GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती

जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • GST 2.0 के बाद होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की कीमत में रु.18,000 से ज्यादा कमी आई
  • होंडा एक्टिवा 125 की कीमत अब रु. 8,259 तक कम हो गई हैं
  • सबसे ज्यादा कमी होंडा सीबी 350 की कीमत में रु.18,887 तक आई है

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आज घोषणा की है कि वह अपने सभी मॉडल पोर्टफोलियो में हाल ही में हुई GST दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. इसमें 350 सीसी तक के स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल होंगे. GST काउंसिल द्वारा दोपहिया वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI के ग्राहकों को अब मॉडल के आधार पर रु.18,800 तक की (एक्स-शोरूम कीमत) पर महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 लागू होने बाद 22 सितंबर से हीरो स्कूटर, मोटरसाइकिलों की कीमतों में होगी रु.16,000 तक की कटौती

Honda Shine 100 3 lakh sales 2

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, HMSI के बिक्री एवं मार्केटिंग निदेशक, योगेश माथुर ने कहा, "हम भारत सरकार के हालिया जीएसटी सुधार का स्वागत करते हैं. यह रणनीतिक पहल न केवल व्यक्तिगत गतिशीलता में सुधार लाएगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगी. दोपहिया वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी में कमी एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है, जिससे वाहन अधिक किफायती बनेंगे और पूरे इकोसिस्टम मजबूत होगा."

Honda Dio 125 Mat Marvel Blue Metallic

HMSI अपने ग्राहकों तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. त्योहारों के मौसम के नज़दीक आने के साथ, यह कदम हमें शहरी और ग्रामीण, दोनों ही बाज़ारों में बड़ा ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करेगा. यह युक्तिकरण न केवल ग्राहकों के लिए लाभकारी है, बल्कि डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भी मज़बूत करता है. साथ ही, हम अपने पोर्टफोलियो में एक संतुलित, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिलों पर नए 40% GST स्लैब के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं.

Honda CB 125 Hornet Launched In India

HMSI एडवांस और विश्वसनीय मोबिलिटी समाधान देने पर केंद्रित है, और हम उद्योग और इसके उपभोक्ताओं के लिए सरकार के निरंतर समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं.”

मॉडल अधिकतम GST फायदा 
(एक्स-शोरूम दिल्ली) 
एक्टिवा 110 रु. 7,874 तक 
डियो 110 रु. 7,157 तक
एक्टिवा 125 रु. 8,259 तक
डियो 125 रु. 8,042 तक
शाइन 100 रु. 5,672 तक
शाइन 100 डीएक्स रु.6,256 तक
लिवो 110  रु.7,165 तक
शाइन 125 रु. 7,443 तक 
एसपी 125 रु. 8,447 तक 
सीबी 125 हॉर्नेट  रु. 9,229 तक 
यूनिकॉर्न रु.9,948 तक 
एसपी 160  रु.10,635 तक
हॉर्नेट 2.0 रु.13,026 तक 
एनएक्स 200  रु. 13,978 तक 
सीबी 350 H'ness  रु.18,598 तक 
सीबी350आरएस  रु.18,857 तक 
सीबी 350  रु.18,887 तक

 

HMSI जीएसटी दर बदलाव से होने वाले लाभों को उजागर करने के लिए ग्राहकों तक पहुँचने के लिए समर्पित प्रयास करेगी. दिल्ली में (एक्स-शोरूम) कीमत पर मॉडल-वार जीएसटी लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं. प्रत्येक मॉडल पर मूल्य में कमी की सटीक जानकारी के लिए, ग्राहक अपने नज़दीकी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर जा सकते हैं.

# Honda Two Wheelers# Honda Activa 6G# Honda Activa 125# Honda Shine 125# Honda Shine BS6# Honda Two-Wheelers# GST Council# GST on vehicles# GST on cars# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • क्लासिक लीजेंड्स जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे रही है, तथा जावा और येज्दी मॉडलों की कीमतें कम कर रही है.
    GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • 22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
    GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
  • स्कोडा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कमी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी की कीमत में हुई है.
    GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
  त्योहारों से ठीक पहले, भारत सरकार ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है, 350 सीसी तक के वाहनों पर कर में कटौती की है, लेकिन बड़े इंजन वाले मॉडलों के लिए इसमें भारी वृद्धि की है,
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ
    350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ
  • क्लासिक लीजेंड्स जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे रही है, तथा जावा और येज्दी मॉडलों की कीमतें कम कर रही है.
    GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • 22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
    GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
  • स्कोडा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कमी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी की कीमत में हुई है.
    GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
  • त्योहारों से ठीक पहले, भारत सरकार ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है, 350 सीसी तक के वाहनों पर कर में कटौती की है, लेकिन बड़े इंजन वाले मॉडलों के लिए इसमें भारी वृद्धि की है,
    350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़कर 40% हुआ
  • GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती