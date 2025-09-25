GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 25, 2025
हाइलाइट्स
- X-ADV 750 की कीमत अब रु.12.78 लाख हो गई है
- XL750 ट्रांसअल्प की कीमत GST बदलाव के बाद रु.11.80 लाख हो गई है
- CB750 हॉर्नेट की कीमत रु.62,911 बढ़ गई है
750 सीसी सेगमेंट में होंडा के बिगविंग पोर्टफोलियो पर भी जीएसटी के नये बदलाव का असर पड़ा है. सीबी750 हॉर्नेट, एक्सएल750 ट्रांसएल्प और एक्स-एडवेंचर 750 समेत तीनों मॉडल महंगे हो गए हैं और इनकी कीमतों में रु.88,560 तक की बढ़ोतरी हुई है. यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि 350 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहनों पर अब 40% जीएसटी स्लैब लागू होगा, जबकि पहले प्रभावी दर लगभग 31% थी. आइए जानते हैं कि बदले हुए टैक्स ने 750 सीसी लाइनअप की कीमतों में कैसे बदलाव किया है.
यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं
|मॉडल
|GST 2.0 से पहले कीमत
|GST 2.0 के बाद कीमत
|अंतर
|हॉर्नेट 750
|रु.8,59,501
|रु.9,22,412
|रु 62,911
|ट्रांसल्प 750
|रु.10,99,990
|रु.11,80,509
|रु.80,519
|X-एडवेंचर 750
|रु.11,90,000
|रु.12,78,560
|रु. 88,560
CB750 हॉर्नेट की कीमत रु.62,911 बढ़कर रु.8.59 लाख से अब रु.9.22 लाख हो गई है. ट्रांसल्प 750, जिसकी कीमत पहले रु.10.99 लाख थी, अब रु.11.80 लाख हो गई है, यानी इसकी कीमत रु.80,519 बढ़ गई है. इस सूची में सबसे ऊपर एक्स-एडवेंचर 750 है, जिसकी कीमत रु.11.90 लाख से बढ़कर रु.12.78 लाख हो गई है, यानी इसकी कीमत में रु.88,560 की बढ़ोतरी हुई है.
CB750 हॉर्नेट और X-एडवेंचर 750 भारत में होंडा के बिगविंग लाइनअप में अपेक्षाकृत नए मॉडल हैं, जो कुछ महीने पहले ही पोर्टफोलियो में शामिल हुए हैं. दूसरी ओर, ट्रांसल्रप लंबे समय से बिक्री पर है, जिसका अपडेटेड 2025 वैरिएंट इस साल की शुरुआत में, जनवरी 2025 में, देश में लॉन्च किया जाएगा.
होंडा की 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली दूसरी मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी जीएसटी ढांचे के तहत काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. रेबेल 500 और NX500 की कीमतों में रु.43,000 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, CBR650 और CB650R की कीमतों में रु.76,000 तक की बढ़ोतरी हुई है.
