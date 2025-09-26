जीएसटी 2.0: यामाहा YZF-R3, MT-03 की कीमतों में रु.20,000 से अधिक की गिरावट हुई

यामाहा द्वारा YZF-R3 और MT-03 की कीमतों में पहले की गई रु.1.10 लाख की कटौती के बाद, हाल ही में हुए GST बदलाव के बाद कीमतों में कटौती का एक और दौर शुरू हो गया है. दोनों मोटरसाइकिलों की कीमतों में लगभग रु.20,000 की कमी आई है, जिससे इस सेगमेंट में एंट्री-लेवल विकल्पों की तलाश कर रहे राइडर्स के लिए ये पैरेलल-ट्विन बाइक्स ज़्यादा सुलभ हो गई हैं.

मॉडल GST 2.0 से पहले कीमत GST 2.0 के बाद कीमत कीमत में अंतर R3 ₹3,59,900 ₹3,39,028 -₹20,872 MT-03 ₹3,49,900 ₹3,29,608 -₹20,292

YZF-R3, जिसकी कीमत पहले रु.3.60 लाख थी, अब रु.3.39 लाख में उपलब्ध है, जिससे यह रु.20,872 सस्ती हो गई है. MT-03 की कीमत भी लगभग इतनी ही कम हुई है, जो रु.3.50 लाख से घटकर रु.3.30 लाख हो गई है, यानी रु.20,292 की कटौती. इस बदलाव के साथ, दोनों मोटरसाइकिलें खरीदारों के लिए थोड़ी ज़्यादा सुलभ हो गई हैं, जबकि डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

R3 और MT-03, दोनों में एक ही 321 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 41.42 बीएचपी और 29.5 एनएम टॉर्क बनाता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. दोनों मोटरसाइकिलें मानक रूप से यूएसडी और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सेटअप और डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक से लैस हैं.

यामाहा ने 2023 में भारतीय बाज़ार में YZF-R3 और MT-03 को बिना किसी बदलाव के फिर से लॉन्च किया. लॉन्च के समय, R3 की कीमत रु.4.65 लाख और MT-03 की कीमत रु.4.60 लाख थी, जो कि ज़्यादा थी. जैसा कि पहले बताया गया है, यामाहा ने जनवरी 2025 में दोनों मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की, जिससे ये अपेक्षाकृत ज़्यादा किफ़ायती हो गईं.