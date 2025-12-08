पत्रिकायूज़्ड कार्स
हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया

मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • X440T, हार्ली-डेविडसन X440 लाइनअप में नया सबसे महंगा वैरिएंट है
  • राइड-बाय-वायर में राइड मोड और स्विचेबल ABS शामिल हैं
  • डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी

हार्ली-डेविडसन ने रु.2.80 लाख की कीमत पर X440T के लॉन्च के साथ X440 परिवार का विस्तार किया है. इस कीमत पर, X440T, X440 लाइनअप का नया, सबसे महंगा वैरिएंट है, जिसमें स्टैंडर्ड X440 को अब नया रूप दिया गया है. रेगुलर X440 दो वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें कम हैं - X440 विविड (रु.2.35 लाख ) और X440 S (रु.2.55 लाख ) (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की गई हैं. X440T की बुकिंग 7 दिसंबर से शुरू हो गई है और नए वैरिएंट की डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: नई हार्ली डेविडसन X440T लॉन्च से पहले आई सामने

 

हार्ली-डेविडसन X440T: यह X440 से किस प्रकार अलग है?

X440 S की तुलना में, X440 T लगभग रु.25,000 ज़्यादा महँगा है. तो, इस अतिरिक्त पैसे में आपको क्या मिलेगा? X440T में सबसे बड़ा बदलाव है इसका बिल्कुल नया रियर सबफ़्रेम और नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन, जिसमें पीछे बैठने वालों के आराम के लिए उन्हें एक ग्रैब हैंडल भी मिलता है. X440T अपने बार-एंड मिरर, नए डेकल्स और चार अलग-अलग पेंट विकल्पों की वजह से भी अलग दिखती है.

harley davidson x440t launched in india at rs 2 80 lakh carandbike 2

X440T की कीमत X440 S से लगभग रु.25,000 अधिक है

 

हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण अंतर सवारी के मोर्चे पर होने की संभावना है. हार्ली-डेविडसन ने X440T में राइड-बाय-वायर फीचर जोड़ा है, जो दो राइड मोड (रोड और रेन), स्विचेबल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल (केवल रियर) लाता है.

 

X440T में एक और खास फीचर है जिसे हार्ली ने 'पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट' नाम दिया है. इस फीचर के साथ, मोटरसाइकिल के सभी इंडिकेटर, 2.4 मीटर/सेकंड से ज़्यादा की मंदी की दर पर, मानक ब्लिंकिंग दर से 4 गुना तेज़ी से ब्लिंक करके पीछे चल रहे वाहनों को आपातकालीन ब्रेक लगाने का संकेत देंगे.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

