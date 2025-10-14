हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 14, 2025
हाइलाइट्स
- हंक 440 दिखने में मैवरिक 440 का अपडेटेड वर्ज़न लगती है
- हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में हंक 440 लॉन्च कर दिया है
- हंक 440 संभवतः केवल निर्यात के लिए होगी
दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आधिकारिक तौर पर इतालवी बाजार में प्रवेश कर लिया है, जिससे यूरोप में भारतीय दोपहिया दिग्गज की उपस्थिति का विस्तार होगा. हीरो इटली में तीन प्रमुख मॉडल पेश करेगी - नई हीरो हंक 440, हीरो एक्सपल्स 200 4V और एक्सपल्स 200 4V प्रो आदि.
यह भी पढ़ें: हीरो विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.99,490
हीरो हंक 440 अब बंद हो चुकी हीरो मैवरिक 440 का री-बैज्ड और अपडेटेड वैरिएंट प्रतीत होती है.
हीरो मोटोकॉर्प का इटली में लॉन्च कंपनी का 49वाँ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार है, और इटली में वितरण का काम देश के सबसे बड़े दोपहिया वितरकों में से एक, पेल्पी इंटरनेशनल द्वारा संभाला जाएगा, जिसके 160 से ज़्यादा डीलरों का नेटवर्क है. शुरुआत में, हीरो मोटरसाइकिलें प्रमुख शहरों में 36 डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी, और आने वाले महीनों में इसे 54 तक बढ़ाने की योजना है.
हीरो हंक 440 मूल रूप से अब बंद हो चुकी मैवरिक 440 का री-बैज्ड वैरिएंट है, जिसमें थोड़ा अलग लुक वाला एग्जॉस्ट और गोल्ड-एनोडाइज्ड KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क है, लेकिन चेसिस और इंजन वही है. अन्य अपेक्षित अपडेट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ एक फुल-कलर TFT स्क्रीन शामिल है. इसका सिंगल-सिलेंडर 440 सीसी इंजन भारत में बनी हार्ली-डेविडसन X440 वाला है और 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 36 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है.
इटली में लॉन्च के एक हिस्से के रूप में, हीरो मोटोकॉर्प अपने उत्पादों पर पाँच साल की वारंटी दे रहा है - मानक तीन साल की वारंटी, जिसे लॉन्च के लिए दो साल और बढ़ा दिया गया है. हीरो हंक 440 केवल निर्यात के लिए एक मॉडल हो सकता है, क्योंकि घरेलू बाज़ार में हंक नाम का इस्तेमाल लंबे समय से बंद है. मैवरिक 440 को भारत में व्यापक प्रशंसा मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई.
