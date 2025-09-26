जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- यामाहा R3 की कीमतों में रु.20,872 की कटौती हुई
- MT-03 की कीमत में रु.20,292 की कटौती हुई
- बदली हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू हुईं
यामाहा द्वारा YZF-R3 और MT-03 की कीमतों में पहले की गई रु.1.10 लाख की कटौती के बाद, हाल ही में हुए GST बदलाव के बाद कीमतों में कटौती का एक और दौर शुरू हो गया है. दोनों मोटरसाइकिलों की कीमतों में लगभग रु.20,000 की कमी आई है, जिससे इस सेगमेंट में एंट्री-लेवल विकल्पों की तलाश कर रहे राइडर्स के लिए ये पैरेलल-ट्विन बाइक्स ज़्यादा सुलभ हो गई हैं.
यह भी पढ़ें: यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
|मॉडल
|GST 2.0 से पहले कीमत
|GST 2.0 के बाद कीमत
|कीमत में अंतर
|R3
|₹3,59,900
|₹3,39,028
|-₹20,872
|MT-03
|₹3,49,900
|₹3,29,608
|-₹20,292
YZF-R3, जिसकी कीमत पहले रु.3.60 लाख थी, अब रु.3.39 लाख में उपलब्ध है, जिससे यह रु.20,872 सस्ती हो गई है. MT-03 की कीमत भी लगभग इतनी ही कम हुई है, जो रु.3.50 लाख से घटकर रु.3.30 लाख हो गई है, यानी रु.20,292 की कटौती. इस बदलाव के साथ, दोनों मोटरसाइकिलें खरीदारों के लिए थोड़ी ज़्यादा सुलभ हो गई हैं, जबकि डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
R3 और MT-03, दोनों में एक ही 321 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 41.42 बीएचपी और 29.5 एनएम टॉर्क बनाता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. दोनों मोटरसाइकिलें मानक रूप से यूएसडी और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सेटअप और डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक से लैस हैं.
यामाहा ने 2023 में भारतीय बाज़ार में YZF-R3 और MT-03 को बिना किसी बदलाव के फिर से लॉन्च किया. लॉन्च के समय, R3 की कीमत रु.4.65 लाख और MT-03 की कीमत रु.4.60 लाख थी, जो कि ज़्यादा थी. जैसा कि पहले बताया गया है, यामाहा ने जनवरी 2025 में दोनों मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की, जिससे ये अपेक्षाकृत ज़्यादा किफ़ायती हो गईं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स
- यामाहा एफजेड-एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.3 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.16 लाख
- यामाहा फैशिनो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 76,899 - 92,396
- यामाहा ऐरोक्स 155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.43 - 1.44 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15 वी4.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.8 - 1.93 लाख
- यामाहा एमटी-15 वी2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.65 - 1.76 लाख
- यामाहा रे-जेडआर 125 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,862 - 1.21 लाख
- यामाहा आर15एस वी3.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- यामाहा एफजेड वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी4.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एमटी-03एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.41 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर3एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.51 लाख
- यामाहा एफजेड फाईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
- यामाहा एफजेड-एस फाई हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- यामाहा एफजेड-एस एफआई V4 DLXएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा FZ-X हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स