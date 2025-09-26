जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा New Thar 3 Doorऑडी ए5महिंद्रा नई बोलेरोह्युंडई आयोनिक 6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई

R3 की कीमत अब रु.3.39 लाख है, जबकि एमटी-03 की कीमत रु.3.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यामाहा R3 की कीमतों में रु.20,872 की कटौती हुई
  • MT-03 की कीमत में रु.20,292 की कटौती हुई
  • बदली हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू हुईं

यामाहा द्वारा YZF-R3 और MT-03 की कीमतों में पहले की गई रु.1.10 लाख की कटौती के बाद, हाल ही में हुए GST बदलाव के बाद कीमतों में कटौती का एक और दौर शुरू हो गया है. दोनों मोटरसाइकिलों की कीमतों में लगभग रु.20,000 की कमी आई है, जिससे इस सेगमेंट में एंट्री-लेवल विकल्पों की तलाश कर रहे राइडर्स के लिए ये पैरेलल-ट्विन बाइक्स ज़्यादा सुलभ हो गई हैं.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक

मॉडलGST 2.0 से पहले कीमतGST 2.0 के बाद कीमतकीमत में अंतर
R3₹3,59,900₹3,39,028-₹20,872
MT-03₹3,49,900₹3,29,608-₹20,292

YZF-R3, जिसकी कीमत पहले रु.3.60 लाख थी, अब रु.3.39 लाख में उपलब्ध है, जिससे यह रु.20,872 सस्ती हो गई है. MT-03 की कीमत भी लगभग इतनी ही कम हुई है, जो रु.3.50 लाख से घटकर रु.3.30 लाख हो गई है, यानी रु.20,292 की कटौती. इस बदलाव के साथ, दोनों मोटरसाइकिलें खरीदारों के लिए थोड़ी ज़्यादा सुलभ हो गई हैं, जबकि डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Yamaha YZF R3 2

R3 और MT-03, दोनों में एक ही 321 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 41.42 बीएचपी और 29.5 एनएम टॉर्क बनाता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. दोनों मोटरसाइकिलें मानक रूप से यूएसडी और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सेटअप और डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक से लैस हैं.

Yamaha MT 03 Image 1

यामाहा ने 2023 में भारतीय बाज़ार में YZF-R3 और MT-03 को बिना किसी बदलाव के फिर से लॉन्च किया. लॉन्च के समय, R3 की कीमत रु.4.65 लाख और MT-03 की कीमत रु.4.60 लाख थी, जो कि ज़्यादा थी. जैसा कि पहले बताया गया है, यामाहा ने जनवरी 2025 में दोनों मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की, जिससे ये अपेक्षाकृत ज़्यादा किफ़ायती हो गईं.

# Yamaha YZF R15# Yamaha Motor India# Yamaha MT-03# YZF R3# Yamaha YZF-R15# GST on Yamaha Bikes# GST Rate# GST Council# GST Cuts# GST on Two-Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हायाबुसा की कीमत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद वी-स्ट्रॉम 800 डीई और GSX-8आर की कीमत में वृद्धि हुई है.
    GST 2.0 का प्रभाव: सुजुकी हायाबुसा, GSX-8R और V-स्ट्रॉम 800 DE की कीमतें रु.1.16 लाख तक बढ़ीं
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • KLX 230 को पहली बार भारत में दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत रु.3.30 लाख थी.
    GST 2.0: कावासाकी KLX 230 की कीमत रु.15,000 तक घटीं, नई कीमत रु.1.84 लाख
  • नई 160 ड्यूक पर रु.14,000 की छूट दी गई है, जबकि 250 ड्यूक पर रु.18,000 की छूट दी गई है.
    GST 2.0: केटीएम 160 ड्यूक, RC 200 और 250 एडवेंचर की कीमतों में रु.20,000 तक की कटौती हुई
  • मारुति सुज़ुकी ने 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले नए GST 2.0 नियमों के मद्देनजर अपनी कारों और एसयूवी रेंज की नई कीमतें घोषित कर दी हैं.
    GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती
  • हायाबुसा की कीमत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद वी-स्ट्रॉम 800 डीई और GSX-8आर की कीमत में वृद्धि हुई है.
    GST 2.0 का प्रभाव: सुजुकी हायाबुसा, GSX-8R और V-स्ट्रॉम 800 DE की कीमतें रु.1.16 लाख तक बढ़ीं
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • KLX 230 को पहली बार भारत में दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत रु.3.30 लाख थी.
    GST 2.0: कावासाकी KLX 230 की कीमत रु.15,000 तक घटीं, नई कीमत रु.1.84 लाख
  • नई 160 ड्यूक पर रु.14,000 की छूट दी गई है, जबकि 250 ड्यूक पर रु.18,000 की छूट दी गई है.
    GST 2.0: केटीएम 160 ड्यूक, RC 200 और 250 एडवेंचर की कीमतों में रु.20,000 तक की कटौती हुई
  • मारुति सुज़ुकी ने 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले नए GST 2.0 नियमों के मद्देनजर अपनी कारों और एसयूवी रेंज की नई कीमतें घोषित कर दी हैं.
    GST 2.0 का प्रभाव: मारुति सुज़ुकी की कीमतों में रु.1.30 लाख तक की हुई कटौती, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिज़ायर और ब्रेज़ा होंगी ज्यादा किफायती
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई