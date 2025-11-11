पत्रिकायूज़्ड कार्स
होंडा CB300R भारत में हुई बंद

CB300R को पहली बार भारत में 2019 में रु.2.41 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • होंडा CB300R भारत की वेबसाइट से हटाई गई
  • छोटी सीबी में 30.7 बीएचपी 286 सीसी इंजन लगा था
  • 2023 में कीमत में कटौती के साथ नया बदलाव दिया गया

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने CB300R को बंद कर दिया है, जिससे यह नियो-रेट्रो स्ट्रीटफाइटर भारतीय बाज़ार से लगभग गायब हो गया है. यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, खासकर तब जब कंपनी ने संकेत दिया था कि वह GST 2.0 बदलाव के दौरान इस मॉडल को बंद कर देगी.

Honda CB 300 R 1

2019 में CKD रूट के ज़रिए लॉन्च हुई CB300R की शुरुआती कीमत रु.2.41 लाख थी और होंडा ने शुरुआती प्रतिक्रिया के आधार पर तुरंत ध्यान आकर्षित किया. इन वर्षों में, कंपनी ने समय-समय पर अपडेट जारी किए, जिसमें 2022 की शुरुआत में रु.2.77 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत वाला एक नया वैरिएंट भी शामिल है. बाद में, अक्टूबर 2023 में, होंडा द्वारा स्थानीयकरण बढ़ाने और मोटरसाइकिल को नए उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप बनाने के कारण इस मॉडल की कीमत में कटौती की गई.

 

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश

 

CB300R में 286 सीसी का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा था जो 30.7 बीएचपी और 27.5 एनएम टॉर्क पैदा करता था. इसके साथ ही इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच से लैस 6-स्पीड गियरबॉक्स भी था. इसके अलावा, CB300R की एक खासियत इसका कर्ब वेट था. 146 किलोग्राम के साथ, यह अपने सेग्मेंट की सबसे हल्की बाइक्स में से एक थी.

Honda CB 300 R

CB300R कभी भी मुख्यधारा में जगह नहीं बना पाई. इसकी शुरुआती ज्यादा कीमत, सीमित उपलब्धता और कम कीमत वाले प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इस मोटरसाइकिल के लिए अपनी बिक्री में गति बनाए रखना मुश्किल हो गया. जीएसटी बदलावों के बाद इस मोटरसाइकिल की आखिरी दर्ज कीमत रु.2.19 (एक्स-शोरूम) थी.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • CB1000GT लीटर-क्लास हॉर्नेट पर आधारित है, लेकिन इसके स्पोर्ट-टूरिंग रोल के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश
  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • CB650R और CBR650R की कीमत अब रु.10.30 लाख और रु.11.16 लाख (एक्स-शोरूम) हैं.
    GST 2.0: होंडा CB650R और CBR650 की कीमतों रु.76,000 तक की बढ़ोतरी हुई
  • जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
    GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
  • शाइन चार रंग योजनाओं में उपलब्ध है, सभी की कीमत रु.74,959 है.
    होंडा शाइन 100 DX भारत में रु.74,959 में हुई लॉन्च
