GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी

X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 25, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • X-ADV 750 की कीमत अब रु.12.78 लाख हो गई है
  • XL750 ट्रांसअल्प की कीमत GST बदलाव के बाद रु.11.80 लाख हो गई है
  • CB750 हॉर्नेट की कीमत रु.62,911 बढ़ गई है

750 सीसी सेगमेंट में होंडा के बिगविंग पोर्टफोलियो पर भी जीएसटी के नये बदलाव का असर पड़ा है. सीबी750 हॉर्नेट, एक्सएल750 ट्रांसएल्प और एक्स-एडवेंचर 750 समेत तीनों मॉडल महंगे हो गए हैं और इनकी कीमतों में रु.88,560 तक की बढ़ोतरी हुई है. यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि 350 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहनों पर अब 40% जीएसटी स्लैब लागू होगा, जबकि पहले प्रभावी दर लगभग 31% थी. आइए जानते हैं कि बदले हुए टैक्स ने 750 सीसी लाइनअप की कीमतों में कैसे बदलाव किया है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं

मॉडलGST 2.0 से पहले कीमतGST 2.0 के बाद कीमतअंतर
हॉर्नेट 750रु.8,59,501रु.9,22,412रु 62,911
ट्रांसल्प 750रु.10,99,990रु.11,80,509 रु.80,519
X-एडवेंचर 750रु.11,90,000रु.12,78,560रु. 88,560

CB750 हॉर्नेट की कीमत रु.62,911 बढ़कर रु.8.59 लाख से अब रु.9.22 लाख हो गई है. ट्रांसल्प 750, जिसकी कीमत पहले रु.10.99 लाख थी, अब रु.11.80 लाख हो गई है, यानी इसकी कीमत रु.80,519 बढ़ गई है. इस सूची में सबसे ऊपर एक्स-एडवेंचर 750 है, जिसकी कीमत रु.11.90 लाख से बढ़कर रु.12.78 लाख हो गई है, यानी इसकी कीमत में रु.88,560 की बढ़ोतरी हुई है.

Honda CB 750 Hornet Launched In India At Rs 8 60 Lakh 1

CB750 हॉर्नेट और X-एडवेंचर 750 भारत में होंडा के बिगविंग लाइनअप में अपेक्षाकृत नए मॉडल हैं, जो कुछ महीने पहले ही पोर्टफोलियो में शामिल हुए हैं. दूसरी ओर, ट्रांसल्रप लंबे समय से बिक्री पर है, जिसका अपडेटेड 2025 वैरिएंट इस साल की शुरुआत में, जनवरी 2025 में, देश में लॉन्च किया जाएगा.

Transalp 1

होंडा की 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली दूसरी मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी जीएसटी ढांचे के तहत काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. रेबेल 500 और NX500 की कीमतों में रु.43,000 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, CBR650 और CB650R की कीमतों में रु.76,000 तक की बढ़ोतरी हुई है.

# Honda CB750 Hornet# Honda XL750 Transalp# Honda XL750 Transalp launched# Honda X-ADV 750# CB750 Hornet Price Hike# XL750 Transalp Price Hike# X-ADV 750 Price Hike# GST on Honda Two-wheelers# GST on Honda Bikes# GST on Honda BigWing Range# GST Council# GST Rate# GST on vehicles# Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI)# Honda BigWing# Honda BigWing Bikes# Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

