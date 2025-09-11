GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने आज घोषणा की है कि वह अपने सभी मॉडल पोर्टफोलियो में हाल ही में हुई GST दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. इसमें 350 सीसी तक के स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल होंगे. GST काउंसिल द्वारा दोपहिया वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI के ग्राहकों को अब मॉडल के आधार पर रु.18,800 तक की (एक्स-शोरूम कीमत) पर महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: GST 2.0 लागू होने बाद 22 सितंबर से हीरो स्कूटर, मोटरसाइकिलों की कीमतों में होगी रु.16,000 तक की कटौती

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, HMSI के बिक्री एवं मार्केटिंग निदेशक, योगेश माथुर ने कहा, "हम भारत सरकार के हालिया जीएसटी सुधार का स्वागत करते हैं. यह रणनीतिक पहल न केवल व्यक्तिगत गतिशीलता में सुधार लाएगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगी. दोपहिया वाहनों और स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी में कमी एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है, जिससे वाहन अधिक किफायती बनेंगे और पूरे इकोसिस्टम मजबूत होगा."

HMSI अपने ग्राहकों तक इसका लाभ पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. त्योहारों के मौसम के नज़दीक आने के साथ, यह कदम हमें शहरी और ग्रामीण, दोनों ही बाज़ारों में बड़ा ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करेगा. यह युक्तिकरण न केवल ग्राहकों के लिए लाभकारी है, बल्कि डीलरों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भी मज़बूत करता है. साथ ही, हम अपने पोर्टफोलियो में एक संतुलित, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिलों पर नए 40% GST स्लैब के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं.

HMSI एडवांस और विश्वसनीय मोबिलिटी समाधान देने पर केंद्रित है, और हम उद्योग और इसके उपभोक्ताओं के लिए सरकार के निरंतर समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं.”

मॉडल अधिकतम GST फायदा

(एक्स-शोरूम दिल्ली) एक्टिवा 110 रु. 7,874 तक डियो 110 रु. 7,157 तक एक्टिवा 125 रु. 8,259 तक डियो 125 रु. 8,042 तक शाइन 100 रु. 5,672 तक शाइन 100 डीएक्स रु.6,256 तक लिवो 110 रु.7,165 तक शाइन 125 रु. 7,443 तक एसपी 125 रु. 8,447 तक सीबी 125 हॉर्नेट रु. 9,229 तक यूनिकॉर्न रु.9,948 तक एसपी 160 रु.10,635 तक हॉर्नेट 2.0 रु.13,026 तक एनएक्स 200 रु. 13,978 तक सीबी 350 H'ness रु.18,598 तक सीबी350आरएस रु.18,857 तक सीबी 350 रु.18,887 तक

HMSI जीएसटी दर बदलाव से होने वाले लाभों को उजागर करने के लिए ग्राहकों तक पहुँचने के लिए समर्पित प्रयास करेगी. दिल्ली में (एक्स-शोरूम) कीमत पर मॉडल-वार जीएसटी लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं. प्रत्येक मॉडल पर मूल्य में कमी की सटीक जानकारी के लिए, ग्राहक अपने नज़दीकी अधिकृत होंडा डीलरशिप पर जा सकते हैं.