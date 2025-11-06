पत्रिकायूज़्ड कार्स
EICMA 2025: हीरो हंक 440 SX हुई पेश

हंक 440 SX को हीरो द्वारा स्क्रैम्बलर नाम दिया गया है तथा इसमें मैवरिक 440 की तुलना में ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 6, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • हीरो हंक 440 SX का EICMA 2025 में किया गया पेश
  • मैवरिक 440 की तुलना में इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं
  • राइडिंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिले

एक्सपल्स 210 डकार एडिशन के साथ, हीरो मोटोकॉर्प द्वारा EICMA 2025 में पेश किया गया दूसरा पेट्रोल मॉडल हंक 440 SX था. जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि यह मोटरसाइकिल मूलतः मैवरिक 440 का ही एक नया वैरिएंट है, जिसमें नई स्टाइलिंग और फीचर्स हैं जो इसे मानक मॉडल और विदेशों में बिकने वाले वैरिएंट (हंक 440) दोनों से अलग बनाते हैं.

Hero Hunk 440 SX EICMA

अब बात करते हैं SX में हंक में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं. इसमें ट्विन-आउटलेट अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट, कॉम्पैक्ट फ्लाईस्क्रीन, स्प्लिट सीटें, नकल गार्ड और नए व्हील डिज़ाइन शामिल हैं. मैकेनिकल तौर पर, सबसे खास बात है राइड-बाय-वायर थ्रॉटल का जोड़ा जाना, जो राइडिंग मोड्स को सक्षम बनाता है.

 

यह भी पढ़ें: EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश

 

हंक 440 SX में अन्य बदलावों में बड़ा 18-इंच का फ्रंट व्हील, स्विचेबल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए एक डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले भी है.

Hero Hunk 440 SX EICMA 1

मोटरसाइकिल में वही 440 सीसी एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है, जो मैवरिक में 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 36 एनएम टॉर्क पैदा करता था.

