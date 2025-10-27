हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश

यूबेक्स भारतीय बाजार के लिए हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित अक्तूबर 27, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कॉन्सेप्ट यूबेक्स हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दिखा सकता है
  • टीज़र से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वाहन में चेन ड्राइव के साथ मिड-ड्राइव मोटर होगी
  • EICMA 2025 में वैश्विक स्तर पर पेश होगी

हीरो मोटोकॉर्प ने EICMA 2025 से पहले अपने विडा ब्रांड के तहत एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट की झलक दिखाई है. विडा कॉन्सेप्ट यूबेक्स नाम के नये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से एक पारंपरिक सड़क पर चलने वाली मोटरसाइकिल का हिस्सा दिखती है और यह कंपनी की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक हो सकती है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो हंक के साथ इतावली बाज़ार में दस्तक दी

 

इस अस्पष्ट टीज़र में मोटरसाइकिल की प्रोफ़ाइल दिखाई गई है, जिसमें हीरो एक्सट्रीम रेंज जैसा आगे की ओर झुका हुआ डिज़ाइन, एंग्यूलर हेडलैंप हाउसिंग और ऊँची पिलियन सीट दिखाई गई है. अन्य दृश्यमान तत्वों में 5-स्पोक व्हील, दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और एक चेन ड्राइव सिस्टम शामिल हैं, जबकि डिज़ाइन में सेंटर में स्थित रियर मोनोशॉक सस्पेंशन की उपस्थिति का भी संकेत मिलता है - जो एक्सट्रीम 250R जैसा है.

मोटरसाइकिल को हीरो पार्ट्स बिन से कुछ उच्च-श्रेणी के पार्ट्स से भी लाभ मिल सकता है, जैसे कि यूएसडी फ्रंट फोर्क, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बहुत कुछ.

 

पावरट्रेन की जानकारी अभी अज्ञात है, हालाँकि डिज़ाइन के अनुसार, इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में एक मिड-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर होगी जिसमें बैटरी और मोटर यूनिट पारंपरिक रूप से पेट्रोल इंजन वाले हिस्से में जोड़ेंगे. चार्जिंग के लिए, यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एथर एनर्जी द्वारा विकसित LECCS चार्जिंग मानक को अपना सकती है.

 

कॉन्सेप्ट यूबेक्स के साथ नई विडा VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ-साथ कॉन्सेप्ट लिंक्स और कॉन्सेप्ट एक्रो डर्ट बाइक भी शामिल होंगी, जिन्हें मूल रूप से 2024 में पेश किया गया था.

