हीरो ने विडा VX2 गो अब 3.4 kWh बैटरी के साथ बाज़ार में उतारा , कीमत रु.1.02 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- VX2 गो अब दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है - 2.2 kWh और 3.4 kWh
- दो रिमूवेूवल बैटरियाँ हैं
- सीट के नीचे की स्टोरेज क्षमता 33.2 लीटर से घटकर 27.2 लीटर हो गई है
हीरो मोटोकॉर्प ने अपने विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर को नए VX2 Go 3.4 kWh वेरिएंट के साथ अपडेट किया है. रु.1.02 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले इस नए वेरिएंट में अब Go ट्रिम लेवल में बड़े बैटरी पैक का विकल्प भी शामिल है, जो पहले सबसे महंगे प्लस ट्रिम तक ही सीमित था. इस नए वैरिएंट के साथ VX2 के कुल वेरिएंट की संख्या तीन हो गई है - Go 2.2 kWh, Go 3.4 kWh और Plus आदि.
यह भी पढ़ें: हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश
अन्य वैरिएंट की तरह, VX2 Go 3.4 kWh को बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ पेश किया गया है और इसकी कीमत रु.60,000 से शुरू होती है.
VX2 Go 3.4 kWh में अब दो रिमूवेबल बैटरियाँ हैं, जो 100 किमी तक की वास्तविक रेंज देती हैं. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 8.05 bhp और 26 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है, जिसकी अधिकतम गति 70 किमी प्रति घंटा तक सीमित है - जो 2.2 kWh वेरिएंट के समान है.
फीचर्स की बात करें तो, विडा ने बेस गो 2.2 kWh के अलावा इस स्कूटर में कोई नया फीचर जोड़ने की पुष्टि नहीं की है, इसलिए आपको अभी भी 4.3-इंच एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो राइड मोड और आगे व पीछे ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलेंगे. हालाँकि, इस वैरिएंट में 2.2 kWh के 33.2 लीटर की तुलना में कम 27.2 लीटर स्टोरेज स्पेस मिलता है.
"नया इवूटर VX2 गो 3.4 kWh उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने आवागमन में ज़्यादा रेंज चाहते हैं - प्रदर्शन, व्यावहारिकता और उद्देश्य के प्रति सचेत. यह रोज़मर्रा की गतिशीलता को सशक्त बनाने और भारत को एक स्वच्छ, बेहतर कल की ओर ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है," हीरो मोटोकॉर्प की सीबीओ - इमर्जिंग मोबिलिटी बिज़नेस यूनिट, कौशल्या नंदकुमार ने कहा.
