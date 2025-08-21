हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 21, 2025
हाइलाइट्स
- हीरो एक्सट्रीम 125R में सिंगल पीस सीट का विकल्प मिलता है
- यह बेस और टॉप-स्पेक वेरिएंट के बीच स्थित है
- इंजन वही रहता है
हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 के लॉन्च के बाद चुपचाप एक्सट्रीम 125आर लाइनअप में एक नया सिंगल-सीट वेरिएंट जोड़ दिया है. इसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मौजूदा स्प्लिट-सीट IBS (रु.98,425) और ABS (रु.1.02 लाख ) है, वेरिएंट के बीच है, सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.
एक्सट्रीम 125R के सिंगल-सीट वैरिएंट में स्प्लिट सीट की जगह एक लंबी सीट दी गई है जिसका उद्देश्य सवार और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए आराम बढ़ाना है. अन्य यांत्रिकी और खासियतें मानक मॉडल से अपरिवर्तित हैं.
यह भी पढ़ें: 2025 हीरो ग्लैमर X भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.89,999 से शुरू
हीरो एक्सट्रीम 125R में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन है. इसमें आगे की तरफ 90/90 - 17 ट्यूबलेस टायर और पीछे की तरफ 120/80 - 17 ट्यूबलेस टायर लगे हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. बाइक में साधारण एलसीडी डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी फीचर्स दिए गए हैं.
हीरो एक्सट्रीम 125आर में 124.7सीसी सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई ग्लैमर एक्स के साथ साझा किया गया है. एक्सट्रीम का यह इंजन 8250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क बनाता है, तथा 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 - 1.67 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,226 - 80,176
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 62,002 - 68,522
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 69,152
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,118 - 87,268
- हीरो पैशन प्रो i3Sएक्स-शोरूम कीमत₹ 67,400 - 71,400
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 49,400
- हीरो ग्लैमर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,598 - 97,598
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 61,900 - 79,738
- हीरो माइस्त्रो एजएक्स-शोरूम कीमत₹ 65,900 - 71,200
- हीरो न्स्टनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,590 - 82,290
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 लाख
- हीरो स्पलेंडर iSmartएक्स-शोरूम कीमत₹ 65,950 - 68,150
- हीरो मेस्ट्रो एज 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 73,450 - 82,320
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 68,599 - 84,968
- हीरो ग्लैमर 125 एक्सटीईसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,838 - 89,438
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.8 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 200एस 4वीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.39 - 1.41 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 95,000 - 99,500
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 - 1.86 लाख
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.49 लाख
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,900 - 92,900
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 44,990 - 99,990
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 96,000 - 1.35 लाख
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,751 - 85,501
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 81,001 - 86,051
- हीरो एचएफ डीलक्स प्रोएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,550
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.8 लाख
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 76,301
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 80,450 - 90,300
अपकमिंग कार्स
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स