हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन हुआ पेश, राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिला

हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160R 4V का एक नया वेरिएंट कॉम्बैट एडिशन लॉन्च किया है. यह नया वेरिएंट नए फीचर्स के साथ आता है जो इस सेगमेंट के लिए अनोखे हैं. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नए वेरिएंट की जानकारी दी है, लेकिन वेबसाइट पर दी गई कीमतें केवल मौजूदा बेस वेरिएंट की ही हैं.

एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन के बाहरी अपडेट्स की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में एक नया एलईडी हेडलैंप दिया गया है जो इसके पुराने मॉडल, एक्सट्रीम 250R से लिया गया है. इसके अलावा, कॉम्बैट एडिशन में नियॉन हाइलाइट्स के साथ एक नया लाइट ग्रे रंग दिया गया है जो इसे ज़्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बनाता है. उपरोक्त के अलावा, मोटरसाइकिल का बाकी डिज़ाइन पहले जैसा ही है.

हालाँकि, मुख्य अपग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में हैं, जिसमें तीन राइड मोड - रोड, रेन और स्पोर्ट शामिल हैं, जिन्हें नए स्विचगियर पर मोड स्विच के ज़रिए बदला जा सकता है. इसके अलावा, मोटरसाइकिल अब क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है, जो सबसे पहले ग्लैमर एक्स में दिया गया था. अन्य अपडेट्स में पैनिक ब्रेक अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल अलर्ट जैसे कनेक्टेड फीचर्स से लैस एक नया मल्टी-कलर एलसीडी डिस्प्ले शामिल है. हीरो ने यह भी बताया है कि सिंगल-पीस सैडल और थोड़े चौड़े रियर टायर के लिए सीट कुशनिंग में सुधार किया गया है.



एक्सट्रीम 160R 4V में वही 163.2cc सिंगल-सिलेंडर एयर-ऑयल-कूल्ड 4-वॉल्व इंजन लगा है जो 8,500 rpm पर 16.63bhp की अधिकतम पावर और 6,500 rpm पर 14.6Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है. यह मोटर 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ी है. साइकिल पार्ट्स के लिए, मोटरसाइकिल में ट्यूबलर अंडरबोन डायमंड टाइप चेसिस का इस्तेमाल किया गया है जो KYB से लिए गए 37mm USDs द्वारा सस्पेंशन के साथ आता है. पीछे की तरफ, मोटरसाइकिल में 7-स्टेप प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 27mm डिस्क और पीछे की तरफ 220mm डिस्क द्वारा किया जाता है. इस सिस्टम में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) दिया गया है.

160 सीसी स्पोर्टी नेकेड स्ट्रीटफाइटर-स्टाइल मोटरसाइकिल सेगमेंट में, एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन की कीमत बेस मॉडल की कीमत से रु.5,000 से रु.8,000 ज़्यादा होने की उम्मीद है. प्रतिस्पर्धा के लिहाज़ से, नई एक्सट्रीम 160R 4V का मुकाबला बजाज पल्सर N160, टीवीएस अपाचे 160 4V और हाल ही में लॉन्च हुई यामाहा FZ रेव जैसी बाइक्स से होगा.