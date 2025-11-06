EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश

होंडा ने EICMA 2025 में CB1000GT को पेश किया है. जैसी कि उम्मीद थी, नया स्पोर्ट-टूरर CB1000 हॉर्नेट के साथ अपने डायमंड-टाइप स्टील फ्रेम और 1000 सीसी इनलाइन-चार इंजन को साझा करता है, हालांकि दोनों को GT की प्रकृति के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए फिर से काम किया गया है.

होंडा CB1000GT एक स्पोर्टबाइक लुक और टूरिंग क्षमताओं से लैस लगती है. इसके आगे के हिस्से में एक शार्प, लेयर्ड फेयरिंग और ऊँची, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन के नीचे लगे कोणीय एलईडी हेडलैम्प्स की एक जोड़ी है. साइड में, इसके तराशे हुए फ्यूल टैंक से इंटीग्रेटेड साइड पैनल तक साफ़ लाइनें बहती हैं. पीछे की तरफ, इसमें एक छोटा टेल सेक्शन है जो इसके सिल्हूट को व्यवस्थित रखता है.

ताकत एक रीट्यून्ड 1,000 सीसी इनलाइन-फोर इंजन से आती है, जिसका डीएनए CBR1000RR फायरब्लेड से मिलता है. GT में, यह 11,000 आरपीएम पर 147 बीएचपी और 8,750 आरपीएम पर 102 एनएम टॉर्क पैदा करता है. होंडा का कहना है कि उसने बेहतर मिड-रेंज परफॉर्मेंस के लिए इंजन को ट्यून किया है, साथ ही गियर रेशियो में भी बदलाव किया है.

फीचर्स की बात करें तो, CB1000GT में 5-इंच का TFT डिस्प्ले है जो कई लेआउट विकल्प और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी देता है. इसमें 6-एक्सिस IMU, कई राइडिंग मोड और होंडा का ESS (इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल) सिस्टम भी है। स्मार्ट की-लेस इग्निशन सिस्टम मानक है. CB1000GT का एक अन्य मानक उपकरण क्विक शिफ्टर है.

जिस मोटरसाइकिल पर यह आधारित है, उसकी तुलना में होंडा ने CB1000GT को एक बड़ा चेसिस अपडेट और एक नया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन है जो गति, IMU डेटा और सस्पेंशन सेंसर के ज़रिए डैम्पिंग को स्वचालित रूप से बदलता है. इसमें चार प्रीसेट विकल्प दिए गए हैं, जिनमें स्टैंडर्ड, रेन, स्पोर्ट और टूर शामिल हैं. आगे की तरफ सस्पेंशन ट्रैवल 130 मिमी और पीछे की तरफ 144 मिमी है.

CB1000GT में एक लंबा सबफ्रेम और स्विंगआर्म भी है, जो पीछे बैठने वाले और सामान दोनों के लिए अतिरिक्त जगह देता है. सीट की ऊँचाई 825 मिमी, ग्राउंड क्लीयरेंस 135 मिमी है, और बाइक का कर्ब वेट 229 किलोग्राम है. ब्रेकिंग हार्डवेयर में दो 310 मिमी फ्रंट डिस्क और एक 240 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं; कॉर्नरिंग ABS मानक है. इस स्पोर्ट्स टूरर में दोनों तरफ 17-इंच के पहिये लगे हैं.