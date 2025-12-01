नई हार्ली डेविडसन X440T का लॉन्च से पहले हुई पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई हार्ली डेविडसन X440T का लॉन्च से पहले हुई पेश

X440T में बदला हुआ रियर-एंड है और इसका लुक X440 मोटरसाइकिल जैसा ही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 1, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नया टेल सेक्शन और नई सीट
  • चार नए पेंट विकल्पों में उपलब्ध
  • संभवतः वही इंजन जारी रहेगा

दिसंबर 2024 में, हीरो मोटोकॉर्प ने सेबी को दी गई एक फाइलिंग में पुष्टि की थी कि हार्ली-डेविडसन के साथ उसकी साझेदारी X440 से आगे भी जारी रहेगी, और नए वेरिएंट पर काम चल रहा है. एक साल बाद, उस लाइनअप का अगला मॉडल आ गया है. X440T नाम की यह नई मोटरसाइकिल अपने 440 मॉडल के काफी करीब है, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य बदलाव भी हैं.

new harley davidson x440t unveiled ahead of launch 3

सबसे बड़ा दृश्य परिवर्तन इसका पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया पिछला तीन-चौथाई हिस्सा है. मानक मॉडल की तुलना में X440T के पिछले हिस्से में एक फैला हुआ काउल है और यह कम्यूटर मोटरसाइकिलों जैसा ही है. इसके अलावा, हार्ली-डेविडसन ने अभी तक एक भी फ्रंट-एंगल इमेज जारी नहीं की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह मानक X440 से काफी मिलती-जुलती होगी. अन्य उल्लेखनीय बदलावों में बार-एंड मिरर और चार नए रंग विकल्प शामिल हैं: लाल, काला, नीला और सफेद.

 

यह भी पढ़ें: 2025 हार्ली-डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.18.77 लाख

 

दिखने में बदलावों के अलावा, हम X440T में राइड-बाय-वायर सिस्टम सहित कुछ अतिरिक्त फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो इसमें राइडिंग मोड्स, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य कई अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं.

new harley davidson x440t unveiled ahead of launch

अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि X440T के ज़्यादातर हार्डवेयर X440 से ही लिए जाएँगे. चेसिस, इंजन, सस्पेंशन सेटअप, पहियों का आकार और ब्रेकिंग सेटअप एक जैसे ही रहेंगे. बता दें कि मौजूदा हार्ली-डेविडसन X440 में 440 सीसी, ऑयल-कूल्ड, 2-वाल्व SOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 38 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है.

 

हीरो-हार्ली की साझेदारी 2020 से चली आ रही है, जब अमेरिकी ब्रांड ने अपने स्थानीय बिक्री और सर्विस नेटवर्क का मैनेज करने और नए प्रीमियम मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज के साथ साझेदारी की थी. इस सहयोग का पहला मॉडल, H-D X440, 2023 में आएगा, उसके बाद हीरो का मैवरिक 440 2024 की शुरुआत में आएगा.

new harley davidson x440t unveiled ahead of launch 2

यह देखना बाकी है कि मौजूदा X440 को नए X440T से बदला जाएगा या दोनों वर्ज़न एक साथ बेचे जाएँगे. इस प्लेटफ़ॉर्म पर हीरो का प्रतिरूप अभी भी कंपनी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध है, लेकिन मॉडल का स्टॉक खत्म हो चुका है. वर्तमान में केवल चुनिंदा डीलरशिप ही मैवरिक 440 बेच रहे हैं, जिनके पास स्टॉक बचा है.

# Harley-Davidson# Harley-Davidson X440T# Harley-Davidson X440# HD X440T# X440T# Harley Bikes# Harley Motorcycles# Hero-Harley# Bikes in India# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हार्ले-डेविडसन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
    2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
  • क्रूज़ कंट्रोल के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का सबसे महंगा वैरिएंट है और इसमें नया मैट शैडो ग्रे कलर विकल्प दिया गया है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
    2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में येजदी ट्रेडमार्क को बहाल कर दिया है, और फैसला सुनाया है कि आइडियल जावा (इंडिया) लिमिटेड ने ट्रेडमार्क "येजदी" का उपयोग "त्याग" कर दिया था.
    बोमन ईरानी, ​​क्लासिक लीजेंड्स ने येज़्दी ट्रेडमार्क केस जीता
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी2, डुकाटी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर है, जिसका सूखा वजन मात्र 175 किलोग्राम है.
    2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.17.50 लाख
  • क्रूज़ कंट्रोल के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का सबसे महंगा वैरिएंट है और इसमें नया मैट शैडो ग्रे कलर विकल्प दिया गया है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज़ कंट्रोल के साथ रु.1.34 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई हार्ली डेविडसन X440T का लॉन्च से पहले हुई पेश