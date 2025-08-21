एक्सक्लूसिव: हीरो एक्सट्रीम 125R में मिलेगा क्रूज़ कंट्रोल

हीरो मोटोकॉर्प ने नई ग्लैमर एक्स के लॉन्च के साथ भारत में 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में तहलका मचा दिया है. खास बात यह है कि यह देश की पहली 125 सीसी मोटरसाइकिल है जो क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ कुछ ऐसे अन्य फीचर्स के साथ आती है जो इस सेगमेंट में पहले कभी नहीं देखे गए. अब, कार एंड बाइक को पता चला है कि हीरो का एक और लोकप्रिय 125 सीसी मॉडल, एक्सट्रीम 125R, जल्द ही क्रूज़ कंट्रोल, राइड-बाय-वायर और राइड मोड्स के साथ भी आएगा.

एक्सट्रीम 125आर में न केवल क्रूज कंट्रोल होगा, बल्कि इसमें ग्लैमर एक्स में शामिल सभी फीचर्स भी होंगे. इसका मतलब है कि इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल होगा, जो क्रूज कंट्रोल का रास्ता तैयार करेगा, तीन राइडिंग मोड - इको, रोड और पावर - और इन सबके अलावा इसमें एक नया रंगीन एलसीडी भी होगी.

क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो, एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X की तरह एक समर्पित स्विच होगा, जिससे क्रूज़िंग स्पीड को डायल करना और बनाए रखना आसान हो जाएगा. ग्लैमर X की तरह ही, एक्सट्रीम 125 में भी एक समर्पित राइड मोड स्विच और इस्तेमाल में आसान मेनू बटन दिए जाएँगे. यह अपग्रेड एक नए वेरिएंट का हिस्सा होने की उम्मीद है, जैसा कि हमने ग्लैमर रेंज में देखा है.

पावरट्रेन के मामले में, चीज़ें अपरिवर्तित रहेंगी. एक्सट्रीम 125R में 124.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन ही रहेगा, जो अब ग्लैमर एक्स में भी मिलता है. यह 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी और 6,000 आरपीएम पर 10.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

दूसरी ओर, हीरो मोटोकॉर्प ने चुपचाप एक्सट्रीम 125R लाइनअप का एक नया सिंगल-सीट वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत रु.1 लाख है और यह स्प्लिट-सीट IBS वेरिएंट (रु.98,425 ) और सबसे महंगे ABS वैरिएंट (रु.1.02 लाख) के बीच आता है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं. उम्मीद है कि नई 'एक्स फैक्टर' एक्सट्रीम 125R की कीमत इससे ज़्यादा होगी.