EICMA 2025: हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन हुआ पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- 210 डकार में लंबी यात्रा वाला सस्पेंशन और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस है
- सीट की ऊँचाई भी बढ़ गई है
- इसमें एक परिचित ट्राई-कलर की पोशाक है
हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 में अपने इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida के कॉन्सेप्ट मॉडल सहित कई मॉडलों से पर्दा उठाया. इनमें Xpulse 210 डकार एडिशन भी शामिल है, जो एक नया वैरिएंट है जो पहले वाले Xpulse 200 डकार की तरह ही डकार रैली में ब्रांड की मौजूदगी को दर्शाता है. इस एडिशन में सफ़ेद, लाल और काले रंग की जानी-पहचानी रंग योजना है.
यह भी पढ़ें: हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
Xpulse 210 डकार एडिशन में दोनों तरफ 280 मिमी की लंबी यात्रा वाला सस्पेंशन और कुछ हद तक एडजस्टेबिलिटी है. इस अपग्रेड के साथ ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी से बढ़कर 270 मिमी हो गया है, जबकि सीट की ऊँचाई भी मानक मॉडल के 830 मिमी से बढ़ गई है, हालाँकि हीरो ने अभी तक सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है.
बाइक में वही 210 सीसी लिक्विड-कूल्ड डीओएचसी इंजन लगा है, जो 24.26 बीएचपी और 20.7 एनएम टॉर्क बनाता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.
हीरो ने Xpulse 210 डकार एडिशन के साथ हंक 440 SX को भी पेश किया. मैवरिक 440 के एक नये वैरिएंट, हंक 440 SX में नई स्टाइलिंग और नए फीचर्स हैं जो इसे मानक मॉडल और विदेशों में बिकने वाले वैरिएंट, दोनों से अलग बनाते हैं.
