हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी

हीरो मोटोकॉर्प ने नई हीरो हंक 440, एक्सपल्स 200 4वी और एक्सपल्स 200 4वी प्रो के साथ इटली में प्रवेश करके यूरोप में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 14, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हंक 440 दिखने में मैवरिक 440 का अपडेटेड वर्ज़न लगती है
  • हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में हंक 440 लॉन्च कर दिया है
  • हंक 440 संभवतः केवल निर्यात के लिए होगी

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आधिकारिक तौर पर इतालवी बाजार में प्रवेश कर लिया है, जिससे यूरोप में भारतीय दोपहिया दिग्गज की उपस्थिति का विस्तार होगा. हीरो इटली में तीन प्रमुख मॉडल पेश करेगी - नई हीरो हंक 440, हीरो एक्सपल्स 200 4V और एक्सपल्स 200 4V प्रो आदि.

 

यह भी पढ़ें: हीरो विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.99,490

Hero Hunk 440 m3

हीरो हंक 440 अब बंद हो चुकी हीरो मैवरिक 440 का री-बैज्ड और अपडेटेड वैरिएंट प्रतीत होती है.

 

हीरो मोटोकॉर्प का इटली में लॉन्च कंपनी का 49वाँ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार है, और इटली में वितरण का काम देश के सबसे बड़े दोपहिया वितरकों में से एक, पेल्पी इंटरनेशनल द्वारा संभाला जाएगा, जिसके 160 से ज़्यादा डीलरों का नेटवर्क है. शुरुआत में, हीरो मोटरसाइकिलें प्रमुख शहरों में 36 डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी, और आने वाले महीनों में इसे 54 तक बढ़ाने की योजना है.

Hero Hunk 440 m2

हीरो हंक 440 मूल रूप से अब बंद हो चुकी मैवरिक 440 का री-बैज्ड वैरिएंट है, जिसमें थोड़ा अलग लुक वाला एग्जॉस्ट और गोल्ड-एनोडाइज्ड KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क है, लेकिन चेसिस और इंजन वही है. अन्य अपेक्षित अपडेट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ एक फुल-कलर TFT स्क्रीन शामिल है. इसका सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन भारत में बनी हार्ली-डेविडसन X440 वाला है और 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 36 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है.

hero xpulse 200 4v matt nexus blue

इटली में लॉन्च के एक हिस्से के रूप में, हीरो मोटोकॉर्प अपने उत्पादों पर पाँच साल की वारंटी दे रहा है - मानक तीन साल की वारंटी, जिसे लॉन्च के लिए दो साल और बढ़ा दिया गया है. हीरो हंक 440 केवल निर्यात के लिए एक मॉडल हो सकता है, क्योंकि घरेलू बाज़ार में हंक नाम का इस्तेमाल लंबे समय से बंद है. मैवरिक 440 को भारत में व्यापक प्रशंसा मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई.

# Hero Hunk 440# Hero MotoCorp Italy# Hero MotoCorp Italy Operations# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नई मोटरसाइकिल का टीज़र जारी किया है जिसको इटली के मिलान में होने वाले EICMA 2025 शो में पेश किया जाएगा. क्या यह एक कॉन्सेप्ट या नई प्रोडक्शन मोटरसाइकिल हो सकती है?
    टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक, नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?
  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • EICMA 2025 में इसके पहली बार पेश होने के बाद, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर में मोटोवर्स में हिमालयन 750 का प्रदर्शन करेगी.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से EICMA 2025 में उठा पर्दा
  • रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध हैं, जो भारत भर के 10 प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं.
    रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिलें अब अमेज़न पर उपलब्ध
  • टीवीएस मोटर कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नई मोटरसाइकिल का टीज़र जारी किया है जिसको इटली के मिलान में होने वाले EICMA 2025 शो में पेश किया जाएगा. क्या यह एक कॉन्सेप्ट या नई प्रोडक्शन मोटरसाइकिल हो सकती है?
    टीवीएस ने नई मोटरसाइकिल की दिखाई झलक, नई 450 एडवेंचर कॉन्सेप्ट या कुछ और?
  • ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी