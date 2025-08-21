पत्रिकायूज़्ड कार्स
हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

एक्सट्रीम 125R में नया मिड-स्पेक वैरिएंट शामिल है, जिसमें सिंगल-पीस सीट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • हीरो एक्सट्रीम 125R में सिंगल पीस सीट का विकल्प मिलता है
  • यह बेस और टॉप-स्पेक वेरिएंट के बीच स्थित है
  • इंजन वही रहता है

हीरो मोटोकॉर्प ने ग्लैमर एक्स 125 के लॉन्च के बाद चुपचाप एक्सट्रीम 125आर लाइनअप में एक नया सिंगल-सीट वेरिएंट जोड़ दिया है. इसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मौजूदा स्प्लिट-सीट IBS (रु.98,425) और ABS (रु.1.02 लाख ) है, वेरिएंट के बीच है, सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

Hero Xtreme 125 R Single Seat variant 1

एक्सट्रीम 125R के सिंगल-सीट वैरिएंट में स्प्लिट सीट की जगह एक लंबी सीट दी गई है जिसका उद्देश्य सवार और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए आराम बढ़ाना है. अन्य यांत्रिकी और खासियतें मानक मॉडल से अपरिवर्तित हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2025 हीरो ग्लैमर X भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.89,999 से शुरू

 

हीरो एक्सट्रीम 125R में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन है. इसमें आगे की तरफ 90/90 - 17 ट्यूबलेस टायर और पीछे की तरफ 120/80 - 17 ट्यूबलेस टायर लगे हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. बाइक में साधारण एलसीडी डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी फीचर्स दिए गए हैं.

Hero Xtreme 125 R Single Seat variant 2

हीरो एक्सट्रीम 125आर में 124.7सीसी सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई ग्लैमर एक्स के साथ साझा किया गया है. एक्सट्रीम का यह इंजन 8250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क बनाता है, तथा 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.

 

  • हमने स्पोर्टी 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में नये प्रतियोगी को कागज पर अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ आमने-सामने रखा.
    होंडा CB125 हॉर्नेट बनाम हीरो एक्सट्रीम 125R बनाम टीवीएस रेडर, जानें कौन किस पर भारी
  • पुरस्कार के लिए प्रतियोगियों में बजाज पल्सर एनएस400जेड, जावा 42 एफजे, बजाज फ्रीडम, रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 और बीएसए गोल्ड स्टार 650 शामिल थे.
    कार एंड बाइक अवार्ड्स 2025: हीरो एक्सट्रीम 125R बनी व्यूअर्स च्वॉइस मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर
  • 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आधिकारिक कीमत की घोषणा के लगभग दो महीने बाद दोनों बाइक की बुकिंग शुरू की जाएगी.
    हीरो एक्सपल्स 210 और एक्सट्रीम 250R की बुकिंग 20 मार्च से होगी शुरू
  • यह मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की एक्सट्रीम रेंज में एक नया एडिशन होने की उम्मीद है.
    हीरो Xtunt 2.5R पर आधारित मोटरसाइकिल की पेटेंट तस्वीर हुई लीक
  • 125R हीरो एक्सट्रीम सीरीज़ की नई मोटरसाइकिल है और यह 125 सीसी इंजन के साथ आती है जो 11.4 बीएचपी की ताकत बनाता है.
    हीरो एक्सट्रीम 125R भारत में हुई लॉन्च, कीमत Rs. 95,000 से शुरू
