EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05ह्युंडई आयोनिक 6जीप एवेंजरएमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155यामाहा एक्सएसआर155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश

एक्सपल्स 210 डकार में रैली से प्रेरित लुक दिया गया है तथा इसमें लम्बी यात्रा वाला सस्पेंशन लगाया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 6, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 210 डकार में लंबी यात्रा वाला सस्पेंशन और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है
  • सीट की ऊँचाई भी बढ़ गई है
  • इसमें एक परिचित ट्राई-कलर की पोशाक है

हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में अपने इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida के कॉन्सेप्ट मॉडल सहित कई मॉडलों से पर्दा उठाया. इनमें Xpulse 210 डकार एडिशन भी शामिल है, जो एक नया वैरिएंट है जो पहले वाले Xpulse 200 डकार की तरह ही डकार रैली में ब्रांड की मौजूदगी को दर्शाता है. इस एडिशन में सफ़ेद, लाल और काले रंग की जानी-पहचानी रंग योजना है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई

Hero Xpulse 210 Dakar Edition 2

Xpulse 210 डकार एडिशन में दोनों तरफ 280 मिमी की लंबी यात्रा वाला सस्पेंशन और कुछ हद तक एडजस्टेबिलिटी है. इस अपग्रेड के साथ ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी से बढ़कर 270 मिमी हो गया है, जबकि सीट की ऊँचाई भी मानक मॉडल के 830 मिमी से बढ़ गई है, हालाँकि हीरो ने अभी तक सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है.

 

बाइक में वही 210 सीसी लिक्विड-कूल्ड डीओएचसी इंजन लगा है, जो 24.26 बीएचपी और 20.7 एनएम टॉर्क बनाता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

Hero Xpulse 210 Dakar Edition 1


हीरो ने Xpulse 210 डकार एडिशन के साथ हंक 440 SX को भी पेश किया. मैवरिक 440 के एक नये वैरिएंट, हंक 440 SX में नई स्टाइलिंग और नए फीचर्स हैं जो इसे मानक मॉडल और विदेशों में बिकने वाले वैरिएंट, दोनों से अलग बनाते हैं.

# Hero MotoCorp# Hero Xpulse 210 Dakar Edition# Xpulse 210 Dakar Edition# Hero Dakar Edition# Hero Dakar# Hero Xpulse 210 Dakar# Hero Xpulse 210# Xpulse 210# EICMA 2025# EICMA Motorcycle Show# EICMA# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएसए थंडरबोल्ट, येज्दी एडवेंचर पर आधारित प्रतीत होती है, जिसमें वही 334 सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है.
    BSA थंडरबोल्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS अब बीएमडब्ल्यू जीएस परिवार में प्रवेश बिंदु होगी और इसमें टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा निर्मित भारत में निर्मित पैरेलल-ट्विन इंजन है.
    BMW F 450 GS का EICMA 2025 में हुई पेश
  • क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सी स्पेशल एडिशन जल्द ही भारत में, संभवतः इस महीने के अंत में, लॉन्च होने की उम्मीद है.
    EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
  • बीएसए थंडरबोल्ट, येज्दी एडवेंचर पर आधारित प्रतीत होती है, जिसमें वही 334 सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है.
    BSA थंडरबोल्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS अब बीएमडब्ल्यू जीएस परिवार में प्रवेश बिंदु होगी और इसमें टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा निर्मित भारत में निर्मित पैरेलल-ट्विन इंजन है.
    BMW F 450 GS का EICMA 2025 में हुई पेश
  • क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सी स्पेशल एडिशन जल्द ही भारत में, संभवतः इस महीने के अंत में, लॉन्च होने की उम्मीद है.
    EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • टीज की गई मोटरसाइकिल काले रंग में है और इसमें एफ 450 के साथ एक बड़ा जीएस ग्राफिक है.
    EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश