनाता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स के साथ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.

 

वेन्यू एन-लाइन 2 वैरिएंट - N6 और N10 में उपलब्ध होगी, जिसमें केवल पहले वेरिएंट में ही मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.

# Hyundai Venue# Hyundai Venue subcompact SUV# Hyundai Venue SUV# Hyundai Venue N Line# New Hyundai Venue# New Hyundai Venue N Line# Venue N-Line# Venue N Line# Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.5 लाख
    ₹ 15,864/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फ्रोंक्स को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 29.37 अंक प्राप्त हुए,
    सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
  • फ्रोंक्स को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 29.37 अंक प्राप्त हुए,
    सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू