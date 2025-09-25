GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 25, 2025
हाइलाइट्स
- जीएसटी 2.0 के बाद CBR650 की कीमत में रु.76,127 की बढ़ोतरी हुई
- CB650R की कीमत में रु.70,269 की बढ़ोतरी हुई
- दोनों 650cc ट्विन्स भारत में केवल E-क्लच के साथ उपलब्ध हैं
जीएसटी का नया ढांचा एंट्री-लेवल कारों और छोटे दोपहिया वाहनों के पक्ष में रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर बड़ी बाइक सेगमेंट पर पड़ रहा है. होंडा की सब-350 सीसी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं; वहीं दूसरी ओर, जीएसटी 2.0 के बाद बड़ी मोटरसाइकिलों की बिगविंग रेंज पर भी असर पड़ा है, और 650 सीसी ट्विन्स भी इसका अपवाद नहीं हैं. CB650R और CBR650R दोनों की कीमतें अब काफ़ी बढ़ गई हैं.
यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
|मॉडल
|GST 2.0 से पहले कीमत
|GST 2.0 के बाद की कीमत
|कीमत में अंतर
|CB650R
|रु.9,60,000
|रु.10,30,269
|रु.70,269
|CBR650R
|रु.10,40,000
|रु.11,16,127
|रु.76,127
CB650R होंडा की नियो-रेट्रो नेकेड बाइक है और इसकी कीमत पहले रु.9.60 लाख (एक्स-शोरूम) थी. अब इसकी कीमत रु.10.30 लाख हो गई है, यानी यह रु.70,269 महंगी हो गई है. इसके फुली फेयर्ड वर्ज़न CBR650R की कीमत रु.10.40 लाख से बढ़कर रु.11.16 लाख हो गई है, यानी यह रु.76,127 महंगी हो गई है.
होंडा ने जनवरी 2025 में भारत में अपनी लोकप्रिय 650 सीसी ट्विन्स को फिर से लॉन्च किया. कुछ महीने बाद, दोनों बाइक्स के अपडेटेड वर्जन कंपनी की ई-क्लच तकनीक के साथ लॉन्च हुए. इसके बाद, बेस वर्जन बंद कर दिए गए और CB650R और CBR650R अब केवल 6-स्पीड ई-क्लच सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं.
दोनों बाइकों में एक ही 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर इंजन लगा है, जो 12,000 आरपीएम पर 94 बीएचपी तथा 9,500 आरपीएम पर 63 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है.
होंडा की एंट्री-लेवल बाइक्स – रेबेल 500 और NX500 – भी महंगी हो गई हैं. रेबेल 500 की कीमत रु.5.12 लाख से बढ़कर रु.5.49 लाख हो गई है, जबकि NX500 की कीमत अब रु.5.90 लाख से बढ़कर रु.6.33 लाख हो गई है. यानी क्रमशः रु.37,469 और रु.43,180 की बढ़ोतरी हुई है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स