GST 2.0 लागू होने बाद 22 सितंबर से हीरो स्कूटर, मोटरसाइकिलों की कीमतों में होगी रु.16,000 तक की कटौती
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- हीरो के सभी पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडलों पर कीमतों में कटौती का असर
- करिज़्मा, एक्सपल्स, एक्सट्रीम 250R की कीमतों में सबसे ज़्यादा कटौती
- हीरो की विडा रेंज पर कोई असर नहीं
हीरो मोटोकॉर्प ने 22 सितंबर से अपने सभी पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने बताया है कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर उसके मॉडलों की कीमतों में रु.16,000 तक की कटौती की जाएगी. ध्यान दें कि इस कटौती का असर हीरो द्वारा ही बेची जाने वाली हार्ली डेविडसन X440 पर नहीं पड़ेगा. इसके बजाय, यह मोटरसाइकिल 22 सितंबर से और महंगी हो जाएगी.
हाल के जीएसटी सुधारों के अनुसार, 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था, जबकि बड़े इंजन वाले मॉडलों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, जो पहले से अधिक है.
|स्कूटर मॉडल
|कीमत में कमी
|डेस्टिनी 125
|रु.7,197
|प्लेज़र+
|रु. 6,417
|ज़ूम 110
|रु.6,597
|ज़ूम 125
|रु.7,291
|ज़ूम 160
|रु. 11,602
स्कूटर्स की बात करें तो, डेस्टिनी 125 की कीमत में रु.7,197 तक की कटौती होगी, जबकि प्लेज़र+ की कीमत में रु.6,417 तक की कटौती होगी. ज़ूम परिवार की बात करें तो, ज़ूम 160 पर सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी, जिसकी कीमत में रु.11,602 की कटौती होगी. ज़ूम 110 और 125 की कीमतों में क्रमशः रु.6,597 और रु.7,291 की कटौती होगी.
यह भी पढ़ें: हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च
मोटरसाइकिलों की बात करें तो, करिज़्मा 210 की कीमतों में रु.15,743 तक की कटौती की गई है, इसके बाद एक्सपल्स 210 और एक्सट्रीम 250R की कीमतों में क्रमशः रु.14,516 और रु.14,055 तक की कटौती की गई है. एक्सट्रीम 160R और 125R की कीमतों में क्रमशः रु.10,985 और रु.8,010 तक की कटौती की गई है.
|मोटरसाइकिल मॉडल
|कीमत में कमी
|करिज़्मा 210
|रु.15,743
|एक्सपल्स 210
|रु.14,516
|एक्सट्रीम 250R
|रु.14,055
|एक्सट्रीम 160R
|रु.10,985
|एक्सट्रीम 125R
|रु. 8,010
|ग्लैमर X
|रु.7,813
|स्प्लेंडर+
|रु.6,820
|सुपर स्प्लेंडर
|रु.7,254
|एचएफ डीलक्स
|रु.5,805
|पैशन+
|रु.6,500
कम्यूटर मोटरसाइकिलों की बात करें तो, नई ग्लैमर एक्स की कीमतों में रु.7,813 तक की कटौती की गई है. स्प्लेंडर+ और सुपर स्प्लेंडर की कीमतों में क्रमशः रु,6,820 और रु.7,254 तक की कटौती की गई है. वहीं, एचएफ डीलक्स और पैशन+ क्रमशः रु.5,805 और रु.6,500 तक सस्ती होंगी.
