नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 29, 2025
हाइलाइट्स
- नई ह्यून्दे वेन्यू अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स के साथ आती है
- नई वेन्यू में डीज़ल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध है
- नई ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को लॉन्च होगी
नई सेकंड-जेनरेशन ह्यून्दे वेन्यू भारत में 4 नवंबर, 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, और अब कार निर्माता ने नई वेन्यू के विस्तृत तकनीकी स्पेसिफिकेशन और इंजन विकल्पों की पुष्टि कर दी है. हमारे लिए कुछ खास बातें ये हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और एक डीज़ल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा. इससे पहले, हमने यह भी बताया था कि नई वेन्यू में लेवल 2 ADAS होगा, जो पहले वाले लेवल 1 सिस्टम का अपग्रेड है.
यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे.
इंजन विकल्पों की बात करें तो 2026 ह्यून्दे वेन्यू में पहले की तरह ही तीन पावरट्रेन विकल्प मौजूद रहेंगे. इसमें एक किफायती 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 82 बीएचपी और 115 एनएम टॉर्क पैदा करता है, और यह मानक रूप से 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह इंजन केवल कुछ निचले वेरिएंट तक ही सीमित रहेगा.
नई वेन्यू में अब डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध है.
फिर आपके पास मज़ेदार 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 118 बीएचपी और 172 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) का विकल्प मिलता है. अंत में, आपके पास 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी है. यह 114 बीएचपी और 250 एनएम का ज़बरदस्त टॉर्क पैदा करता है. पहले यह केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था, लेकिन अब ह्यून्दे इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट का विकल्प दे रही है.
अन्य इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की बात करें तो, ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) के अलावा, नई वेन्यू अब ट्रैक्शन मोड के साथ भी आएगी. डिफ़ॉल्ट रोड मोड के अलावा, इसमें सैंड, मड और स्नो मोड भी होंगे. और हाँ, दोनों ऑटोमैटिक मॉडल पैडल शिफ्टर्स के साथ भी आएंगे.
ह्यून्दे वेन्यू 'HX' उपसर्ग के साथ एक नए वैरिएंट नाम के साथ भी आएगी.
नई ह्यून्दे वेन्यू पर टिप्पणी करते हुए, ह्यून्दे मोटर इंडिया लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग ने कहा, "अत्याधुनिक पावरट्रेन विकल्पों, एडवांस ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स और स्पोर्टी पैडल शिफ्टर्स के साथ, बिल्कुल नई वेन्यू शहर की व्यस्त सड़कों और घुमावदार ग्रामीण सड़कों, दोनों पर बेजोड़ प्रदर्शन देती है. बिल्कुल नई ह्यून्दे वेन्यू, इनोवेशन के प्रति ह्यून्दे की अटूट प्रतिबद्धता और गतिशीलता को एक रोमांचक अनुभव में बदलने के हमारे वादे को दर्शाती है. हमें विश्वास है कि बिल्कुल नई ह्यून्दे वेन्यू न केवल उम्मीदों पर खरी उतरेगी, बल्कि भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नए मानक भी स्थापित करेगी."
नई ह्यून्दे वेन्यू में बड़े डिज़ाइन और स्टाइलिंग अपडेट्स हैं, जिनमें बड़ी ह्यून्दे एसयूवी से नए स्टाइलिंग टिप्स लिए गए हैं. कैबिन को भी बिल्कुल नया लुक दिया गया है, जो ज़्यादा साफ़-सुथरा और प्रीमियम लुक देता है. ह्यून्दे नई वेन्यू के साथ वेरिएंट के नामकरण में भी बदलाव कर रही है. इसमें 'HX' उपसर्ग वाला एक नया अल्फ़ान्यूमेरिक नामकरण स्ट्रक्चर अपनाया गया है, जिसमें HX का मतलब 'ह्यून्दे एक्सपीरियंस' है. कुल मिलाकर, सात पेट्रोल ट्रिम (HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8, HX10) और चार डीज़ल ट्रिम (HX2, HX5, HX7, HX10) होंगे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.73 - 19.79 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 9.57 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.87 - 10.52 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 - 12.46 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.69 - 16.98 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 - 7.92 लाख
- ह्युंडई ट्यूशॉएक्स-शोरूम कीमत₹ 27.32 - 33.64 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.35 - 20.09 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.47 - 21.1 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 53.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.42 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.14 - 11.6 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.02 - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.11 - 12.81 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स