हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई

प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 3, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • प्रोजेक्ट VXZ स्ट्रीटफाइटर से प्रेरित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दिखाती है
  • इसमें मिड-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर और बेल्ट ड्राइव है
  • EICMA 2025 में पहली बार पेश होगी

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी आगामी विडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट की नई तस्वीरें साझा की हैं, जिससे इसके डिज़ाइन की और भी झलक मिलती है. इस कॉन्सेप्ट को, जिसे ब्रांड ने अब डिलीट कर दिए गए सोशल मीडिया पोस्ट में यूबेक्स कॉन्सेप्ट बताया था, प्रोजेक्ट VXZ नाम दिया गया है और यह एक स्ट्रीट फाइटर-स्टाइल मोटरसाइकिल की झलक दिखाता है, जो हाल ही में जारी टीज़र में लगभग प्रोडक्शन के करीब लग रही है.

Hero VIDA concept motorcycle

प्रोजेक्ट VXZ (बाएं) में पिछले सप्ताह साझा किए गए अब हटाए गए टीज़र की तुलना में कुछ उल्लेखनीय अंतर दिखाई देते हैं; कॉन्सेप्ट यूबेक्स को अब एक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है

 

दिलचस्प बात यह है कि नई तस्वीर में पिछले टीज़र की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा शार्प हेडलाइट हाउसिंग, नया इंस्ट्रूमेंट पैनल डिज़ाइन, और ज़्यादा स्पष्ट स्टेप्ड स्प्लिट सीट के साथ शार्प टेल सेक्शन आदि. प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ सिग्नेचर विडा एलईडी डीआरएल डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा है. पहियों का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग लग रहा है, जबकि मोटरसाइकिल में चेन ड्राइव की जगह बेल्ट ड्राइव सिस्टम लगा हुआ है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी

 

पारंपरिक पैट्रोल इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरियों के साथ मध्य-ड्राइव लेआउट अपरिवर्तित बना हुआ है.

Hero Vida Project VXZ 1

हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि कंपनी द्वारा साझा किया गया पिछला टीज़र VXZ के एक अलग वैरिएंट के लिए है या पूरी तरह से एक अलग मोटरसाइकिल के लिए है.

Vida Concept Ubex

कॉन्सेप्ट यूबेक्स एक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट होगा

 

जहां तक ​​यूबेक्स की बात है, हीरो मोटोकॉर्प ने खुलासा किया है कि इस नाम का उपयोग विडा ब्रांड के तहत एक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट के लिए भी किया जाएगा.

# Hero MotoCorp# Hero Vida# Vida Project VXZ# Vida Electric# Vida electric motorcycle
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

