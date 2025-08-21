हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 के लॉन्च के बाद चुपचाप एक्सट्रीम 125आर लाइनअप में एक नया सिंगल-सीट वेरिएंट जोड़ दिया है. इसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मौजूदा स्प्लिट-सीट IBS (रु.98,425) और ABS (रु.1.02 लाख ) है, वेरिएंट के बीच है, सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

एक्सट्रीम 125R के सिंगल-सीट वैरिएंट में स्प्लिट सीट की जगह एक लंबी सीट दी गई है जिसका उद्देश्य सवार और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए आराम बढ़ाना है. अन्य यांत्रिकी और खासियतें मानक मॉडल से अपरिवर्तित हैं.

हीरो एक्सट्रीम 125R में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन है. इसमें आगे की तरफ 90/90 - 17 ट्यूबलेस टायर और पीछे की तरफ 120/80 - 17 ट्यूबलेस टायर लगे हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. बाइक में साधारण एलसीडी डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी फीचर्स दिए गए हैं.

हीरो एक्सट्रीम 125आर में 124.7सीसी सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई ग्लैमर एक्स के साथ साझा किया गया है. एक्सट्रीम का यह इंजन 8250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क बनाता है, तथा 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.