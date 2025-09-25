पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतें रु.76,000 तक बढ़ीं

CB650R और CBR650R की कीमत अब रु.10.30 लाख और रु.11.16 लाख (एक्स-शोरूम) हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 25, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • जीएसटी 2.0 के बाद CBR650 की कीमत में रु.76,127 की बढ़ोतरी हुई
  • CB650R की कीमत में रु.70,269 की बढ़ोतरी हुई
  • दोनों 650cc ट्विन्स भारत में केवल E-क्लच के साथ उपलब्ध हैं

जीएसटी का नया ढांचा एंट्री-लेवल कारों और छोटे दोपहिया वाहनों के पक्ष में रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर बड़ी बाइक सेगमेंट पर पड़ रहा है. होंडा की सब-350 सीसी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं; वहीं दूसरी ओर, जीएसटी 2.0 के बाद बड़ी मोटरसाइकिलों की बिगविंग रेंज पर भी असर पड़ा है, और 650 सीसी ट्विन्स भी इसका अपवाद नहीं हैं. CB650R और CBR650R दोनों की कीमतें अब काफ़ी बढ़ गई हैं.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं

मॉडलGST 2.0 से पहले कीमतGST 2.0 के बाद की कीमतकीमत में अंतर
CB650Rरु.9,60,000रु.10,30,269रु.70,269
CBR650Rरु.10,40,000रु.11,16,127रु.76,127

CB650R होंडा की नियो-रेट्रो नेकेड बाइक है और इसकी कीमत पहले रु.9.60 लाख (एक्स-शोरूम) थी. अब इसकी कीमत रु.10.30 लाख हो गई है, यानी यह रु.70,269 महंगी हो गई है. इसके फुली फेयर्ड वर्ज़न CBR650R की कीमत रु.10.40 लाख से बढ़कर रु.11.16 लाख हो गई है, यानी यह रु.76,127 महंगी हो गई है.

2025 Honda CB 650 R m1

होंडा ने जनवरी 2025 में भारत में अपनी लोकप्रिय 650 सीसी ट्विन्स को फिर से लॉन्च किया. कुछ महीने बाद, दोनों बाइक्स के अपडेटेड वर्जन कंपनी की ई-क्लच तकनीक के साथ लॉन्च हुए. इसके बाद, बेस वर्जन बंद कर दिए गए और CB650R और CBR650R अब केवल 6-स्पीड ई-क्लच सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं.

 

दोनों बाइकों में एक ही 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर इंजन लगा है, जो 12,000 आरपीएम पर 94 बीएचपी तथा 9,500 आरपीएम पर 63 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है.

honda cbr650r with e clutch india launch soon 2

होंडा की एंट्री-लेवल बाइक्स – रेबेल 500 और NX500 – भी महंगी हो गई हैं. रेबेल 500 की कीमत रु.5.12 लाख से बढ़कर रु.5.49 लाख हो गई है, जबकि NX500 की कीमत अब रु.5.90 लाख से बढ़कर रु.6.33 लाख हो गई है. यानी क्रमशः रु.37,469 और रु.43,180 की बढ़ोतरी हुई है.

