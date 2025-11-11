होंडा CB300R भारत में हुई बंद
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- होंडा CB300R भारत की वेबसाइट से हटाई गई
- छोटी सीबी में 30.7 बीएचपी 286 सीसी इंजन लगा था
- 2023 में कीमत में कटौती के साथ नया बदलाव दिया गया
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने CB300R को बंद कर दिया है, जिससे यह नियो-रेट्रो स्ट्रीटफाइटर भारतीय बाज़ार से लगभग गायब हो गया है. यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, खासकर तब जब कंपनी ने संकेत दिया था कि वह GST 2.0 बदलाव के दौरान इस मॉडल को बंद कर देगी.
2019 में CKD रूट के ज़रिए लॉन्च हुई CB300R की शुरुआती कीमत रु.2.41 लाख थी और होंडा ने शुरुआती प्रतिक्रिया के आधार पर तुरंत ध्यान आकर्षित किया. इन वर्षों में, कंपनी ने समय-समय पर अपडेट जारी किए, जिसमें 2022 की शुरुआत में रु.2.77 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत वाला एक नया वैरिएंट भी शामिल है. बाद में, अक्टूबर 2023 में, होंडा द्वारा स्थानीयकरण बढ़ाने और मोटरसाइकिल को नए उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप बनाने के कारण इस मॉडल की कीमत में कटौती की गई.
यह भी पढ़ें: EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश
CB300R में 286 सीसी का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा था जो 30.7 बीएचपी और 27.5 एनएम टॉर्क पैदा करता था. इसके साथ ही इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच से लैस 6-स्पीड गियरबॉक्स भी था. इसके अलावा, CB300R की एक खासियत इसका कर्ब वेट था. 146 किलोग्राम के साथ, यह अपने सेग्मेंट की सबसे हल्की बाइक्स में से एक थी.
CB300R कभी भी मुख्यधारा में जगह नहीं बना पाई. इसकी शुरुआती ज्यादा कीमत, सीमित उपलब्धता और कम कीमत वाले प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इस मोटरसाइकिल के लिए अपनी बिक्री में गति बनाए रखना मुश्किल हो गया. जीएसटी बदलावों के बाद इस मोटरसाइकिल की आखिरी दर्ज कीमत रु.2.19 (एक्स-शोरूम) थी.
