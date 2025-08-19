2025 हीरो ग्लैमर X भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.89,999 से शुरू

हीरो मोटोकॉर्प ने नई ग्लैमर X के लॉन्च के साथ भारत में 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में हलचल मचा दी है. 2005 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध, ग्लैमर में अब एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें क्रूज़ कंट्रोल का एक खास फीचर शामिल है, जो इस सेग्मेंट में पहली बार उपलब्ध है. यह एक साहसिक कदम है जो खरीदारों के लिए कम्यूटर-क्लास दोपहिया वाहन से अपेक्षाओं का स्तर बढ़ाता है. ग्लैमर X दो वेरिएंट में उपलब्ध है: ड्रम और डिस्क. पहले वाले की कीमत रु.89,999 है जबकि दूसरे वाले की कीमत रु.99,999 (दोनों एक्स-शोरूम) है.

यह भी पढ़ें: 2025 हीरो ग्लैमर 125 की 19 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

इस नए वैरिएंट में क्या अलग है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हीरो ग्लैमर एक्स की सबसे बड़ी खासियत क्रूज़ कंट्रोल का अतिरिक्त फ़ीचर है, जो आमतौर पर प्रीमियम या बड़ी मोटरसाइकिलों जैसे टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 या केटीएम 390 ड्यूक में ही उपलब्ध होता है. दाएँ स्विचगियर पर एक समर्पित टॉगल में स्पीड लिमिटर के साथ राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम भी है, जो इस सेग्मेंट में एक और नया फ़ीचर है.

ग्लैमर X में एक नया रंगीन एलसीडी भी है, जो गियर-शिफ्ट इंडिकेटर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स देता है. इसके अलावा, डैशबोर्ड के नीचे एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी है. इसमें तीन राइड मोड भी हैं: इको, रोड और पावर, जबकि हीरो ने 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' भी इंटीग्रेटेड किया है, जो रियर इंडिकेटर्स को फ्लैश करता है.

दिखने की बात करें तो मोटरसाइकिल को आगे और पीछे एक ऑल-एलईडी सेटअप मिलता है, जिसके दोनों सिरों पर एच-आकार के एलईडी डीआरएल होते हैं.

हीरो ग्लैमर X में 125 सीसी इंजन दिया गया है, जो 8,250 आरपीएम पर 11.4 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 10.6 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ डुअल शॉक अब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो पहले जैसे ही हैं.