नई हार्ली डेविडसन X440T का लॉन्च से पहले हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- नया टेल सेक्शन और नई सीट
- चार नए पेंट विकल्पों में उपलब्ध
- संभवतः वही इंजन जारी रहेगा
दिसंबर 2024 में, हीरो मोटोकॉर्प ने सेबी को दी गई एक फाइलिंग में पुष्टि की थी कि हार्ली-डेविडसन के साथ उसकी साझेदारी X440 से आगे भी जारी रहेगी, और नए वेरिएंट पर काम चल रहा है. एक साल बाद, उस लाइनअप का अगला मॉडल आ गया है. X440T नाम की यह नई मोटरसाइकिल अपने 440 मॉडल के काफी करीब है, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव भी हैं.
सबसे बड़ा दृश्य परिवर्तन इसका पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया पिछला तीन-चौथाई हिस्सा है. मानक मॉडल की तुलना में X440T के पिछले हिस्से में एक फैला हुआ काउल है और यह कम्यूटर मोटरसाइकिलों जैसा ही है. इसके अलावा, हार्ली-डेविडसन ने अभी तक एक भी फ्रंट-एंगल इमेज जारी नहीं की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह मानक X440 से काफी मिलती-जुलती होगी. अन्य उल्लेखनीय बदलावों में बार-एंड मिरर और चार नए रंग विकल्प शामिल हैं: लाल, काला, नीला और सफेद.
यह भी पढ़ें: 2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख
दिखने में बदलावों के अलावा, हम X440T में राइड-बाय-वायर सिस्टम सहित कुछ अतिरिक्त फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो इसमें राइडिंग मोड्स, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य कई अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं.
अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि X440T के ज़्यादातर हार्डवेयर X440 से ही लिए जाएँगे. चेसिस, इंजन, सस्पेंशन सेटअप, पहियों का आकार और ब्रेकिंग सेटअप एक जैसे ही रहेंगे. बता दें कि मौजूदा हार्ली-डेविडसन X440 में 440 सीसी, ऑयल-कूल्ड, 2-वाल्व SOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 38 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.
हीरो-हार्ली की साझेदारी 2020 से चली आ रही है, जब अमेरिकी ब्रांड ने अपने स्थानीय बिक्री और सर्विस नेटवर्क का मैनेज करने और नए प्रीमियम मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज के साथ साझेदारी की थी. इस सहयोग का पहला मॉडल, H-D X440, 2023 में आएगा, उसके बाद हीरो का मैवरिक 440 2024 की शुरुआत में आएगा.
यह देखना बाकी है कि मौजूदा X440 को नए X440T से बदला जाएगा या दोनों वर्ज़न एक साथ बेचे जाएँगे. इस प्लेटफ़ॉर्म पर हीरो का प्रतिरूप अभी भी कंपनी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध है, लेकिन मॉडल का स्टॉक खत्म हो चुका है. वर्तमान में केवल चुनिंदा डीलरशिप ही मैवरिक 440 बेच रहे हैं, जिनके पास स्टॉक बचा है.
