नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025
हाइलाइट्स
- दो वेरिएंट में उपलब्ध होगी - N6 और N10
- केवल 1.0 T-GDI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध
- बुकिंग राशि रु.25,000 निर्धारित की गई
ह्यून्दे ने 4 नवंबर, 2025 को दूसरी पीढ़ी की वेन्यू के लॉन्च से पहले नई वेन्यू एन लाइन को पेश किया है. ब्रांड की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के इस स्पोर्टी वैरिएंट में अपने मानक मॉडल की तुलना में कुछ उल्लेखनीय स्टाइलिंग अंतर हैं जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं. वेन्यू एन लाइन की बुकिंग शुरू हो गई है और बुकिंग राशि रु.25,000 रखी गई है.
आगे की तरफ़ से शुरुआत करें तो, वेन्यू एन लाइन में एक बदली हुई ग्रिल डिज़ाइन है जिसमें बड़े खुले हिस्से और दो हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं. एन लाइन बैज भी ग्रिल के अंदर ही स्थित है. नीचे की तरफ़, बंपर में भी स्टाइलिंग अपडेट है जिसमें एक छोटा सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट है जिस पर काले और बॉडी कलर के इन्सर्ट के साथ-साथ लाल हाइलाइट्स भी हैं जो इसे एक स्लीक और स्पोर्टी लुक देते हैं.
यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
साइड्स की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव ब्लैक साइड क्लैडिंग में कमी है. डोर सिल्स अभी भी ब्लैक क्लैडिंग में आते हैं, हालाँकि दरवाजों पर क्लैडिंग को अब केवल नीचे तक ही सीमित कर दिया गया है. व्हील आर्च अब बॉडी कलर में हैं और आर्च के सबसे ऊपरी हिस्से पर कॉन्ट्रास्टिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. साइड बॉडी क्लैडिंग के ऊपरी हिस्से पर वेन्यू एन लाइन की पूरी लंबाई में एक लाल पट्टी है.
पीछे की तरफ, वेन्यू एन-लाइन में रूफ-माउंटेड स्प्लिट स्पॉइलर, नया रियर बंपर और एक आकर्षक ट्विन-टिप एग्जॉस्ट दिया गया है. बदलावों की सूची में नए 5-स्पोक 17-इंच अलॉय व्हील भी शामिल हैं. ग्राहक 8 सिंगल और डुअल टोन रंगों में से चुन सकते हैं - एटलस व्हाइट (सिंगल और डुअल टोन), टिटल ग्रे (सिंगल और डुअल टोन), ड्रैगन रेड (सिंगल और डुअल टोन), एबिस ब्लैक (सिंगल टोन) और हेज़ल ब्लू (सिंगल टोन).
कैबिन की बात करें तो, वेन्यू एन लाइन में लाल रंग के इन्सर्ट और लाल एम्बिएंट लाइटिंग के साथ पूरी तरह से काला केबिन है. स्टीयरिंग डिज़ाइन वेन्यू एन लाइन के लिए नया और अनोखा है, जिसमें बीच में ह्यून्दे की जगह N लोगो और साइड स्पोक के नीचे ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के लिए कंट्रोल दिए गए हैं. स्पोर्टी टच के लिए मेटल-फिनिश्ड पैडल और 'N' बैज वाला गियर सिलेक्टर भी दिया गया है.
फीचर की बात करे तो एन लाइन में मानक वेन्यू के समान ही तकनीक है, जिसमें ट्विन 12.3 इंच डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS तकनीक, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, एक पावर्ड ड्राइवर सीट और बहुत कुछ शामिल है.
पावरट्रेन की बात करें तो, वेन्यू एन लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू वाला ही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 118 बीएचपी और 172 एनएम टॉर्क बनाता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स के साथ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.
वेन्यू एन-लाइन 2 वैरिएंट - N6 और N10 में उपलब्ध होगी, जिसमें केवल पहले वेरिएंट में ही मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा.
